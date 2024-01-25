Atual campeã, MUG canta vida e obra de Homero Massena; ouça o samba-enredo

Venham ver o bailar do pincel

Obra prima pra eternidade

Vermelho e branco colorindo a passarela

Linda tela, assinado: Mocidade



Corre menino, vai brincar!

Nas flores se inspirar

Em um jardim de encantos

E com lápis desenhar

Sonhos numa folha em branco

Ver o mar e o horizonte

Pássaros beijando o céu

Numa Vila então chegar

Com cores matizar, dar vida ao papel



Gira o ponteiro, marca o tempo

E o tempo passou...

Retratos da vida imortalizou

Destino traçado a arte conduz

Bonjour, Cidade Luz (Au Revoir, Cidade Luz)



Brasil, de tantos cenários pra emoldurar

Que fez o pintor se “impressionar”

O brilho do sol em seus olhos a refletir

E colorir em aquarela cada cena

Tão bela Vila Velha de Massena

Recanto do mais puro amor

Pra tantos artistas é inspiração

Das mãos acontece a magia

Desperta e traz seu dom

Pra dar o tom à minha fantasia



Venham ver o bailar do pincel

Obra prima pra eternidade

Vermelho e branco colorindo a passarela

Linda tela, assinado: Mocidade