Atual campeã, MUG canta vida e obra de Homero Massena; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Venham ver o bailar do pincel
Obra prima pra eternidade
Vermelho e branco colorindo a passarela
Linda tela, assinado: Mocidade
Corre menino, vai brincar!
Nas flores se inspirar
Em um jardim de encantos
E com lápis desenhar
Sonhos numa folha em branco
Ver o mar e o horizonte
Pássaros beijando o céu
Numa Vila então chegar
Com cores matizar, dar vida ao papel
Gira o ponteiro, marca o tempo
E o tempo passou...
Retratos da vida imortalizou
Destino traçado a arte conduz
Bonjour, Cidade Luz (Au Revoir, Cidade Luz)
Brasil, de tantos cenários pra emoldurar
Que fez o pintor se “impressionar”
O brilho do sol em seus olhos a refletir
E colorir em aquarela cada cena
Tão bela Vila Velha de Massena
Recanto do mais puro amor
Pra tantos artistas é inspiração
Das mãos acontece a magia
Desperta e traz seu dom
Pra dar o tom à minha fantasia
Venham ver o bailar do pincel
Obra prima pra eternidade
Vermelho e branco colorindo a passarela
Linda tela, assinado: Mocidade