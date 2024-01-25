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Vai colorir a avenida

Atual campeã, MUG canta vida e obra de Homero Massena; ouça o samba-enredo

O Leão da Glória busca o bicampeonato com enredo que conta a história de Homero Massena, artista que morava em Vila Velha
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

25 jan 2024 às 11:08

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 11:08

O vermelho e branco do Leão da Glória vai colorir o Sambão do Povo em 2024. A Mocidade Unida da Glória (MUG) vai homenagear na avenida o pintor e artista Homero Massena, que morava em Vila Velha. A aquarela, as flores e as pinturas do artista serão mostradas no enredo "Homero: um olhar em aquarela". 
Confira no vídeo acima o samba-enredo da MUG, que faz parte da série de A Gazeta com os sons do Carnaval de Vitória. A agremiação é a quarta escola a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro, quando desfilam as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. O carnavalesco é Petterson Alves e o presidente Robertinho da MUG.

Confira a letra do samba-enredo

Venham ver o bailar do pincel
Obra prima pra eternidade
Vermelho e branco colorindo a passarela
Linda tela, assinado: Mocidade

Corre menino, vai brincar!
Nas flores se inspirar
 Em um jardim de encantos
E com lápis desenhar
Sonhos numa folha em branco
Ver o mar e o horizonte
Pássaros beijando o céu
Numa Vila então chegar
Com cores matizar, dar vida ao papel

Gira o ponteiro, marca o tempo
E o tempo passou...
Retratos da vida imortalizou
Destino traçado a arte conduz 
Bonjour, Cidade Luz (Au Revoir, Cidade Luz)

Brasil, de tantos cenários pra emoldurar
Que fez o pintor se “impressionar”
O brilho do sol em seus olhos a refletir
E colorir em aquarela cada cena
Tão bela Vila Velha de Massena
Recanto do mais puro amor
Pra tantos artistas é inspiração
Das mãos acontece a magia
Desperta e traz seu dom
Pra dar o tom à minha fantasia

Venham ver o bailar do pincel
Obra prima pra eternidade
Vermelho e branco colorindo a passarela
Linda tela, assinado: Mocidade

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