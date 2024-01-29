Atual campeã, MUG leva aquarela de Massena para a avenida; veja vídeo

Buscando o bicampeonato, a Mocidade Unida da Glória (MUG) vai colorir o Sambão do Povo com o enredo "Massena: um olhar em aquarela", homenageando o pintor que escolheu Vila Velha, cidade da escola de samba, para fazer casa. A vida e a obra do artista serão contadas pela agremiação da Glória no próximo sábado (3).
Quem explica o que a escola vai levar para a avenida é o diretor Administrativo e de Comunicação Patrick Rocha e o coordenador de barracão Matheus Rodrigues. Confira no vídeo acima.
Por ser a atual campeã, de acordo com o regulamento do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, a MUG pode escolher em qual posição deseja desfilar. Por isso, optou por ser a quarta escola a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro. O desfile da agremiação vai ter 20 alas, três carros alegóricos e dois tripés.