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Artista e pintor

Atual campeã, MUG leva aquarela de Massena para a avenida; veja vídeo

A escola da Glória homenageia o pintor mineiro que se mudou para Vila Velha e com seu olhar sensível pintou milhares de obras e paisagens da cidade
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

29 jan 2024 às 13:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 13:00

Buscando o bicampeonato, a Mocidade Unida da Glória (MUG) vai colorir o Sambão do Povo com o enredo "Massena: um olhar em aquarela", homenageando o pintor que escolheu Vila Velha, cidade da escola de samba, para fazer casa. A vida e a obra do artista serão contadas pela agremiação da Glória no próximo sábado (3). 
Quem explica o que a escola vai levar para a avenida é o diretor Administrativo e de Comunicação Patrick Rocha e o coordenador de barracão Matheus Rodrigues.  Confira no vídeo acima.
Por ser a atual campeã, de acordo com o regulamento do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, a MUG pode escolher em qual posição deseja desfilar. Por isso, optou por ser a quarta escola a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro. O desfile da agremiação vai ter 20 alas, três carros alegóricos e dois tripés. 

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