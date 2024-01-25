O carnaval 2024 da Jucutuquara contado por quem faz o desfile

O trabalho visto durante 62 minutos nos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória é feito por meses nos barracões das agremiações. Alegorias e fantasias tomam forma nas mãos talentosas de integrantes das escolas de samba, carnavalescos, voluntários e pessoas contratadas para tirar do papel o que se quer contar no Sambão do Povo.
Em 2024, a Unidos de Jucutuquara escolheu falar do cinquentenário do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, com o enredo "Gassho... Caminhos da sabedoria". Quem explica o que a escola quer contar é o destaque que está na escola há 23 anos, Welligton Pereira, e o carnavalesco Osvaldo Garcia. Confira no vídeo acima.
A Jucutuquara é a segunda escola a passar pela avenida no Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2024 no dia 3 de fevereiro. O desfile da agremiação vai ter 20 alas, três carros alegóricos e dois tripés.