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O carnaval 2024 da Jucutuquara contado por quem faz o desfile

A escola da coruja vai homenagear o Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, que tem o maior Buda do Ocidente
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

25 jan 2024 às 15:20

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 15:20

O trabalho visto durante 62 minutos nos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória é feito por meses nos barracões das agremiações. Alegorias e fantasias tomam forma nas mãos talentosas de integrantes das escolas de samba, carnavalescos, voluntários e pessoas contratadas para tirar do papel o que se quer contar no Sambão do Povo. 
Em 2024, a  Unidos de Jucutuquara escolheu falar do cinquentenário do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, com o enredo "Gassho... Caminhos da sabedoria". Quem explica o que a escola quer contar é o destaque que está na escola há 23 anos, Welligton Pereira, e o carnavalesco Osvaldo Garcia. Confira no vídeo acima.  
A Jucutuquara é a segunda escola a passar pela avenida no Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2024 no dia 3 de fevereiro. O desfile da agremiação vai ter  20 alas, três carros alegóricos e dois tripés. 

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