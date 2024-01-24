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Boa Vista canta cultura e tradição de Viana; ouça o samba-enredo

"Viana divinamente brasileira" é a história que será contada pela escola de samba de Itaquari no desfile de 2024
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

24 jan 2024 às 10:18

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 10:18

A Independente de Boa Vista, escola de Cariacica, vai cantar no Sambão do Povo em 2024 sobre a cidade vizinha Viana. Falar sobre as terras capixabas sempre foi missão para as escolas de samba. O Espírito Santo é rico em cultura e sua riqueza histórica é levada para a avenida. A Festa do Divino, os jesuítas e a Mãe Petronilha, uma parteira de Araçatiba, serão mostrados no enredo "Viana divinamente brasileira". 
Confira o samba-enredo no vídeo acima, o terceiro da série de A Gazeta com os sons do Carnaval de Vitória. A Boa Vista é a terceira escola a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro, quando desfilam as agremiações do Grupo Especial. Os carnavalescos deste ano são Cahê Rodrigues e Robson Goulart e o presidente é Emerson Xumbrega, também intérprete oficial da escola. 

Confira a letra do samba-enredo

Voa águia independente
Viana balança o coração da gente
Divinamente canto a sua trajetória
Um brinde ao futuro no trem da memória

A inspiração vem dos açores
Laços cravejados nessa terra
Eternizam a santíssima trindade
Num relicário de fé e devoção
“Minh'alma” se enche de graça
Em Araçatiba a nossa raiz
Africanidade quilombola
Revivo a história
Dos meus ancestrais
É doce a caiana dos filhos “D'ajuda”
Amargo passado dos canaviais

Bate tambor, congo ê!
Nini vai contar
Mulembá menina derrama seu pranto no chão
Bate tambor, congo, ê!
Mãe Petronilha
Herança, orgulho da região

As chamas trouxeram tristezas
Pilharam as suas riquezas
Lembranças das ruínas de Belém
Saberes de muitos encantos
Sabores por todos os cantos
Que delicia de lugar!
Eu vou cruzar a estrada da emoção
Recanto de cultura brasileira
Patrimônio abençoado
É a minha cidade, cada dia melhor
Boa vista faz canção!

Voa águia independente
Viana balança o coração da gente
Divinamente canto a sua trajetória
Um brinde ao futuro no trem da memória

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