Boa Vista canta cultura e tradição de Viana; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Voa águia independente
Viana balança o coração da gente
Divinamente canto a sua trajetória
Um brinde ao futuro no trem da memória
A inspiração vem dos açores
Laços cravejados nessa terra
Eternizam a santíssima trindade
Num relicário de fé e devoção
“Minh'alma” se enche de graça
Em Araçatiba a nossa raiz
Africanidade quilombola
Revivo a história
Dos meus ancestrais
É doce a caiana dos filhos “D'ajuda”
Amargo passado dos canaviais
Bate tambor, congo ê!
Nini vai contar
Mulembá menina derrama seu pranto no chão
Bate tambor, congo, ê!
Mãe Petronilha
Herança, orgulho da região
As chamas trouxeram tristezas
Pilharam as suas riquezas
Lembranças das ruínas de Belém
Saberes de muitos encantos
Sabores por todos os cantos
Que delicia de lugar!
Eu vou cruzar a estrada da emoção
Recanto de cultura brasileira
Patrimônio abençoado
É a minha cidade, cada dia melhor
Boa vista faz canção!
Voa águia independente
Viana balança o coração da gente
Divinamente canto a sua trajetória
Um brinde ao futuro no trem da memória