Boa Vista canta cultura e tradição de Viana; ouça o samba-enredo

Voa águia independente

Viana balança o coração da gente

Divinamente canto a sua trajetória

Um brinde ao futuro no trem da memória



A inspiração vem dos açores

Laços cravejados nessa terra

Eternizam a santíssima trindade

Num relicário de fé e devoção

“Minh'alma” se enche de graça

Em Araçatiba a nossa raiz

Africanidade quilombola

Revivo a história

Dos meus ancestrais

É doce a caiana dos filhos “D'ajuda”

Amargo passado dos canaviais



Bate tambor, congo ê!

Nini vai contar

Mulembá menina derrama seu pranto no chão

Bate tambor, congo, ê!

Mãe Petronilha

Herança, orgulho da região



As chamas trouxeram tristezas

Pilharam as suas riquezas

Lembranças das ruínas de Belém

Saberes de muitos encantos

Sabores por todos os cantos

Que delicia de lugar!

Eu vou cruzar a estrada da emoção

Recanto de cultura brasileira

Patrimônio abençoado

É a minha cidade, cada dia melhor

Boa vista faz canção!



Voa águia independente

Viana balança o coração da gente

Divinamente canto a sua trajetória

Um brinde ao futuro no trem da memória