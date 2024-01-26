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Carnaval 2024

Boa Vista leva história e lendas de Viana para o Sambão; veja vídeo

Integrantes da escola de Cariacica contam como a agremiação vai homenagear o município vizinho
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

26 jan 2024 às 17:02

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 17:02

Independente de Boa Vista, escola de Cariacica, homenageia em 2024, na avenida, os vizinhos vianenses. A história, as tradições e as lendas do município de 161 anos estarão no Sambão do Povo. Os laços entre as cidades, as belezas e os encantos dessa terra serão contados com o enredo "Viana, divinamente brasileira". 
Quem explica o que a agremiação vai levar para o Sambão é o ritmista Gabriel Falcão, que faz parte da escola desde criança e Swellen Nascimento, musa da Boa Vista há alguns anos. Confira no vídeo acima. 
A Independente de Boa Vista é a terceira escola a passar pela avenida no Grupo Especial, no dia 3 de fevereiro. O desfile da agremiação vai ter 2 mil componentes em 19 alas, três carros alegóricos e três tripés. 

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