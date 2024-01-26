Boa Vista leva história e lendas de Viana para o Sambão; veja vídeo

Quem explica o que a agremiação vai levar para o Sambão é o ritmista Gabriel Falcão, que faz parte da escola desde criança e Swellen Nascimento, musa da Boa Vista há alguns anos. Confira no vídeo acima.

A Independente de Boa Vista é a terceira escola a passar pela avenida no Grupo Especial, no dia 3 de fevereiro. O desfile da agremiação vai ter 2 mil componentes em 19 alas, três carros alegóricos e três tripés.