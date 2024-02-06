MUG é eleita a favorita do Carnaval de Vitória em enquete de A Gazeta

MUG homenageou o artista plástico Homero Massena no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: TV Gazeta/Reprodução

A enquete foi aberta logo após os desfiles das sete escolas do Grupo Especial, que levaram luxo e alegria ao Sambão do Povo na noite de sabádo (3) e manhã de domingo (4). A votação foi encerrada nesta terça (6).

O resultado oficial do Carnaval de Vitória só será revelado na tarde de quarta-feira (7) e terá transmissão ao vivo o site e nas redes sociais de A Gazeta.

Neste ano, quase 10 mil pessoas (9.997) participaram da votação, que teve a MUG como a preferida da audiência, recebendo 23,1% (2.314 votos). Na sequência, a disputa foi acirrada. Em segundo lugar, ficou a Independente de Boa Vista, com 16,8% (1.681) dos votos, e em terceiro vem a Novo Império, com a preferência de 16% dos votantes (1.595 votos).

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Além das três, também desfilaram: Unidos da Piedade, que ficou com 15,8% dos votos dos leitores (1.577 votos); Unidos de Jucutuquara, que recebeu 15,6% (1.555 votos); Chegou O Que Faltava, votada por 11,5% (1.151 votos); e Pega no Samba que recebeu 1,2% dos votos (124 votos). Mas, essa é apenas a enquete.

MUG levou histórias de Homero Massena para avenida