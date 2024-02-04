MUG revela histórias de Homero Massena em busca do 2° título seguido

Defendendo o título de 2023, a Mocidade Unida da GlóriaMocidade Unida da Glória (MUG) foi a quarta escola a desfilar no Sambão do Povo, entrando na avenida às 02h12 deste domingo (4) pelo Carnaval de Vitória, com o enredo "Massena: um olhar em aquarela". Assim como o artista — considerado um dos mais importantes artistas da história do Espírito Santo —, a agremiação de Vila Velha coloriu o Sambão do Povo e fez poesia para brigar pelo nono título.
Mesmo nascido em Minas Gerais, foi em solo capixaba que Massena conquistou prestígio ao retratar paisagens capixabas.
Logo no primeiro setor, a MUG trouxe para a passarela da folia o quadro "O prelúdio das cores", que retratou, de forma lúdica, a infância de Homero Massena e seu primeiro contato com a arte.
A primeira ala apresentou a obra "Rosas Encadernadas", que retratou os primeiros desenhos de Massena, feitos em Barbacena, cidade onde nasceu em Minas.
O carro abre-alas contou dois chassis, totalizando 29 metros de comprimento — o limite do regulamento é de 30 metros — e 8,75 metros de altura, apenas 25 centímetros abaixo do limite premitido (9 metros).
Pouco antes de entrar na passarela do samba, o encaixe do chassi chegou a se romper, gerando tensão entre os componentes. Apesar do susto, a escola contornou o problema em cima da linha amarela que marca a entrada dos desfiles.
Imponente, o carro trouxe a "Grande Inspiração", mostrando as mãos de uma criança que desenha livremente sobre o papel. De acordo com a escola, para compor a ala que acompanha o carro, foram distribuídos quase 800 lápis de cor feitos com cano de PVC e isopor, além de 30 cadernos gigantes.
O segundo setor contou a fase de coração dividido de Massena, quando conheceu Vila Velha e passou a vender sua arte na cidade. A ala "Um mineiro com alma capixaba" representou bandeiras de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Já a ala "Bem-vindo a Paris" contou sobre a época em que o artista se mudou para a França, onde estudou por quatro anos. Com um tripé de oito metros de altura, a MUG retratou a Torre Eiffel e outros elementos da capital francesa, Paris.
Aclamada nas arquibancadas e camarotes, a MUG também retratou o retorno de Massena ao Brasil, quando conquistou reconhecimento nacional.
A ala "O artista devorador" retratou a bagagem de conhecimento do artista. Layla Bastos, a rainha de bateria, representava o "Bailar do Pincel", citado logo na primeira estrofe do samba-enredo.
Na bateria "Pura Ousadia", 170 componentes ditaram o ritmo do desfile. De acordo com a escola, a bateria representava o próprio Massena, tendo em mãos tudo aquilo que é necessário para fazer arte.
Após representar as aventuras de Homero Massena pelo mundo e pelo Brasil, a MUG retratou a época em que o artista fixou residência em Vila Velha, mostrando pontos como a Prainha e o Convento da Penha.
Com direito a chuva de confetes e à famosa "paradinha" para deixar o enredo ser cantado pelas arquibancadas, a agremiação representou mais artes de Massena e o legado deixado para o mundo artístico, como pinturas no Teatro Carlos Gomes, na Capital.
Na Velha Guarda, 40 componentes usaram uma fantasia que representava esboços do artista.
Por fim, a última alegoria fechou o "desfile de ideias" de Massena com exatamente uma hora de apresentação. O carro, que possuía 17 metros de comprimento e 8 metros de altura, carregava a obra "O Carnaval Desce o Morro", onde Massena retratou a alegria e o gingado do povo brasileiro, que deixa as comunidades periféricas para brincar o carnaval.
Ao atravessar a última linha do Sambão, as arquibancadas ecoaram o grito de "bicampeã", com a expectativa de repetir o feito de 2023, quando a MUG conquistou o título.
Ao fim da apresentação, o presidente da escola, 'Robertinho da MUG', parabenizou seus componentes e agradeceu pelo apoio das arquibancadas e camarotes.
"Cumprimos todas as regras, fizemos um desfile emocionante e deixamos a arquibancada cantar. A gente trabalha pra isso, e assim esperamos bons resultados", frisou o presidente. Mesmo confiante, Robertinho não tirou o mérito das demais escolas.
"Vamos aguardar o final do carnaval. Tem outras escolas para vir, e são escolas que temos que respeitar, afinal, todas estão de parabéns", finalizou.
FICHA TÉCNICA
- CORES DA ESCOLA: vermelho e branco;
- SÍMBOLO: leão;
- PRESIDENTE: Robertinho da MUG;
- CARNAVALESCO: Petterson Alves;
- MESTRES DE BATERIA: Lucas Massariol e João Henrique Azevedo;
- RAINHA DE BATERIA: Layla Bastos;
- INTÉRPRETE: Ricardinho da MUG
- NÚMERO DE ALAS: 20