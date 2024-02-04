  MUG revela histórias de Homero Massena em busca do 2° título seguido
Atual campeã

MUG revela histórias de Homero Massena em busca do 2° título seguido

Atual campeã, o Leão da Glória quer o nono título e, para isso, coloriu a avenida com o enredo sobre o pintor

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 02:50

João Barbosa

Defendendo o título de 2023, a Mocidade Unida da GlóriaMocidade Unida da Glória (MUG) foi a quarta escola a desfilar no Sambão do Povo, entrando na avenida às 02h12 deste domingo (4) pelo Carnaval de Vitória, com o enredo "Massena: um olhar em aquarela". Assim como o artista — considerado um dos mais importantes artistas da história do Espírito Santo —, a agremiação de Vila Velha coloriu o Sambão do Povo e fez poesia para brigar pelo nono título.

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024

Mesmo nascido em Minas Gerais, foi em solo capixaba que Massena conquistou prestígio ao retratar paisagens capixabas.
Logo no primeiro setor, a MUG trouxe para a passarela da folia o quadro "O prelúdio das cores", que retratou, de forma lúdica, a infância de Homero Massena e seu primeiro contato com a arte.
A primeira ala apresentou a obra "Rosas Encadernadas", que retratou os primeiros desenhos de Massena, feitos em Barbacena, cidade onde nasceu em Minas.
O carro abre-alas contou dois chassis, totalizando 29 metros de comprimento — o limite do regulamento é de 30 metros — e 8,75 metros de altura, apenas 25 centímetros abaixo do limite premitido (9 metros).
Pouco antes de entrar na passarela do samba, o encaixe do chassi chegou a se romper, gerando tensão entre os componentes. Apesar do susto, a escola contornou o problema em cima da linha amarela que marca a entrada dos desfiles.
Imponente, o carro trouxe a "Grande Inspiração", mostrando as mãos de uma criança que desenha livremente sobre o papel. De acordo com a escola, para compor a ala que acompanha o carro, foram distribuídos quase 800 lápis de cor feitos com cano de PVC e isopor, além de 30 cadernos gigantes.
O segundo setor contou a fase de coração dividido de Massena, quando conheceu Vila Velha e passou a vender sua arte na cidade. A ala "Um mineiro com alma capixaba" representou bandeiras de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Já a ala "Bem-vindo a Paris" contou sobre a época em que o artista se mudou para a França, onde estudou por quatro anos. Com um tripé de oito metros de altura, a MUG retratou a Torre Eiffel e outros elementos da capital francesa, Paris.
Aclamada nas arquibancadas e camarotes, a MUG também retratou o retorno de Massena ao Brasil, quando conquistou reconhecimento nacional.
A ala "O artista devorador" retratou a bagagem de conhecimento do artista. Layla Bastos, a rainha de bateria, representava o "Bailar do Pincel", citado logo na primeira estrofe do samba-enredo.
Na bateria "Pura Ousadia", 170 componentes ditaram o ritmo do desfile. De acordo com a escola, a bateria representava o próprio Massena, tendo em mãos tudo aquilo que é necessário para fazer arte.
Após representar as aventuras de Homero Massena pelo mundo e pelo Brasil, a MUG retratou a época em que o artista fixou residência em Vila Velha, mostrando pontos como a Prainha e o Convento da Penha.
Com direito a chuva de confetes e à famosa "paradinha" para deixar o enredo ser cantado pelas arquibancadas, a agremiação representou mais artes de Massena e o legado deixado para o mundo artístico, como pinturas no Teatro Carlos Gomes, na Capital.
Na Velha Guarda, 40 componentes usaram uma fantasia que representava esboços do artista.
Por fim, a última alegoria fechou o "desfile de ideias" de Massena com exatamente uma hora de apresentação. O carro, que possuía 17 metros de comprimento e 8 metros de altura, carregava a obra "O Carnaval Desce o Morro", onde Massena retratou a alegria e o  gingado do povo brasileiro, que deixa as comunidades periféricas para brincar o carnaval.
Ao atravessar a última linha do Sambão, as arquibancadas ecoaram o grito de "bicampeã", com a expectativa de repetir o feito de 2023, quando a MUG conquistou o título.
Ao fim da apresentação, o presidente da escola, 'Robertinho da MUG', parabenizou seus componentes e agradeceu pelo apoio das arquibancadas e camarotes.
"Cumprimos todas as regras, fizemos um desfile emocionante e deixamos a arquibancada cantar. A gente trabalha pra isso, e assim esperamos bons resultados", frisou o presidente. Mesmo confiante, Robertinho não tirou o mérito das demais escolas.
"Vamos aguardar o final do carnaval. Tem outras escolas para vir, e são escolas que temos que respeitar, afinal, todas estão de parabéns", finalizou. 

FICHA TÉCNICA

  • CORES DA ESCOLA: vermelho e branco;
  • SÍMBOLO: leão;
  • PRESIDENTE: Robertinho da MUG;
  • CARNAVALESCO: Petterson Alves;
  • MESTRES DE BATERIA: Lucas Massariol e João Henrique Azevedo;
  • RAINHA DE BATERIA: Layla Bastos;
  • INTÉRPRETE: Ricardinho da MUG
  • NÚMERO DE ALAS: 20

O samba-enredo

