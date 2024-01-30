Além de blocos, Vitória terá trio elétrico até o Sambão do Povo no carnaval

Novidade para os foliões: após a programação de blocos de rua em Vitória durante os dias oficiais do carnaval, a Capital vai contar com trio elétrico até o Sambão do Povo, completando o "Circuito Folia". Até as 19h, será possível acompanhar os blocos. Depois, um trio, com mais atrações, seguirá com os foliões do Centro até o Sambão, onde outros shows vão acontecer, estendendo o tempo de diversão.
O evento, que ocorrerá de 11 a 13 de fevereiro, sempre a partir das 19h, será gratuito. Entre as atrações já confirmadas, estão André Lellis e Kléber Simpatia, no dia 11, além de Pele Morena e Regional da Nair, no dia 12.
No sábado (10), a avenida no samba vai receber o Desfile das Campeãs, com as três primeiras colocadas do Carnaval de Vitória e a campeã do grupo de acesso.
A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira (30) pelo prefeito Lorenzo Pazolini, durante coletiva de imprensa, na qual foram anunciadas a estrutura e as ações que a Capital terá durante o Carnaval 2024.
Na ocasião, Edu Henning, secretário de Cultura de Vitória, afirmou que a iniciativa vai contar com estrutura de banheiros e esquema de segurança montado pela Guarda de Vitória.