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Operação especial

Carnaval de Vitória: polícia e guardas vão atuar em conjunto no Sambão

Cerca de 1.200 agentes das forças de segurança do Estado vão atuar na região do Sambão do Povo, durante os três dias de desfiles das escolas de samba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2024 às 20:46

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 20:46

Carnaval de Vitória, que acontece de sexta-feira (2) a domingo (4), no Sambão do Povo, vai contar com um esquema especial de segurança. A Operação Desfile das Escolas de Samba, anunciada nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), terá um efetivo total de 1.200 agentes, entre bombeiros, policiais civis e militares. Além disso, guardas municipais de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica também vão atuar durante os três dias de folia na Capital.
Para monitorar os desfiles e a região no entorno do Sambão do Povo, haverá a instalação de um posto de comando integrado. Caberá à Polícia Militar realizar abordagens a pessoas e veículos, lavrar termos circunstanciados de ocorrência para delitos de menor potencial ofensivo, realizar ações de inteligência, reforçar a presença nos Terminais do Sistema Transcol e atuar de forma integrada com as Guardas Municipais.
Vista aérea do Sambão do Povo
Sambão do Povo: esquema de segurança definido para os desfiles Crédito: Fernando Madeira
Polícia Civil também vai reforçar os efetivos na Delegacia de Polícia de Santo Antônio e nas Delegacias Regionais da Grande Vitória. Perdas de documentos, furtos ou delitos simples podem ser registrados, também, por meio On-line: Delegacia Online.
Já a Guarda Municipal de Vitória vai realizar abordagens, controle de trânsito, videomonitoramento e fiscalização com drones na região dos desfiles. As Guardas de Cariacica, Serra e Vila Velha darão apoio em operações de trânsito, especialmente durante o deslocamento dos carros alegóricos das escolas de samba para Vitória. Também atuarão como apoio nos arredores dos terminais rodoviários.
Durante os três dias do desfile, o Corpo de Bombeiros também vai manter um efetivo dedicado à fiscalização, supervisão de brigadistas e eventuais resgates, além de salvamentos e combate a incêndios.

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