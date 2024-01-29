Carnaval de Vitória: polícia e guardas vão atuar em conjunto no Sambão

O Carnaval de Vitória, que acontece de sexta-feira (2) a domingo (4), no Sambão do Povo, vai contar com um esquema especial de segurança. A Operação Desfile das Escolas de Samba, anunciada nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), terá um efetivo total de 1.200 agentes, entre bombeiros, policiais civis e militares. Além disso, guardas municipais de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica também vão atuar durante os três dias de folia na Capital.
Para monitorar os desfiles e a região no entorno do Sambão do Povo, haverá a instalação de um posto de comando integrado. Caberá à Polícia Militar realizar abordagens a pessoas e veículos, lavrar termos circunstanciados de ocorrência para delitos de menor potencial ofensivo, realizar ações de inteligência, reforçar a presença nos Terminais do Sistema Transcol e atuar de forma integrada com as Guardas Municipais.
A Polícia Civil também vai reforçar os efetivos na Delegacia de Polícia de Santo Antônio e nas Delegacias Regionais da Grande Vitória. Perdas de documentos, furtos ou delitos simples podem ser registrados, também, por meio On-line: Delegacia Online.
Já a Guarda Municipal de Vitória vai realizar abordagens, controle de trânsito, videomonitoramento e fiscalização com drones na região dos desfiles. As Guardas de Cariacica, Serra e Vila Velha darão apoio em operações de trânsito, especialmente durante o deslocamento dos carros alegóricos das escolas de samba para Vitória. Também atuarão como apoio nos arredores dos terminais rodoviários.
Durante os três dias do desfile, o Corpo de Bombeiros também vai manter um efetivo dedicado à fiscalização, supervisão de brigadistas e eventuais resgates, além de salvamentos e combate a incêndios.