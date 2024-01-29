Carnaval de Vitória: polícia e guardas vão atuar em conjunto no Sambão

Já a Guarda Municipal de Vitória vai realizar abordagens, controle de trânsito, videomonitoramento e fiscalização com drones na região dos desfiles. As Guardas de Cariacica, Serra e Vila Velha darão apoio em operações de trânsito, especialmente durante o deslocamento dos carros alegóricos das escolas de samba para Vitória. Também atuarão como apoio nos arredores dos terminais rodoviários.