Transcol terá reforço para os foliões no Carnaval de Vitória; veja linhas

Transcol terá reforço nas linhas durante o Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Para o retorno após a festa, a Ceturb anunciou que 11 linhas do Transcol terão partidas durante a madrugada de sábado (3) e também no domingo (4), entre 4h15 e 5h. O embarque dos passageiros ocorrerá em dois pontos de parada próximos ao Sambão do Povo. Confira abaixo a lista completa das linhas.

“Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão, de onde partirão as linhas 515, 504 e 559, em direção ao Terminal de Laranjeiras, e 562, em direção ao de São Torquato. Na Avenida Nair Azevedo Silva, o ponto de embarque fica próximo à loja Candelabro, de onde partirão as linhas 509 e 505 com destino aos três terminais de Cariacica. Além da linha 503, sentido T. Vila Velha e T. Ibes.

"Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus ao lado do Tancredão, na Rua Rosilda Falcão dos Anjos, de onde partirão as linhas 515, 504 e 561, em direção aos terminais urbanos do município da Serra. As linhas 559 e 562 atenderão quem precisar seguir para o Terminal de São Torquato, em Vila Velha. Além disso, duas linhas específicas foram criadas para o evento e, junto com a linha 130, que já existia, vão circular em horário estendido, entre a meia-noite e as 5 horas”, informou a Ceturb.

Linhas em horário estendido

4203 – Sambão do Povo/Beira Mar/Av. Adalberto Simão Nader



4204 – Sambão do Povo x Jardim Camburi (via Reta da Penha)



130 – Resistência x Jardim da Penha (via Reta da Penha)



Viagens de chegada

As linhas do Sistema Transcol que atendem a região do Sambão do Povo no horário de ida dos foliões operam até a meia-noite e são as seguintes: 010, 031, 121, 122, 124, 151, 171, 172, 164, 181, 161, 164, 171, 173, 182, 184, 212, 241, 370, 031, 031, 500, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 523, 524, 527, 531, 534, 535, 536, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839.

Linhas que passam nas imediações do Sambão do Povo

010 – Nova Palestina/ Fradinhos

031 – Ilha do Príncipe/ São Benedito Via Shopping Vitória



121 – Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Reta da Penha



122 – Maria Ortiz/ Rodoviária Via Av. Vitória



124 – Estrelinha/ Jardim da Penha



151 – Santa Marta/ Rodoviária



161 – Mário Cypreste/ Atlântica Ville Via Maruípe



164 - Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Maruípe



171 - Maria Ortiz/ Rodoviária Via Av. Vitória



172 - Mário Cypreste/ Itararé



173 – Tabuazeiro/ Rodoviária



181 – Grande Vitória/ Tabuazeiro Via Bairro Universitário



182 - Mário Cypreste/ Bairro da Penha Via Alagoano



184 - Mário Cypreste/ Jardim da Penha Via Maruípe



212 - Maria Ortiz/ Santo Antônio Via Beira-Mar



241 - Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Leitão da Silva



500 - T. Vila Velha / T. Itacibá, via 3ª Ponte



503 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha, via Reta da Penha / Lindenberg



504 - T. Jacaraipe / T. Itacibá, via Reta da Penha



505 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Camburi / Beira-Mar



506 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Maruípe / T. Jardim América



509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia/Reta da Penha



511 - T. Carapina / T. Campo Grande Via Expedito Garcia



512 - T. Carapina / T. Itacibá, via Camburi



514 - T. Ibes / T. Vila Velha via 3ª Ponte / Beira-Mar



515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande, via Beira-Mar



516 - T. Jacaraipe / T. Ibes, via T. Carapina / Maruipe / T. São Torquato



518 - T. Carapina / T. Ibes, via Serafim Derenzi



519 - T. Carapina / T. Ibes Via Av. Vitória – Expresso



523 - T. Jacaraipe / T. Jardim América, via Beira-Mar



524 - T. Campo Grande/ Praça do Eucalipto Via Marechal Campos



527 - T. Carapina / T. Jardim América, via Reta da Penha



531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Maruípe



534 – Serra/ T. Campo Grande Via BR-101 – Expresso



535 - T. Carapina / T. Campo Grande, via T. Jardim América / Serafim Derenzi



536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha Via Maruípe – Expresso



557 - T. Itaparica, via Darly Santos /Av. Vitória / 3ª ponte (circular)



558 - T. Itaparica, via 3ª Ponte / Av. Vitória / Darly Santos (circular)



559 - T. Laranjeiras / T. São Torquato, via T. Carapina / Reta da Penha



561 - T. Jacaraípe/T. Campo Grande, via Danta Michelini/262



567 - T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Reta da Penha (noturno)



568 - T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Camburi (noturno)



570 - T. Jardim América / Shopping Vitória, via Beira-Mar



571 - T. Jardim América / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos



572 - T. Laranjeiras / T. São Torquato via Camburi/ Beira-Mar



574 - T. São Torquato / Shopping Vitória, via Beira-Mar



575 - T. São Torquato / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos



591 - Serra / T. Campo Grande, via Reta da Penha / BR 262



597 - André Carloni / T. São Torquato, via Reta da Penha



737 - Nova Canaã / Hospital São Lucas, via Porto Velho



759 - Flexal II / Hospital São Lucas, via Porto Velho



839 - Eurico Salles / T. J. América, via Camburi / Av. Vitória (sexta-feira)

