Transcol terá reforço para os foliões no Carnaval de Vitória; veja linhas

O Sistema Transcol contará com reforço nas linhas durante o Carnaval de Vitória, realizado entre sexta-feira (2) e domingo (4). A programação foi preparada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), que divulgou viagens extras e frota reserva para os foliões que vão até o Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste.
Para o retorno após a festa, a Ceturb anunciou que 11 linhas do Transcol terão partidas durante a madrugada de sábado (3) e também no domingo (4), entre 4h15 e 5h. O embarque dos passageiros ocorrerá em dois pontos de parada próximos ao Sambão do Povo. Confira abaixo a lista completa das linhas.
“Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão, de onde partirão as linhas 515, 504 e 559, em direção ao Terminal de Laranjeiras, e 562, em direção ao de São Torquato. Na Avenida Nair Azevedo Silva, o ponto de embarque fica próximo à loja Candelabro, de onde partirão as linhas 509 e 505 com destino aos três terminais de Cariacica. Além da linha 503, sentido T. Vila Velha e T. Ibes.
"Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus ao lado do Tancredão, na Rua Rosilda Falcão dos Anjos, de onde partirão as linhas 515, 504 e 561, em direção aos terminais urbanos do município da Serra. As linhas 559 e 562 atenderão quem precisar seguir para o Terminal de São Torquato, em Vila Velha. Além disso, duas linhas específicas foram criadas para o evento e, junto com a linha 130, que já existia, vão circular em horário estendido, entre a meia-noite e as 5 horas”, informou a Ceturb.
Linhas em horário estendido
- 4203 – Sambão do Povo/Beira Mar/Av. Adalberto Simão Nader
- 4204 – Sambão do Povo x Jardim Camburi (via Reta da Penha)
- 130 – Resistência x Jardim da Penha (via Reta da Penha)
Viagens de chegada
As linhas do Sistema Transcol que atendem a região do Sambão do Povo no horário de ida dos foliões operam até a meia-noite e são as seguintes: 010, 031, 121, 122, 124, 151, 171, 172, 164, 181, 161, 164, 171, 173, 182, 184, 212, 241, 370, 031, 031, 500, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 523, 524, 527, 531, 534, 535, 536, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839.
Linhas que passam nas imediações do Sambão do Povo
- 010 – Nova Palestina/ Fradinhos
- 031 – Ilha do Príncipe/ São Benedito Via Shopping Vitória
- 121 – Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Reta da Penha
- 122 – Maria Ortiz/ Rodoviária Via Av. Vitória
- 124 – Estrelinha/ Jardim da Penha
- 151 – Santa Marta/ Rodoviária
- 161 – Mário Cypreste/ Atlântica Ville Via Maruípe
- 164 - Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Maruípe
- 171 - Maria Ortiz/ Rodoviária Via Av. Vitória
- 172 - Mário Cypreste/ Itararé
- 173 – Tabuazeiro/ Rodoviária
- 181 – Grande Vitória/ Tabuazeiro Via Bairro Universitário
- 182 - Mário Cypreste/ Bairro da Penha Via Alagoano
- 184 - Mário Cypreste/ Jardim da Penha Via Maruípe
- 212 - Maria Ortiz/ Santo Antônio Via Beira-Mar
- 241 - Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Leitão da Silva
- 500 - T. Vila Velha / T. Itacibá, via 3ª Ponte
- 503 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha, via Reta da Penha / Lindenberg
- 504 - T. Jacaraipe / T. Itacibá, via Reta da Penha
- 505 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Camburi / Beira-Mar
- 506 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Maruípe / T. Jardim América
- 509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia/Reta da Penha
- 511 - T. Carapina / T. Campo Grande Via Expedito Garcia
- 512 - T. Carapina / T. Itacibá, via Camburi
- 514 - T. Ibes / T. Vila Velha via 3ª Ponte / Beira-Mar
- 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande, via Beira-Mar
- 516 - T. Jacaraipe / T. Ibes, via T. Carapina / Maruipe / T. São Torquato
- 518 - T. Carapina / T. Ibes, via Serafim Derenzi
- 519 - T. Carapina / T. Ibes Via Av. Vitória – Expresso
- 523 - T. Jacaraipe / T. Jardim América, via Beira-Mar
- 524 - T. Campo Grande/ Praça do Eucalipto Via Marechal Campos
- 527 - T. Carapina / T. Jardim América, via Reta da Penha
- 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Maruípe
- 534 – Serra/ T. Campo Grande Via BR-101 – Expresso
- 535 - T. Carapina / T. Campo Grande, via T. Jardim América / Serafim Derenzi
- 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha Via Maruípe – Expresso
- 557 - T. Itaparica, via Darly Santos /Av. Vitória / 3ª ponte (circular)
- 558 - T. Itaparica, via 3ª Ponte / Av. Vitória / Darly Santos (circular)
- 559 - T. Laranjeiras / T. São Torquato, via T. Carapina / Reta da Penha
- 561 - T. Jacaraípe/T. Campo Grande, via Danta Michelini/262
- 567 - T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Reta da Penha (noturno)
- 568 - T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Camburi (noturno)
- 570 - T. Jardim América / Shopping Vitória, via Beira-Mar
- 571 - T. Jardim América / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos
- 572 - T. Laranjeiras / T. São Torquato via Camburi/ Beira-Mar
- 574 - T. São Torquato / Shopping Vitória, via Beira-Mar
- 575 - T. São Torquato / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos
- 591 - Serra / T. Campo Grande, via Reta da Penha / BR 262
- 597 - André Carloni / T. São Torquato, via Reta da Penha
- 737 - Nova Canaã / Hospital São Lucas, via Porto Velho
- 759 - Flexal II / Hospital São Lucas, via Porto Velho
- 839 - Eurico Salles / T. J. América, via Camburi / Av. Vitória (sexta-feira)
Correção
02/02/2024 - 11:33
Na versão anterior, informações dadas pela Ceturb à reportagem não indicavam a linha 561 como opção para embarque próximo ao Tancredão. A companhia, então, enviou nova nota informando que a linha também vai atender os foliões. Com isso, a matéria foi corrigida e atualizada.