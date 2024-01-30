Veja dicas para desviar dos golpes e aproveitar o carnaval sem prejuízo

Cartão de crédito é um dos alvos dos golpistas Crédito: Freepik

A movimentação dos bloquinhos de rua, comemorando a proximidade do carnaval , já está acontecendo. A data oficial deste ano é 13 de fevereiro, mas há quem diga que a folia no país começa no Espírito Santo , em referência aos desfiles das escolas de samba, que ocorrerá neste final de semana.

Com a chegada do período de folia, são diversas as oportunidades para aproveitar os blocos, as festas e a alegria do carnaval, mas cuidado: os golpistas também se animam nessa época.

Para garantir sua segurança e aproveitar tudo sem preocupações, tenha atenção e saiba como se desviar dos golpes bancários durante o carnaval:

Golpes utilizando o Pix:



Golpe do Pix trocado: confirme os dados do recebedor antes de efetivar a transferência. Veja sempre se o nome do destinatário está correto.



confirme os dados do recebedor antes de efetivar a transferência. Veja sempre se o nome do destinatário está correto. Golpe do "falso vendedor": exija o comprovante de pagamento antes de entregar o produto, pois tem sido recorrente o golpe do comprovante falso.



Atenção com seus cartões de crédito:



Evite deixar o cartão solto em bolsos ou mochilas e dê preferência para guardá-los em locais próximos ao corpo, como pochetes ou porta-dinheiro de cintura. Além disso, fique atento a alguns tipos de fraudes.

Golpe da troca de cartões: o golpista fica de olho na senha enquanto o cliente usa a maquininha para pagamento e, depois da transação, troca o cartão na hora de devolvê-lo.



o golpista fica de olho na senha enquanto o cliente usa a maquininha para pagamento e, depois da transação, troca o cartão na hora de devolvê-lo. Golpe da maquininha quebrada: o golpista utiliza uma maquininha com o visor quebrado e aproveita para cobrar um valor maior do que seria o pagamento.

Mantenha o celular protegido:

Guarde o celular e tenha atenção quando for utilizá-lo. Boa parte dos roubos é feita enquanto os usuários usam o smartphone, porque os bandidos já pegam o aparelho desbloqueado.



Antes de curtir a folia, anote o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do aparelho, que é o código de identificação individual do dispositivo. Com o número em mãos, é possível pedir para a operadora bloquear o smartphone e impedir o acesso a redes móveis e ligações.



Ative a função de desbloqueio de tela utilizando biometria (facial ou digital). Essa ferramenta ajuda a proteger as informações pessoais armazenadas no seu aparelho.



Ative a localização remota do seu celular, pois ela pode ajudar a encontrar o aparelho remotamente, acessando a sua conta do Google ou da Apple.



Dicas extras

Se for viajar, avise ao seu banco. Informe o período em que você estará viajando para evitar bloqueios indevidos do cartão.



Tenha cuidado ao utilizar os caixas eletrônicos, priorizando os que estão instalados em locais movimentados e bem iluminados.



Fique atento ao seu extrato, monitorando-o frequentemente para identificar transações suspeitas.



Caso tenha algum problema, comunique imediatamente o seu banco pela central de atendimento e registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

