Veja dicas para desviar dos golpes e aproveitar o carnaval sem prejuízo

- Golpe do Pix trocado: confirme os dados do recebedor antes de efetivar a transferência. Veja sempre se o nome do destinatário está correto.
- Golpe do "falso vendedor": exija o comprovante de pagamento antes de entregar o produto, pois tem sido recorrente o golpe do comprovante falso.
- Evite deixar o cartão solto em bolsos ou mochilas e dê preferência para guardá-los em locais próximos ao corpo, como pochetes ou porta-dinheiro de cintura. Além disso, fique atento a alguns tipos de fraudes.
- Golpe da troca de cartões: o golpista fica de olho na senha enquanto o cliente usa a maquininha para pagamento e, depois da transação, troca o cartão na hora de devolvê-lo.
- Golpe da maquininha quebrada: o golpista utiliza uma maquininha com o visor quebrado e aproveita para cobrar um valor maior do que seria o pagamento.
- Guarde o celular e tenha atenção quando for utilizá-lo. Boa parte dos roubos é feita enquanto os usuários usam o smartphone, porque os bandidos já pegam o aparelho desbloqueado.
- Antes de curtir a folia, anote o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do aparelho, que é o código de identificação individual do dispositivo. Com o número em mãos, é possível pedir para a operadora bloquear o smartphone e impedir o acesso a redes móveis e ligações.
- Ative a função de desbloqueio de tela utilizando biometria (facial ou digital). Essa ferramenta ajuda a proteger as informações pessoais armazenadas no seu aparelho.
- Ative a localização remota do seu celular, pois ela pode ajudar a encontrar o aparelho remotamente, acessando a sua conta do Google ou da Apple.
Dicas extras
- Se for viajar, avise ao seu banco. Informe o período em que você estará viajando para evitar bloqueios indevidos do cartão.
- Tenha cuidado ao utilizar os caixas eletrônicos, priorizando os que estão instalados em locais movimentados e bem iluminados.
- Fique atento ao seu extrato, monitorando-o frequentemente para identificar transações suspeitas.
- Caso tenha algum problema, comunique imediatamente o seu banco pela central de atendimento e registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.