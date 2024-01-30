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Veja dicas para desviar dos golpes e aproveitar o carnaval sem prejuízo

Aproveite a festa para se divertir, mantendo a segurança do seus pertences e patrimônio financeiro

Públicado em 

30 jan 2024 às 09:22
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

cartão de crédito, juros, taxa de juros
Cartão de crédito é um dos alvos dos golpistas Crédito: Freepik
A movimentação dos bloquinhos de rua, comemorando a proximidade do carnaval, já está acontecendo. A data oficial deste ano é 13 de fevereiro, mas há quem diga que a folia no país começa no Espírito Santo, em referência aos desfiles das escolas de samba, que ocorrerá neste final de semana.
Com a chegada do período de folia, são diversas as oportunidades para aproveitar os blocos, as festas e a alegria do carnaval, mas cuidado: os golpistas também se animam nessa época.
Para garantir sua segurança e aproveitar tudo sem preocupações, tenha atenção e saiba como se desviar dos golpes bancários durante o carnaval:
Golpes utilizando o Pix:
  • Golpe do Pix trocado: confirme os dados do recebedor antes de efetivar a transferência. Veja sempre se o nome do destinatário está correto.
  • Golpe do "falso vendedor": exija o comprovante de pagamento antes de entregar o produto, pois tem sido recorrente o golpe do comprovante falso.
Atenção com seus cartões de crédito:
  • Evite deixar o cartão solto em bolsos ou mochilas e dê preferência para guardá-los em locais próximos ao corpo, como pochetes ou porta-dinheiro de cintura. Além disso, fique atento a alguns tipos de fraudes.
  • Golpe da troca de cartões: o golpista fica de olho na senha enquanto o cliente usa a maquininha para pagamento e, depois da transação, troca o cartão na hora de devolvê-lo.
  • Golpe da maquininha quebrada: o golpista utiliza uma maquininha com o visor quebrado e aproveita para cobrar um valor maior do que seria o pagamento.

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Mantenha o celular protegido:
  • Guarde o celular e tenha atenção quando for utilizá-lo. Boa parte dos roubos é feita enquanto os usuários usam o smartphone, porque os bandidos já pegam o aparelho desbloqueado.
  • Antes de curtir a folia, anote o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do aparelho, que é o código de identificação individual do dispositivo. Com o número em mãos, é possível pedir para a operadora bloquear o smartphone e impedir o acesso a redes móveis e ligações.
  • Ative a função de desbloqueio de tela utilizando biometria (facial ou digital). Essa ferramenta ajuda a proteger as informações pessoais armazenadas no seu aparelho.
  • Ative a localização remota do seu celular, pois ela pode ajudar a encontrar o aparelho remotamente, acessando a sua conta do Google ou da Apple.

Dicas extras

  • Se for viajar, avise ao seu banco. Informe o período em que você estará viajando para evitar bloqueios indevidos do cartão.
  • Tenha cuidado ao utilizar os caixas eletrônicos, priorizando os que estão instalados em locais movimentados e bem iluminados.
  • Fique atento ao seu extrato, monitorando-o frequentemente para identificar transações suspeitas.
  • Caso tenha algum problema, comunique imediatamente o seu banco pela central de atendimento e registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.
Aproveite o carnaval com segurança e alegria. Assim, você garante que as únicas preocupações serão com qual fantasia vai sair no bloquinho e tirar o glitter do corpo depois da folia.

Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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