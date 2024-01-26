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De olho nas finanças

Folia sem prejuízo: saiba como se planejar e economizar no carnaval

Quando olhamos as situações com foco financeiro, é possível economizar em tudo; confira dicas

Públicado em 

26 jan 2024 às 08:59
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

carnaval é uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros. Muitos começam a pagar com antecedência, outros deixam para organizar na última hora. Independentemente se você é da turma dos que são altamente planejados ou da turma dos indecisos, sempre é possível economizar.
Uma regra geral é nunca sair com sede e com fome, visto que os preços de itens como água e alimentos sobem assustadoramente antes e durante as festas. Quanto à hidratação, o ponto a ser reforçado é que quando nossos níveis de água e de minerais estão regulados, temos menos tendência a doenças oportunistas, aquelas que se aproveitam da baixa imunidade e de desregulações fisiológicas do nosso corpo.
Pular refeições não é uma boa, primeiro por questão de saúde, segundo por economia. A tendência é exagerar em outra refeição, o que pode te levar a passar mal ou gastar mais.
Fazer a revisão do carro e abastecer com antecedência podem gerar economia de dinheiro e de tempo. Não esqueça de conferir o pneu estepe do veículo, condições, calibragem. Ficar em perigo por causa de algo que pode ser prevenido acaba com qualquer passeio.

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Na medida do possível, leve pequenos lanches saudáveis. Costumo indicar boas barras de proteína, maçã, granola (pode ser comida pura ou com outras combinações), leite em pó, iogurtes individuais, banana e oleaginosas. Podem te salvar de um lanche caro, manter glicose regulada, evitar dores no estômago. E tudo que é comprado com antecedência tende a ser mais barato.
Portanto, quando olhamos as situações com foco financeiro, é possível economizar em tudo. Desde uma grande viagem até a roupa de banho que pode estar em liquidação em janeiro. Se precisar de roupa de banho nova, não deixe para comprar na véspera.
E no final, quando juntamos o olhar financeiro ao olhar de tranquilidade e de paz, podemos fazer muito pelo nosso bem-estar. Defina tudo desde a água às bebidas alcoólicas, evite trânsito e imprevistos.
Quero reforçar com vocês, ainda, que quando a viagem ou o passeio envolvem os pequeninos, os cuidados devem ser redobrados: levar remédios, identificar as crianças, usar roupas chamativas para os menores. Alguns especialistas recomendam até colocar pulseiras com o nome da criança e o número do telefone dos pais. Faça o que for melhor para o bem-estar da família e para que tudo fique bem. O que der certo em um ano, repita no outro. O que der errado, leve como experiência e replique para ajudar o próximo.
Uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana.

Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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