Folia sem prejuízo: saiba como se planejar e economizar no carnaval

carnaval é uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros. Muitos começam a pagar com antecedência, outros deixam para organizar na última hora. Independentemente se você é da turma dos que são altamente planejados ou da turma dos indecisos, sempre é possível economizar

Uma regra geral é nunca sair com sede e com fome, visto que os preços de itens como água e alimentos sobem assustadoramente antes e durante as festas. Quanto à hidratação, o ponto a ser reforçado é que quando nossos níveis de água e de minerais estão regulados, temos menos tendência a doenças oportunistas, aquelas que se aproveitam da baixa imunidade e de desregulações fisiológicas do nosso corpo.

Pular refeições não é uma boa, primeiro por questão de saúde, segundo por economia. A tendência é exagerar em outra refeição, o que pode te levar a passar mal ou gastar mais.

Fazer a revisão do carro e abastecer com antecedência podem gerar economia de dinheiro e de tempo. Não esqueça de conferir o pneu estepe do veículo, condições, calibragem. Ficar em perigo por causa de algo que pode ser prevenido acaba com qualquer passeio.

Na medida do possível, leve pequenos lanches saudáveis. Costumo indicar boas barras de proteína, maçã, granola (pode ser comida pura ou com outras combinações), leite em pó, iogurtes individuais, banana e oleaginosas. Podem te salvar de um lanche caro, manter glicose regulada, evitar dores no estômago. E tudo que é comprado com antecedência tende a ser mais barato.

Portanto, quando olhamos as situações com foco financeiro, é possível economizar em tudo. Desde uma grande viagem até a roupa de banho que pode estar em liquidação em janeiro. Se precisar de roupa de banho nova, não deixe para comprar na véspera.

E no final, quando juntamos o olhar financeiro ao olhar de tranquilidade e de paz, podemos fazer muito pelo nosso bem-estar. Defina tudo desde a água às bebidas alcoólicas, evite trânsito e imprevistos.

Quero reforçar com vocês, ainda, que quando a viagem ou o passeio envolvem os pequeninos, os cuidados devem ser redobrados: levar remédios, identificar as crianças, usar roupas chamativas para os menores. Alguns especialistas recomendam até colocar pulseiras com o nome da criança e o número do telefone dos pais. Faça o que for melhor para o bem-estar da família e para que tudo fique bem. O que der certo em um ano, repita no outro. O que der errado, leve como experiência e replique para ajudar o próximo.