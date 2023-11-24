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Educação financeira

Ginástica financeira: treine o cérebro para se acostumar a poupar

Quem começa a ver o poder dos juros compostos na aplicação desde o estágio e do primeiro emprego mostra para o cérebro que vale a pena ser empenhado em economizar

Públicado em 

24 nov 2023 às 10:06
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

O cérebro tende a seguir pelo caminho de menor resistência, o que proporciona mais facilidades. Esse caráter primitivo pode ter sido útil no início da existência humana, mas qual o perigo disso hoje? Ficar na acomodação, na mediocridade, na vida fácil de achar que temos muitos direitos e poucos deveres. Nas finanças, isso é muito preocupante.
Não dependa de direitos de herança, direitos adquiridos, direito a um emprego melhor, direito de se aposentar, de uma saúde digna. Apesar de estar escrito na Constituição, isso não é sinal de acordo fechado e realizado. Os direitos são importantes, mas não dependa deles.
Trabalhe como se nunca fosse se aposentar, como se nunca fosse herdar algo, como se seus direitos não fossem um dado adquirido. Imponha a si próprio essa regra. Arregace as mangas e treine o caminho mais difícil. Com o tempo, seu cérebro refaz a conexão e entende que o difícil é fácil.
Vamos fazer uma análise física: fazer atividade física para um sedentário é extremamente desafiador. Um dia, vai ao médico e este diz: “Se continuar assim, sua vida será muito abreviada”. Essa pessoa começa a caminhar 20 minutos, depois 1 hora e, após anos quebrando a resistência, o cérebro começa a achar esse hábito delicioso porque suas conexões neurais ficaram melhores, chega mais sangue oxigenado e vitaminado.
O cérebro, depois de anos, não será bobo de voltar ao caminho de pouco fluxo de sangue, poucas vitaminas e pouca energia. O instinto do cérebro é ficar vivo. 
Real, dinheiro, moedas
Consumidor precisa controlar os impulsos de compra Crédito: Freepik
Voltemos para as Finanças! Quem começa a ver o poder dos juros compostos na aplicação desde o estágio e do primeiro emprego mostra para o cérebro que vale a pena ser empenhado, diminuir desejos presentes, diminuir medo de ficar sem algo no dia de hoje. É uma reação bioquímica. Uma verdadeira luta de hormônios de prazer e de saciedade.
Investir é uma decisão e você tem que fazer isso como deve fazer uma atividade física e se alimentar bem.
A partir de R$ 20,00 já é possível entrar em CDBs; com menos de R$ 40,00 no Tesouro Direto; com mais ou menos R$ 115,00 em boas LCIs e no Tesouro Direto Selic.
Seja guerreiro, enérgico e decidido. Pegue o caminho de maior resistência todos os dias, como se sua meta fosse escalar o Everest. Quando você trilhar esse caminho, você comprará O SEU imóvel, O SEU carro, fará A SUA viagem. Sem depender de ninguém.
Ao final de tudo realizado por conta própria, quando, e se herdar algo ou se aposentar, será um exímio administrador do seu direito.

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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