Ginástica financeira: treine o cérebro para se acostumar a poupar

O cérebro tende a seguir pelo caminho de menor resistência, o que proporciona mais facilidades. Esse caráter primitivo pode ter sido útil no início da existência humana, mas qual o perigo disso hoje? Ficar na acomodação, na mediocridade, na vida fácil de achar que temos muitos direitos e poucos deveres. Nas finanças, isso é muito preocupante.

Não dependa de direitos de herança, direitos adquiridos, direito a um emprego melhor, direito de se aposentar, de uma saúde digna. Apesar de estar escrito na Constituição, isso não é sinal de acordo fechado e realizado. Os direitos são importantes, mas não dependa deles.

Trabalhe como se nunca fosse se aposentar, como se nunca fosse herdar algo, como se seus direitos não fossem um dado adquirido. Imponha a si próprio essa regra. Arregace as mangas e treine o caminho mais difícil. Com o tempo, seu cérebro refaz a conexão e entende que o difícil é fácil.

Vamos fazer uma análise física: fazer atividade física para um sedentário é extremamente desafiador. Um dia, vai ao médico e este diz: “Se continuar assim, sua vida será muito abreviada”. Essa pessoa começa a caminhar 20 minutos, depois 1 hora e, após anos quebrando a resistência, o cérebro começa a achar esse hábito delicioso porque suas conexões neurais ficaram melhores, chega mais sangue oxigenado e vitaminado.

O cérebro, depois de anos, não será bobo de voltar ao caminho de pouco fluxo de sangue, poucas vitaminas e pouca energia. O instinto do cérebro é ficar vivo.

Consumidor precisa controlar os impulsos de compra Crédito: Freepik

Voltemos para as Finanças! Quem começa a ver o poder dos juros compostos na aplicação desde o estágio e do primeiro emprego mostra para o cérebro que vale a pena ser empenhado, diminuir desejos presentes, diminuir medo de ficar sem algo no dia de hoje. É uma reação bioquímica. Uma verdadeira luta de hormônios de prazer e de saciedade.

Investir é uma decisão e você tem que fazer isso como deve fazer uma atividade física e se alimentar bem.

A partir de R$ 20,00 já é possível entrar em CDBs; com menos de R$ 40,00 no Tesouro Direto; com mais ou menos R$ 115,00 em boas LCIs e no Tesouro Direto Selic.

Seja guerreiro, enérgico e decidido. Pegue o caminho de maior resistência todos os dias, como se sua meta fosse escalar o Everest. Quando você trilhar esse caminho, você comprará O SEU imóvel, O SEU carro, fará A SUA viagem. Sem depender de ninguém.