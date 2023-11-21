13° salário: como usar o dinheiro extra com mais eficiência

Notas de dinheiro, real, cédulas Crédito: Divulgação

O 13º salário é um benefício garantido por lei que assegura ao trabalhador a remuneração de 1/12 a cada mês trabalhado, do seu salário no ano correspondente, a cada mês trabalhado.

Já esperado pela maioria dos brasileiros, esse dinheiro extra significa para muitos um alívio financeiro, e pode ser uma ótima oportunidade para organizar a vida financeira e fechar o ano no azul.

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário termina na quinta-feira, dia 30, quando deve ser feito o pagamento de, no mínimo, 50% do valor a que o trabalhador tem direito, enquanto a segunda parcela tem como data limite 20 de dezembro.

Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. No caso de ser apenas em uma única vez, o pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro.

Além dos profissionais registrados pela CLT que trabalharam pelo menos 15 dias no ano e não foram demitidos por justa causa, também têm direito ao 13º salário os aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e assalariados afastados por doença, licença-maternidade e alguns outros casos.

Por mais que essa grana traga um alívio para os gastos com as festas e presentes de final de ano, é importante ficar atento e estabelecer prioridades no uso do 13º salário.

Saiba como utilizar essa grana extra com eficiência:

1. Priorize as dívidas

Se você está com alguma conta atrasada, utilize esse dinheiro extra para quitar esse débito. Aproveite os feirões de renegociação que são promovidos pelos bancos e Procons municipais nessa época e priorize o pagamento de dívidas mais caras, como as dos cartões de crédito e as do cheque especial.

2. Considere os gastos extras

Lembre-se que dezembro e janeiro são meses de gastos extras. Além das festas e presentes de final de ano, vem pela frente os impostos, como IPTU e IPVA, além de rematrícula e material escolar dos filhos.

3. Cuide da sua reserva de emergência

Se suas contas estão em dia, mas você ainda não possui reserva de emergência, essa é uma ótima oportunidade para começar e garantir uma reserva financeira para utilizar em imprevistos. E se você usou sua reserva de emergência ao longo do ano, essa é a hora para reconstituí-la.