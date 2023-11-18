Como garantir o futuro financeiro do seu filho desde bebê

A preocupação de muitos pais é a busca por alternativas que garantam um futuro financeiro estável para seus filhos. Recentemente, a influencer Viih Tube revelou que sua filha de sete meses, Lua, já acumula R$ 1 milhão na conta, por sua participação em várias campanhas publicitárias.
Aprender a lidar com o dinheiro é importante, seja para quem já possui seu primeiro milhão na conta, ou para quem pode juntar apenas um pouquinho por mês. A dica é poupar e fazer planejamento financeiro pensando a longo prazo.
É importante ter em mente que apesar da quantia parecer inalcançável para quem depende de uma única fonte de renda, algumas atitudes no dia a dia permitirão aos pais uma maior facilidade para criar um fundo de reserva para seus filhos até que atinjam a maioridade.
O gerente de investimentos, Gláucio Tovar Almeida, cita alguns fatores que devem ser levados em consideração ao se pensar em economizar uma quantia para o futuro, como a inflação do período, a taxa de juros vigente, bem como a realidade econômica em que vivemos.
"É preciso observar o valor do dinheiro no tempo. Não tem como garantir o cenário econômico que é muito dinâmico em nosso país", afirma Gláucio.
De acordo com o gerente, uma das primeiras etapas a ser pensada é o planejamento e o estudo de quais opções de investimentos trazem melhor retorno. "Após a montagem de uma carteira de investimentos com as opções escolhidas, é preciso realizar o constante gerenciamento, pois o cenário pode mudar. Você pode tanto ganhar quanto perder dinheiro, a depender das variáveis que regem a aplicação realizada", orienta Glaucio.
"Não existe almoço grátis. Quanto maior o risco do investimento escolhido, o retorno pode ser mais satisfatório; porém, o contrário também pode ocorrer"
Glaucio alerta ainda para que a população seja consciente ao se informar sobre os meios para se juntar dinheiro. É preciso muito cuidado para não se deixar levar por notícias que prometem um ganho rápido e fácil de renda.
"Numa conta simples, se pensarmos de hoje até a daqui 18 anos, temos 216 meses para investir. Seria necessário guardar R$ 4.600 por mês para quase chegamos ao valor de R$ 1 milhão, o que é inviável para a realidade brasileira. Então, é necessário pensar numa estratégia de investimentos, levando em conta os juros aplicados e, principalmente, a inflação do período, que é uma variável não previsível. Dessa forma, o valor mensal a ser poupado poderia cair consideravelmente", afirma.
Planejamento desde cedo
Quando se trata do futuro dos filhos, o especialista em investimentos Thiago Goulart, pai da pequena Luiza Goulart de sete meses, enfatiza: é preciso planejar o quanto antes, desde cedo.
“Eu tenho uma filha de sete meses de idade e o primeiro ponto que eu e minha esposa conversamos foi sobre a segurança dela. Nossa primeira escolha foi fazer um seguro de vida para protegê-la de alguma forma, e também uma previdência onde guardamos um valor todos mês”, afirma Thiago.
O especialista conta ainda que mesmo para aquelas pessoas que possuam um orçamento mais enxuto, é possível investir. "A poupança não deve ser a única alternativa. Pode-se conhecer as demais opções de investimento e se adequar àquela que melhor se adapta ao seu orçamento", acrescenta.
“O ideal, se possível, é guardar 10% do que se ganha e fazer aplicações que potencializam os ganhos ao longo do tempo”, orienta Thiago.
"A educação financeira é o primeiro passo para as pessoas que têm o orçamento enxuto aproveitarem alguns fundamentos do mercado, conhecendo sobre inflação, juros e como eles impactam seus salários. Até realizar busca de produtos mais em conta nos supermercados ajuda a poupar. Essas são atitudes que fazem a diferença na hora de economizar e se planejar para o futuro"
Trocas positivas
A psicóloga Ligia Andrade e seu esposo, o técnico industrial Matheus Avancini Andrade, possuem um casal de filhos, Lucas, 4 anos, e Jacyara, 2 anos, e desde cedo iniciaram um “pé de meia” para o futuro dos dois.
“Quando Lucas nasceu, nós conversamos e concordamos em fazer uma poupança e aplicar um pouco a cada mês. Sabemos que é um valor pequeno, mas acreditamos na constância e na estabilidade dessa forma de investimento”, conta Ligia.
O casal aponta que no início da vida a dois - ambos não possuíam uma renda que permitia poupar -, eles se organizaram e mantiveram o hábito de investir mensalmente uma parte dos rendimentos, com objetivo de garantir maior estabilidade para os pequenos no futuro.
“Mesmo para quem não possui uma renda abundante, sempre é possível se planejar e guardar um pouco todo mês. Para isso, nós listamos onde estavam nossos ralos de dinheiro e realizamos uma troca do que poderia se tornar um investimento, mas virava um gasto desnecessário”, aponta Matheus.
"Saíamos toda semana para cafeterias e restaurantes, o que gerava muitos gastos, além de não ser muito saudável. Após o nascimento das crianças, repensamos nossos hábitos e optamos por fazer refeições com eles em casa e investir o que seria gasto, pensando no futuro deles. Assim, ensinamos desde cedo para eles o valor do dinheiro e que é possível realizar boas trocas, basta se planejar"
Como fazer?
O economista e professor universitário Antônio Marcus Machado orienta que para começar a investir primeiro é importante mapear e analisar as variáveis possíveis dentro do cenário e o tempo escolhido para esses investimentos.
“A primeira estratégia é sempre reservar uma parte de seus ganhos para seu consumo no futuro”, orienta o professor.
Segundo Machado, existem duas principais opções de investimento: A renda fixa e a renda variável. “A renda fixa é uma boa opção, pois ao final do tempo programado de investimento você já sabe quanto irá ganhar. Já a renda variável pode trazer mais resultados, como no caso das ações, mas também possui um risco maior de se perder dinheiro, a depender do que pode acontecer no mercado financeiro", aponta.
A educação financeira também é citada pelo economista. ”É importante mostrar para os filhos o preço dos itens no dia a dia, para que aprendam desde cedo o custo da vida real e que tudo tem um valor”, orienta.
"Custo é quanto você paga por um item ou serviço e valor é o que você recebe de volta. Ou seja, é preciso ser criterioso desde cedo"
Mesmo com todas as informações disponíveis, Gláucio Tovar Almeida reforça que contar com o suporte de um assessor de investimentos é fundamental para ter melhor orientação sobre cada opção escolhida, diminuindo, assim, os riscos envolvidos.
Como filha da Viih Tube ficou milionária ainda bebê?
Apesar de ainda ser um bebê de sete meses, Lua di Felice ficou milionária com fruto do próprio trabalho. É que a filha da Viih Tube e Eliezer, dois ex-BBBs, tem sido contratada para campanhas publicitárias, junto a mãe, para divulgar produtos de gestante e para crianças. Com os trabalhos e também com uma conta no Instagram com mais de 2,3 milhões de seguidores, a menininha já tem uma conta recheada, com mais de R$ 1 milhão.
Confira alguns sites para quem vai começar a investir
01
Nath Finanças
Com um olhar especial para as pessoas de baixa renda e para as periferias, Nath Finanças ensina educação financeira de uma maneira fácil e prática para quem nunca estudou ou não entende do assunto.
02
Me Poupe!
O canal Me Poupe, criado pela jornalista Nathalia Curi, traz vídeos instrutivos e dicas simples de aplicar no dia a dia. Ela ensina de um jeito simples o que é a inflação, como fazer renda extra e como montar uma carteira de investimentos, por exemplo.
03
O Primo Rico
O canal criado e mantido por Thiago Nigro traz diversos conteúdos que ajudam a desvendar o universo dos investimentos, a conhecer outros assuntos de educação financeira e de gestão de dinheiro.
04
Meu Bolso em Dia
O portal de educação financeira Meu Bolso em Dia, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), conta com uma sessão específica para quem busca informações sobre como poupar e investir e possui uma série de conteúdos gratuitos e didáticos. É possível aprender, por exemplo, a ir além da poupança, como escolher fundos de investimento, entender o funcionamento do Tesouro Direto e conhecer os demais produtos de investimentos de maneira simples.
05
Economista Sincero
O canal Economista Sincero é liderado pelo economista Charles Mendlowicz, que explora temas como a bolsa de valores, ações, fundos imobiliários e outros, sempre acompanhados de bons exemplos.