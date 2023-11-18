Como garantir o futuro financeiro do seu filho desde bebê

Manter uma reserva financeira é importante para garantir maior estabilidade no futuro Crédito: Reprodução: Freepik

A preocupação de muitos pais é a busca por alternativas que garantam um futuro financeiro estável para seus filhos. Recentemente, a influencer Viih Tube revelou que sua filha de sete meses, Lua, já acumula R$ 1 milhão na conta, por sua participação em várias campanhas publicitárias.

Aprender a lidar com o dinheiro é importante, seja para quem já possui seu primeiro milhão na conta, ou para quem pode juntar apenas um pouquinho por mês. A dica é poupar e fazer planejamento financeiro pensando a longo prazo.

É importante ter em mente que apesar da quantia parecer inalcançável para quem depende de uma única fonte de renda, algumas atitudes no dia a dia permitirão aos pais uma maior facilidade para criar um fundo de reserva para seus filhos até que atinjam a maioridade.

O gerente de investimentos, Gláucio Tovar Almeida, cita alguns fatores que devem ser levados em consideração ao se pensar em economizar uma quantia para o futuro, como a inflação do período, a taxa de juros vigente, bem como a realidade econômica em que vivemos.

"É preciso observar o valor do dinheiro no tempo. Não tem como garantir o cenário econômico que é muito dinâmico em nosso país", afirma Gláucio.

De acordo com o gerente, uma das primeiras etapas a ser pensada é o planejamento e o estudo de quais opções de investimentos trazem melhor retorno. "Após a montagem de uma carteira de investimentos com as opções escolhidas, é preciso realizar o constante gerenciamento, pois o cenário pode mudar. Você pode tanto ganhar quanto perder dinheiro, a depender das variáveis que regem a aplicação realizada", orienta Glaucio.

"Não existe almoço grátis. Quanto maior o risco do investimento escolhido, o retorno pode ser mais satisfatório; porém, o contrário também pode ocorrer" Gláucio Tovar Almeida - Gerente de Investimentos

Glaucio alerta ainda para que a população seja consciente ao se informar sobre os meios para se juntar dinheiro. É preciso muito cuidado para não se deixar levar por notícias que prometem um ganho rápido e fácil de renda.

"Numa conta simples, se pensarmos de hoje até a daqui 18 anos, temos 216 meses para investir. Seria necessário guardar R$ 4.600 por mês para quase chegamos ao valor de R$ 1 milhão, o que é inviável para a realidade brasileira. Então, é necessário pensar numa estratégia de investimentos, levando em conta os juros aplicados e, principalmente, a inflação do período, que é uma variável não previsível. Dessa forma, o valor mensal a ser poupado poderia cair consideravelmente", afirma.

Planejamento desde cedo

Thiago e Rafaela Goulart pais da pequena Luiza Goulart: planejamento desde cedo Crédito: Reprodução: Arquivo Pessoal

Quando se trata do futuro dos filhos, o especialista em investimentos Thiago Goulart, pai da pequena Luiza Goulart de sete meses, enfatiza: é preciso planejar o quanto antes, desde cedo.

“Eu tenho uma filha de sete meses de idade e o primeiro ponto que eu e minha esposa conversamos foi sobre a segurança dela. Nossa primeira escolha foi fazer um seguro de vida para protegê-la de alguma forma, e também uma previdência onde guardamos um valor todos mês”, afirma Thiago.

O especialista conta ainda que mesmo para aquelas pessoas que possuam um orçamento mais enxuto, é possível investir. "A poupança não deve ser a única alternativa. Pode-se conhecer as demais opções de investimento e se adequar àquela que melhor se adapta ao seu orçamento", acrescenta.

“O ideal, se possível, é guardar 10% do que se ganha e fazer aplicações que potencializam os ganhos ao longo do tempo”, orienta Thiago.

"A educação financeira é o primeiro passo para as pessoas que têm o orçamento enxuto aproveitarem alguns fundamentos do mercado, conhecendo sobre inflação, juros e como eles impactam seus salários. Até realizar busca de produtos mais em conta nos supermercados ajuda a poupar. Essas são atitudes que fazem a diferença na hora de economizar e se planejar para o futuro" Thiago Goulart - Especialista em investimentos

Trocas positivas

A psicóloga Ligia Andrade e seu esposo, o técnico industrial Matheus Avancini Andrade, possuem um casal de filhos, Lucas, 4 anos, e Jacyara, 2 anos, e desde cedo iniciaram um “pé de meia” para o futuro dos dois.

“Quando Lucas nasceu, nós conversamos e concordamos em fazer uma poupança e aplicar um pouco a cada mês. Sabemos que é um valor pequeno, mas acreditamos na constância e na estabilidade dessa forma de investimento”, conta Ligia.

O casal aponta que no início da vida a dois - ambos não possuíam uma renda que permitia poupar -, eles se organizaram e mantiveram o hábito de investir mensalmente uma parte dos rendimentos, com objetivo de garantir maior estabilidade para os pequenos no futuro.

“Mesmo para quem não possui uma renda abundante, sempre é possível se planejar e guardar um pouco todo mês. Para isso, nós listamos onde estavam nossos ralos de dinheiro e realizamos uma troca do que poderia se tornar um investimento, mas virava um gasto desnecessário”, aponta Matheus.

"Saíamos toda semana para cafeterias e restaurantes, o que gerava muitos gastos, além de não ser muito saudável. Após o nascimento das crianças, repensamos nossos hábitos e optamos por fazer refeições com eles em casa e investir o que seria gasto, pensando no futuro deles. Assim, ensinamos desde cedo para eles o valor do dinheiro e que é possível realizar boas trocas, basta se planejar" Matheus Avancini Andrade - Técnico Industrial

Filha da Viih Tube e do Eliezer já é milionária Crédito: Instagram/Reprodução

Como fazer?

O economista e professor universitário Antônio Marcus Machado orienta que para começar a investir primeiro é importante mapear e analisar as variáveis possíveis dentro do cenário e o tempo escolhido para esses investimentos.

“A primeira estratégia é sempre reservar uma parte de seus ganhos para seu consumo no futuro”, orienta o professor.

Segundo Machado, existem duas principais opções de investimento: A renda fixa e a renda variável. “A renda fixa é uma boa opção, pois ao final do tempo programado de investimento você já sabe quanto irá ganhar. Já a renda variável pode trazer mais resultados, como no caso das ações, mas também possui um risco maior de se perder dinheiro, a depender do que pode acontecer no mercado financeiro", aponta.

A educação financeira também é citada pelo economista. ”É importante mostrar para os filhos o preço dos itens no dia a dia, para que aprendam desde cedo o custo da vida real e que tudo tem um valor”, orienta.

"Custo é quanto você paga por um item ou serviço e valor é o que você recebe de volta. Ou seja, é preciso ser criterioso desde cedo" Antônio Marcus Machado - Economista e Professor Universitário

Mesmo com todas as informações disponíveis, Gláucio Tovar Almeida reforça que contar com o suporte de um assessor de investimentos é fundamental para ter melhor orientação sobre cada opção escolhida, diminuindo, assim, os riscos envolvidos.

Como filha da Viih Tube ficou milionária ainda bebê?

Filha da Viih Tube e do Eliezer já é milionária Crédito: Instagram/Reprodução

Apesar de ainda ser um bebê de sete meses, Lua di Felice ficou milionária com fruto do próprio trabalho. É que a filha da Viih Tube e Eliezer, dois ex-BBBs, tem sido contratada para campanhas publicitárias, junto a mãe, para divulgar produtos de gestante e para crianças. Com os trabalhos e também com uma conta no Instagram com mais de 2,3 milhões de seguidores, a menininha já tem uma conta recheada, com mais de R$ 1 milhão.

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