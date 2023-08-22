Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trajetória

Entenda o funcionamento dos bancos e como impactam em suas finanças

Compreender como essas instituições operam ajuda a conhecer o sistema financeiro e como ele molda as finanças individuais e coletivas

Públicado em 

22 ago 2023 às 11:54
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Os bancos têm sido elementos cruciais na sociedade há milhares de anos, adaptando-se de forma marcante para atender às crescentes necessidades econômicas e financeiras de indivíduos e nações. A história dos bancos, enraizada em civilizações antigas, é uma narrativa complexa e fascinante, que moldou o cenário da economia global. Ao explorar essa trajetória, podemos compreender como os bancos operam e como eles influenciam profundamente as finanças individuais e coletivas.
banco, instituição bancária, instituição financeira
A função dos bancos passou por profundas transformações ao longo da história Crédito: freepik

A evolução dos bancos através da história

Os primeiros bancos surgiram como soluções pragmáticas para a custódia de objetos de valor, como grãos e metais preciosos, em locais seguros. Esse sistema rudimentar de armazenamento evoluiu para a emissão de promissórias e certificados de depósito, representando a posse de valores depositados. Posteriormente, as notas bancárias foram introduzidas, viabilizando transações comerciais sem a necessidade de transporte de ativos físicos.
Um marco crucial na história bancária é a prática da reserva fracionária, em que os bancos mantêm apenas uma parte dos depósitos como reservas e emprestam o restante. Isso criou um sistema em que os bancos podiam criar dinheiro por meio de empréstimos, ampliando a oferta monetária. Essa evolução culminou na emissão de moeda fiduciária, desvinculada de lastro metálico, acompanhada por regulamentação estatal para assegurar a estabilidade financeira.

A transformação da função bancária ao longo do tempo

A função dos bancos passou por profundas transformações ao longo da história, refletindo mudanças econômicas e sociais. Inicialmente, os bancos serviam como guardiões de valores, facilitando a troca comercial. Com o tempo, evoluíram para intermediários financeiros, simplificando empréstimos e investimentos. Na Revolução Industrial, os bancos assumiram um papel vital no financiamento de projetos de desenvolvimento.

Veja Também

DDA e débito automático: como eles podem facilitar sua vida

A intervenção estatal e o estabelecimento de bancos centrais trouxeram consigo regulamentações e controle da oferta monetária. A era da globalização e digitalização, no século XXI, abriu espaço para serviços bancários on-line, fintechs e criptomoedas. Hoje, os bancos são instituições multifacetadas, oferecendo desde serviços básicos de conta até consultoria em investimentos.

Conclusão

Em síntese, os bancos representam pilares fundamentais da economia, adaptando-se ao longo do tempo para atender a necessidades financeiras em constante mutação. Compreender o funcionamento dos bancos é essencial para uma compreensão mais aprofundada do sistema financeiro e de como ele molda as finanças individuais e coletivas.
A história dos bancos é uma trilha que nos conduz pela evolução da sociedade e da economia, destacando sua influência inestimável sobre nossas vidas e o cenário global.

Veja Também

Sacar dinheiro usando Pix: saiba como isso é possível

Apps de bancos lembram de contas a pagar e falam até se o nome está sujo

Bancão ou fintech: quem dá mais dinheiro para cliente e para investidor?

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

dinheiro finanças Bancos Vicente Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados