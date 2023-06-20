Sacar dinheiro usando Pix: saiba como isso é possível

Transação via Pix caiu no gosto do brasileiro Crédito: Agência Brasil

Pix é um meio de pagamento que vem batendo recorde de uso desde o seu lançamento, em novembro de 2020. De acordo com as estatísticas do Banco Central , em maio de 2023, foram registradas 3,18 bilhões de transações com Pix, totalizando R$ 1,34 trilhão.

Além de ter intensificado a realização de transações digitais e contribuído para a redução do uso de dinheiro em espécie, o que nem todo mundo sabe é que, com o Pix, através das funcionalidades Pix Saque e Pix Troco, também é possível realizar saque de dinheiro em espécie em estabelecimentos comerciais cadastrados, como padarias, lojas e supermercados, além de lotéricas e caixas eletrônicos.

Como funciona na prática?

Apesar de ambas as modalidades permitirem o saque em espécie em estabelecimentos comerciais, a diferença principal está em como o saque funciona:

Com o Pix Saque, basta fazer um Pix para o estabelecimento e receber o mesmo valor em espécie, ou seja, faz um Pix de R$ 50 e recebe a mesma quantia, em dinheiro físico.

Já com o Pix Troco, o dinheiro em espécie é a diferença entre o valor da compra e o valor que você precisa pagar para o estabelecimento. Por exemplo: você compra um produto de R$ 20, faz um Pix de R$ 50 e recebe R$ 30 de volta, em dinheiro físico.

Como fazer um Pix Saque ou um Pix Troco?

Após confirmar que o estabelecimento realiza Pix Saque e Pix Troco, o cliente deve solicitar o serviço para que o comerciante gere um QR Code do Pix no valor desejado.

É necessário também que a sua instituição financeira ofereça o serviço de Pix, pois você precisará acessar o aplicativo do banco, fazer o login, ler o QR Code e autorizar o Pix.

Na sequência, o estabelecimento comercial te entregará o valor em espécie.

Como funciona o Pix Saque e Pix Troco. Crédito: Banco Central

Quais estabelecimentos aceitam o Pix Saque e o Pix Troco?

Para saber quais estabelecimentos comerciais aceitam essas modalidades, você pode acessar o endereço eletrônico www.mapapix.com.br , que é uma plataforma atualizada com as informações fornecidas diretamente pelas instituições financeiras.

Mapa contendo os estabelecimentos que oferecem Pix Saque e Pix Troco Crédito: Mapapix

Há cobrança de tarifa para essas modalidades de Pix?

Pessoas físicas e MEIs podem realizar oito saques gratuitos por mês utilizando o Pix Saque ou do Pix Troco. A partir da nona transação, os bancos e fintechs podem cobrar tarifa pelo serviço.

Já os estabelecimentos comerciais que oferecem o serviço recebem uma tarifa por transação, que pode variar de R$ 0,25 a R$ 0,95. Mas quem arca com esse custo é o seu banco.