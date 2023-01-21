Apps de bancos lembram de contas a pagar e falam até se o nome está sujo

Os aplicativos de banco digitais deixaram de ser meros canais para acesso à conta do usuário. As instituições têm lançado serviços diversos e os apps vêm se transformando em verdadeiros assistentes de finanças, com lembretes de contas a pagar e até informações sobre o score de crédito.

O Nubank, por exemplo, conta com um “buscador de boletos”, também conhecido como Débito Direto Autorizado (DDA), que busca e organiza todos os boletos emitidos no CPF ou CNPJ do dono da conta, caso ele opte por esse alternativa. É possível verificar os boletos do mês e até boletos futuro.

PicPay agora tem uma função que permite consultar o CPF de forma gratuita Crédito: Divulgação: PicPay /Montagem: Caroline Freitas

Existem somente algumas exceções, que são as utilidades como água, luz, internet, gás, impostos, etc. Boletos de compras online, acordos com bancos, entre outros, podem ser identificados.

O C6 Bank também conta com uma função semelhante e, além disso, o aplicativo também envia uma notificação para lembrar o cliente das contas que não estão em débito automático.

“O banco já desenvolveu uma série de iniciativas com o intuito de ajudar as pessoas a desenvolverem a inteligência financeira. Além de distribuir conteúdo gratuitamente em diversos formatos e plataformas, o banco também aposta na realização de workshops, cursos e clínicas financeiras para levar informação de qualidade à população, incentivando-a a adotar hábitos financeiramente mais saudáveis.”

Já o PicPay agora tem uma função que permite consultar o CPF de forma gratuita, de modo que os usuários possam conferir se estão com nome limpo ou se têm dívidas registradas.

“Após a ativação do cadastro, a função estará disponível para consulta junto à Boa Vista, que é parceira do PicPay na Consulta de CPF e verifica débitos registrados no banco de dados SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).”

Se houver pendências no nome do consumidor, as instituições em que a dívida está registrada e os valores relacionados aparecerão na tela do aplicativo.

Bancos tradicionais também contam com ferramentas que visam a educação financeira. O Santander, por exemplo, lançou o Santander ON, que analisa os gastos dos clientes para dar um panorama das suas finanças, e conta com a função “Meu Bolso”, que administra a renda mensal, com entradas e saídas de dinheiro e crédito disponível.

Já o Banco do Brasil disponibiliza para seus usuários de forma gratuita o "Minhas Finanças", um agregador financeiro que tem como objetivo de ajudar a administrar finanças pessoais.