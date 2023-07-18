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Praticidade

DDA e débito automático: como eles podem facilitar sua vida

Conheça esses serviços financeiros, centralize suas contas e mantenha suas finanças em dia

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 09:17

Públicado em 

18 jul 2023 às 09:17
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Mesmo cada vez mais digitais, bancos precisam estar próximos dos clientes
Mesmo cada vez mais digitais, bancos precisam estar próximos dos clientes Crédito: Shutterstock
O DDA (débito direto autorizado) e o débito automático são dois serviços bancários que permitem que você pague suas contas sem precisar recebê-las de forma impressa. O DDA permite que você visualize todos os boletos emitidos em seu nome em um único lugar, enquanto o débito automático realiza o pagamento automático das contas que estiverem cadastradas.

DDA

O DDA, também conhecido como débito direto autorizado, foi criado em 2009 e é uma funcionalidade que permite a visualização de todos os boletos emitidos para um CPF ou CNPJ, sem a necessidade de recebê-los em papel.
Ou seja, no DDA você consegue visualizar os seus boletos de forma digital e em um único lugar, porém, precisa acessar o aplicativo ou internet banking do seu banco e pagar a conta até a data do vencimento.

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Pelo DDA, você pode visualizar as contas da modalidade “boletos de cobrança”, como cobranças de condomínio, mensalidades escolares, mensalidades de faculdade, planos de saúde, dentre outros.

Débito automático

O débito automático é um serviço que permite, mediante autorização prévia, o pagamento das contas de forma automática, debitando diretamente na conta corrente, sem a necessidade de todos os meses precisar autorizar aquele pagamento.
Em geral, o débito automático é disponibilizado para as modalidade de “contas de serviços públicos”, como água e luz, e “arrecadação de tributos”, como o IPTU.

Benefícios do DDA e do Débito Automático

O DDA e o Débito Automático oferecem uma série de benefícios, como:
  • Centralização das contas: você pode visualizar todas as suas contas em um único lugar, economizando tempo e facilitando a sua organização financeira.
  • Segurança: o DDA e o Débito Automático reduzem o risco de fraudes, pois as contas não precisam ser impressas, eliminado o risco dos fraudadores adulterarem a linha digitável ou no código de barras.
  • Praticidade: você pode pagar suas contas sem precisar sair de casa, basta acessar a plataforma de internet banking ou o aplicativo do seu banco.
  • Economia de tempo: você não precisa mais se preocupar em lembrar de pagar suas contas em dia.
  • Sustentabilidade: você contribui para o meio ambiente, reduzindo a impressões em papel.
Tanto o DDA quanto o Débito Automático são serviços disponibilizados pelos bancos, seja ele tradicional ou digital. Ao optar por utilizá-los, é importante ter atenção quanto aos seguintes aspectos:
  • Verificar se há cobrança de tarifas adicionais pela utilização desses serviços.
  • Possuir saldo suficiente para que os pagamentos das contas sejam realizados.
  • Identificar se você possui alguma conta que não está disponível no DDA e no Débito Automático.
No geral, o DDA e o Débito Automático são serviços que podem oferecer uma série de benefícios em prol do controle e da organização financeira das famílias. Por isso, é importante conhecer como funcionam, para que, desta forma, sejam métodos aliados à saúde financeira.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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