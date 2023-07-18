DDA e débito automático: como eles podem facilitar sua vida

O DDA, também conhecido como débito direto autorizado, foi criado em 2009 e é uma funcionalidade que permite a visualização de todos os boletos emitidos para um CPF ou CNPJ, sem a necessidade de recebê-los em papel.
Ou seja, no DDA você consegue visualizar os seus boletos de forma digital e em um único lugar, porém, precisa acessar o aplicativo ou internet banking do seu banco e pagar a conta
até a data do vencimento.
Pelo DDA, você pode visualizar as contas da modalidade “boletos de cobrança”, como cobranças de condomínio, mensalidades
escolares, mensalidades de faculdade, planos de saúde, dentre outros.
O débito automático é um serviço que permite, mediante autorização prévia, o pagamento das contas de forma automática, debitando diretamente na conta corrente
, sem a necessidade de todos os meses precisar autorizar aquele pagamento.
Em geral, o débito automático é disponibilizado para as modalidade de “contas de serviços públicos”, como água e luz, e “arrecadação de tributos”, como o IPTU
.
O DDA e o Débito Automático oferecem uma série de benefícios, como:
Tanto o DDA quanto o Débito Automático são serviços disponibilizados pelos bancos, seja ele tradicional ou digital. Ao optar por utilizá-los, é importante ter atenção quanto aos seguintes aspectos:
No geral, o DDA e o Débito Automático são serviços que podem oferecer uma série de benefícios em prol do controle e da organização financeira das famílias. Por isso, é importante conhecer como funcionam, para que, desta forma, sejam métodos aliados à saúde financeira.