DDA e débito automático: como eles podem facilitar sua vida

Mesmo cada vez mais digitais, bancos precisam estar próximos dos clientes Crédito: Shutterstock



O DDA (débito direto autorizado) e o débito automático são dois serviços bancários que permitem que você pague suas contas sem precisar recebê-las de forma impressa. O DDA permite que você visualize todos os boletos emitidos em seu nome em um único lugar, enquanto o débito automático realiza o pagamento automático das contas que estiverem cadastradas.

DDA

O DDA, também conhecido como débito direto autorizado, foi criado em 2009 e é uma funcionalidade que permite a visualização de todos os boletos emitidos para um CPF ou CNPJ, sem a necessidade de recebê-los em papel.

Ou seja, no DDA você consegue visualizar os seus boletos de forma digital e em um único lugar, porém, precisa acessar o aplicativo ou internet banking do seu banco e pagar a conta até a data do vencimento.

Pelo DDA, você pode visualizar as contas da modalidade “boletos de cobrança”, como cobranças de condomínio, mensalidades escolares, mensalidades de faculdade, planos de saúde, dentre outros.

Débito automático

O débito automático é um serviço que permite, mediante autorização prévia, o pagamento das contas de forma automática, debitando diretamente na conta corrente , sem a necessidade de todos os meses precisar autorizar aquele pagamento.

Em geral, o débito automático é disponibilizado para as modalidade de “contas de serviços públicos”, como água e luz, e “arrecadação de tributos”, como o IPTU

Benefícios do DDA e do Débito Automático

O DDA e o Débito Automático oferecem uma série de benefícios, como:

Centralização das contas: você pode visualizar todas as suas contas em um único lugar, economizando tempo e facilitando a sua organização financeira.



Segurança: o DDA e o Débito Automático reduzem o risco de fraudes, pois as contas não precisam ser impressas, eliminado o risco dos fraudadores adulterarem a linha digitável ou no código de barras.

Praticidade: você pode pagar suas contas sem precisar sair de casa, basta acessar a plataforma de internet banking ou o aplicativo do seu banco.

Economia de tempo: você não precisa mais se preocupar em lembrar de pagar suas contas em dia.

Sustentabilidade: você contribui para o meio ambiente, reduzindo a impressões em papel.

Tanto o DDA quanto o Débito Automático são serviços disponibilizados pelos bancos, seja ele tradicional ou digital. Ao optar por utilizá-los, é importante ter atenção quanto aos seguintes aspectos:

Verificar se há cobrança de tarifas adicionais pela utilização desses serviços.



Possuir saldo suficiente para que os pagamentos das contas sejam realizados.

Identificar se você possui alguma conta que não está disponível no DDA e no Débito Automático.