Confira 4 dicas para separar as finanças do seu negócio das pessoais

01

Faça um diagnóstico das finanças

Realize um mapeamento das finanças e identifique quais são os valores referentes ao seu negócio e o que é gasto pessoal. Registre as entradas e saídas e as categorize, com o objetivo de identificar o que é referente à PF e à PJ.

02

Separe as contas bancárias

As contas e os cartões de crédito da PF e da PJ devem ser distintos, para que o gerenciamento dos gastos pessoais e da empresa sejam independentes. Além disso, evite utilizar recursos de uma conta para “cobrir a outra”, pois isso reduz o controle do caixa da empresa e da sua vida financeira pessoal.

03

Defina suas retiradas mensais

Mesmo sendo o dono do próprio negócio, você (e seus sócios, caso possua) devem definir um valor de pagamento mensal, o famoso pró-labore. Muitos empreendedores cometem o erro de achar que o dinheiro da empresa pertence totalmente aos sócios e acabam fazendo diversas retiradas ao longo do mês, o que impacta diretamente na saúde financeira do negócio.

04

Faça reservas mensais