Confira 4 dicas para separar as finanças do seu negócio das pessoais

01
Faça um diagnóstico das finanças
Realize um mapeamento das finanças e identifique quais são os valores referentes ao seu negócio e o que é gasto pessoal. Registre as entradas e saídas e as categorize, com o objetivo de identificar o que é referente à PF e à PJ.
02
Separe as contas bancárias
As contas e os cartões de crédito da PF e da PJ devem ser distintos, para que o gerenciamento dos gastos pessoais e da empresa sejam independentes. Além disso, evite utilizar recursos de uma conta para “cobrir a outra”, pois isso reduz o controle do caixa da empresa e da sua vida financeira pessoal.
03
Defina suas retiradas mensais
Mesmo sendo o dono do próprio negócio, você (e seus sócios, caso possua) devem definir um valor de pagamento mensal, o famoso pró-labore. Muitos empreendedores cometem o erro de achar que o dinheiro da empresa pertence totalmente aos sócios e acabam fazendo diversas retiradas ao longo do mês, o que impacta diretamente na saúde financeira do negócio.
04
Faça reservas mensais
Constituir reserva é fundamental, seja no contexto da PF, seja no da PJ, pois é ela quem garante a segurança para lidar com momentos de crise ou imprevistos. As instabilidades do mercado podem surpreender e, nessas situações, é a reserva que possibilitará cumprir o seu planejamento mensal, evitando mais dores de cabeça.