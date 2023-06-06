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Pessoa jurídica x Pessoa física

Confira 4 dicas para separar as finanças do seu negócio das pessoais

Se você possui seu próprio negócio, fazer essa divisão pode ser um desafio, mas ela é fundamental para melhorar a gestão financeira da sua empresa

Públicado em 

06 jun 2023 às 08:56
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O planejamento financeiro é fundamental não só para a organização das finanças pessoais, mas também para a gestão econômica dos negócios. Por isso, se você empreende, é importante ter atenção para não misturar as finanças da pessoa física (PF) e da pessoa jurídica (PJ).
Esse é um dos erros mais comuns cometidos por quem está iniciando um negócio e que atrapalha a ter uma visão clara dos reais gastos da sua empresa, impossibilitando a transparência do lucro que realmente o empreendimento está dando, além de gerar  possíveis riscos com a Receita Federal.
Separação de despesas, pessoa física, pessoa jurídica, empreendedorismo, finanças
Separar as finanças da PJ e da PF contribui para manter as contas em ordem  Crédito: Shutterstock
A separação das finanças de PJ e PF é uma prática regida pelo Princípio da Entidade, que preza pela dissociação entre os patrimônios da empresa e de seus respectivos sócios. Esse é um dos princípios contábeis que fazem parte de um conjunto de normas gerais que delimitam a aplicação da Contabilidade e que regem a atuação dos contadores.
Se isso é um desafio no dia a dia do seu negócio, confira algumas dicas de como manter as finanças pessoais e da sua empresa separadas e evitar dores de cabeça:

01

Faça um diagnóstico das finanças

Realize um mapeamento das finanças e identifique quais são os valores referentes ao seu negócio e o que é gasto pessoal. Registre as entradas e saídas e as categorize, com o objetivo de identificar o que é referente à PF e à PJ.

02

Separe as contas bancárias

As contas e os cartões de crédito da PF e da PJ devem ser distintos, para que o gerenciamento dos gastos pessoais e da empresa sejam independentes. Além disso, evite utilizar recursos de uma conta para “cobrir a outra”, pois isso reduz o controle do caixa da empresa e da sua vida financeira pessoal.

03

Defina suas retiradas mensais

Mesmo sendo o dono do próprio negócio, você (e seus sócios, caso possua) devem definir um valor de pagamento mensal, o famoso pró-labore. Muitos empreendedores cometem o erro de achar que o dinheiro da empresa pertence totalmente aos sócios e acabam fazendo diversas retiradas ao longo do mês, o que impacta diretamente na saúde financeira do negócio.

04

Faça reservas mensais

Constituir reserva é fundamental, seja no contexto da PF, seja no da PJ, pois é ela quem garante a segurança para lidar com momentos de crise ou imprevistos. As instabilidades do mercado podem surpreender e, nessas situações, é a reserva que possibilitará cumprir o seu planejamento mensal, evitando mais dores de cabeça.
Separar as finanças da PJ e da PF contribui para manter as contas em ordem, evitando dor de cabeça, além de aumentar a segurança financeira do seu negócio, trazendo mais equilíbrio, credibilidade no mercado, melhores resultados no desenvolvimento da sua empresa e menos problemas com o leão.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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