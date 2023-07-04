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Pausa escolar

Férias de julho: 5 ideias para curtir com as crianças com economia

Aproveite o recesso do meio do ano para se divertir com os pequenos sem descuidar do seu bolso

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 09:06

Públicado em 

04 jul 2023 às 09:06
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O mês de julho chegou e, com ele, as férias escolares. É provável que você já tenha se organizado para ficar com as crianças nesse período, mas, se a grana estiver curta, é provável que viajar não esteja nos seus planos.
Se esse é o seu caso, saiba que é possível desfrutas das férias e se divertir, mesmo ficando em casa. Veja algumas ideias para aproveitar com as crianças sem gastar muito:

01

Aproveite os parques e praias

O contato com a natureza é muito importante para o desenvolvimento dos pequenos e desfrutar de parques e praias são ótimas escolhas. Aproveite para levar o lanche de casa e fazer um piquenique: é uma excelente oportunidade para colocar o pé no chão e brincar ao ar livre.

02

Aproveite as programações gratuitas

Durante o período de férias é comum a realização de programações gratuitas. Normalmente, os shoppings criam espaços temáticos com atividades especiais e também é possível encontrar programações em parques, praças e até teatros infantis com preço bem em conta. Pesquise a programação da sua cidade e aproveite.

03

Vá ao zoológico

Ir ao zoológico sempre é uma boa opção para que as crianças aprendam mais sobre os animais e tenham a oportunidade de estar perto deles. Se na sua cidade não tem um zoológico, verifique se há em alguma cidade próxima e aproveite para conhecer um novo lugar sem gastar muito.

04

Conheça os pontos turísticos da região

Outra opção é conhecer os pontos turísticos na região onde você mora, seja na sua cidade, seja nas regiões vizinhas. Assim, as crianças podem conhecer mais sobre a cultura local e sobre a história da cidade na qual moram.

05

Faça atividades divertidas em casa

Mesmo em casa é possível se divertir em família e compartilhar bons momentos em família. Caça ao tesouro, corrida de obstáculos e jogos de tabuleiros são boas opções de brincadeiras. Outras alternativas são cozinhar em família, combinar uma sessão cinema regada a muita pipoca, fazer uma festa do pijama e até mesmo combinar um acampamento na sala. Sem dúvida, as crianças vão adorar.
Mesmo que haja opções para se divertir gastando pouco, é fundamental que as férias façam parte do planejamento financeiro da família. Planejando com antecedência, você pode reservar uma quantia mensalmente para essa finalidade.
Com organização e foco, é possível poupar e se divertir.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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