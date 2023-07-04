Férias de julho: 5 ideias para curtir com as crianças com economia

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Aproveite os parques e praias
O contato com a natureza é muito importante para o desenvolvimento dos pequenos e desfrutar de parques e praias são ótimas escolhas. Aproveite para levar o lanche de casa e fazer um piquenique: é uma excelente oportunidade para colocar o pé no chão e brincar ao ar livre.
02
Aproveite as programações gratuitas
Durante o período de férias é comum a realização de programações gratuitas. Normalmente, os shoppings criam espaços temáticos com atividades especiais e também é possível encontrar programações em parques, praças e até teatros infantis com preço bem em conta. Pesquise a programação da sua cidade e aproveite.
03
Vá ao zoológico
Ir ao zoológico sempre é uma boa opção para que as crianças aprendam mais sobre os animais e tenham a oportunidade de estar perto deles. Se na sua cidade não tem um zoológico, verifique se há em alguma cidade próxima e aproveite para conhecer um novo lugar sem gastar muito.
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Conheça os pontos turísticos da região
Outra opção é conhecer os pontos turísticos na região onde você mora, seja na sua cidade, seja nas regiões vizinhas. Assim, as crianças podem conhecer mais sobre a cultura local e sobre a história da cidade na qual moram.
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Faça atividades divertidas em casa
Mesmo em casa é possível se divertir em família e compartilhar bons momentos em família. Caça ao tesouro, corrida de obstáculos e jogos de tabuleiros são boas opções de brincadeiras. Outras alternativas são cozinhar em família, combinar uma sessão cinema regada a muita pipoca, fazer uma festa do pijama e até mesmo combinar um acampamento na sala. Sem dúvida, as crianças vão adorar.