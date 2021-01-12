9 passeios para fazer de graça na Grande Vitória durante as férias

O Morro do Moreno, o pôr do sol na Ilha das Caieiras e o Museu de Arte do Espírito Santo estão na lista Crédito: Fernando Madeira

Férias é um ótimo momento para realizar passeios em família. E o Espírito Santo é cheio de belezas, indo muito além das praias ou dos pontos turísticos mais tradicionais, como o Convento da Penha. E o melhor, você pode visitá-las sem gastar nada e seguindo todos os protocolos de cuidados contra o coronavírus. Listamos algumas opções de locais de visitação gratuita para quem quer aproveitar as férias se divertindo na Grande Vitória. Confira.

1) FAROL DE SANTA LUZIA

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, está aberto para visitação, mas com limite de pessoas. Crédito: Fernando Madeira

Inaugurado em 1871 por D. Pedro II, o Farol fica localizado na Ponta de Santa Luzia, no final da Praia da Costa, em Vila Velha. A torre tem 12 metros de altura, foi feita na Escócia e, de acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento de Vila Velha , mantém suas características de origem, tendo passado apenas por serviços de recuperação estrutural, pintura e sondagem. A estrutura do local conta também com uma pequena vila militar e bancos que permitem a contemplação da vista privilegiada do mar e de partes dos municípios de Vila Velha, Vitória e Serra. Ideal para um passeio calmo e cheio de história.

O Farol está aberto para visitação de terça a domingo, das 9h às 16h30. O acesso está limitado a 25 pessoas por vez. Informações: (27) 3349-3898 ou pelo email: [email protected]

2) MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO (Maes)

Reaberto no último mês de dezembro, após fechamento para reforma do prédio, o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) está funcionando a todo vapor. Além do acervo fixo, o local conta atualmente com a mostra especial de reabertura “VIX - Estórias Capixabas”. A exposição apresenta obras de 25 artistas com curadoria de Júlio Martins e está disponível para visitação até o dia 3 de março.

Os horários de funcionamento são: de terça a sexta, das 10h às 11h30 e de 14:30h às 16h; e aos sábados, domingos e feriados de 12h às 13h30 e de 14:30 às 16h. As visitas devem ser agendadas através deste link . O local está seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento social e orienta que visitantes, mesmo que tenham agendado, não compareçam caso apresentem sintomas de Covid-19. Informações: (27) 3132-8390

3) MORRO DO MORENO

Destino queridinho dos capixabas, o Morro do Moreno é uma ótima opção. Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

Para os mais aventureiros e que curtem um exercício físico, a dica é subir o Morro do Moreno, em Vila Velha. O local conta com a opção de subida mais simples, pela ladeira, ou você pode se aventurar pela trilha. Ideal para quem quer fazer um passeio em grupo, a vista é a recompensa pelo esforço. Do alto do morro, a cerca de 180 metros de altitude, é possível contemplar parte de Vitória e Vila Velha, além dos cartões postais Convento da Penha e Terceira Ponte.

O acesso é livre todos os dias e pode ser feito pelas ruas Xavantes, Xingu e Arthur Bernardes, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

4) PALÁCIO ANCHIETA

Visita guiada gratuita mostra dependências do Palácio aos visitantes. Crédito: Divulgação Governo Estadual

Uma ótima opção para quem gosta de história e cultura é conhecer as dependências do Palácio Anchieta. O prédio com arquitetura original preservada, onde também funciona a Sede do Governo do Estado, é aberto para visitação. O passeio é acompanhado por guias que contam toda parte histórica do Palácio aos visitantes, que podem conhecer todos os espaços, como as ruínas da antiga Igreja de São Tiago, o salão inglês, a biblioteca, entre outros.

A visita pode ser realizada de terça-feira a domingo. Nos dias de semana, a visita acontece de 9h às 17h. No sábado e domingo é realizada de 9h às 16h. O Palácio Anchieta fica na Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória.

Informações e agendamentos para grupos: (27) 3636-1032.



5) RUÍNAS DE QUEIMADOS

As ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede, foram restauradas e abertas no ano passado, mas ainda são pouco conhecidas. Crédito: Luciney Araújo

As ruínas da Igreja de São José do Queimado , que foi palco da chamada Insurreição de Queimado (1849), principal movimento contra a escravidão no Espírito Santo, foram restauradas e abertas para visitação em agosto de 2020. Além da estrutura que foi preservada mesmo após restauração, o sítio histórico conta com achados arqueológicos e placas que contam a história do local aos visitantes, um verdadeiro museu a céu aberto.

O local fica em Serra Sede e o acesso de veículos é restrito, o que demanda uma caminhada de cerca de 500 metros até as ruínas. Mais informações: (27) 3291-2330.

6) PÔR DO SOL NA ILHA DAS CAIEIRAS

Pôr do sol na Ilha das Caieiras é uma opção de passeio em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Conhecida pela gastronomia local, a Ilha das Caieiras, localizada no bairro São Pedro, em Vitória, também tem um pôr do sol de tirar o fôlego. O local conta com um deck sobre o rio e o colorido dos barquinhos de pesca, que formam um verdadeiro cartão-postal. Vale a pena conhecer!

7) PARQUE DA FONTE GRANDE

Mirante do Parque Estadual Fonte Grande. O parque está numa área de preservação ambiental Crédito: Divulgação Prefeitura de Vitória

Um convite para quem deseja relaxar em contato com a natureza é o Parque Estadual da Fonte Grande. A área de preservação situada no meio da Ilha de Vitória contrasta com a agitação da cidade e permite a observação de diversas espécies de animais e vegetação. O local conta ainda com vários mirantes, de onde é possível ter vistas privilegiadas da cidade de diversos ângulos.

O acesso é pela Avenida Serafim Derenze, bairro Grande Vitória, na Capital. Atualmente, o parque está fechado nos fins de semana, mas segue aberto para visitação de segunda a sexta, das 6h às 16h. Mais informações: (27) 3381-3521 / 3382-6576.

8) TOUR PELO CENTRO DE VITÓRIA

A Catedral Metropolitana é um dos pontos visitados durante o passeio. Crédito: Fernando Madeira

Programa Visitar, da Prefeitura de Vitória, disponibiliza gratuitamente monitores capacitados em sete monumentos históricos do Centro Histórico de Vitória, sendo eles: Catedral Metropolitana de Vitória; Convento de São Francisco; Igreja do Rosário; Igreja de São Gonçalo; Capela de Santa Luzia, Convento do Carmo; e Theatro Carlos Gomes. O programa une a infraestrutura composta por placas de sinalização turística interpretativas, mapa do Centro Histórico em material bilíngue e atendimento turístico realizado por monitores especializados na região. da Prefeitura de Vitória, disponibiliza gratuitamente monitores capacitados em sete monumentos históricos do Centro Histórico de Vitória, sendo eles: Catedral Metropolitana de Vitória; Convento de São Francisco; Igreja do Rosário; Igreja de São Gonçalo; Capela de Santa Luzia, Convento do Carmo; e Theatro Carlos Gomes. O programa une a infraestrutura composta por placas de sinalização turística interpretativas, mapa do Centro Histórico em material bilíngue e atendimento turístico realizado por monitores especializados na região.

Horários de funcionamento: de quarta a domingo de 13 horas às 17 horas. Mais informações: (27) 3183-9514 ou pelo email: [email protected]

9) IGREJA E RESIDÊNCIA REIS MAGOS

Vista aérea da Igreja dos Reis Magos no bairro de Nova Almeida, Serra Crédito: Luciney Araújo

Um dos pontos turísticos mais famosos do município de Serra, a Igreja e Residência Reis Magos é a verdadeira parada obrigatória da cidade. Além da arquitetura jesuítica preservada, esculturas e quadros do templo, do local ainda é possível ter uma vista privilegiada de boa parte da cidade, incluindo as praias.

O local funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Endereço: rua Reis Magos, s/nº, Nova Almeida. Mais informações: (27) 3253-1842 / (27) 3291-2330 ou pelo email: [email protected]

Com informações obtidas por pesquisa da reportagem.