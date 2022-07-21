Confira dicas de passeios de graça para as crianças na Grande Vitória

A época das férias escolares chegou e a criançada fica cheia de energia para gastar nesse período longe das escolas. Separamos opções de parques e praias para você que tem criança em casa e precisa de alternativas de passeios na Grande Vitória.
PARQUES NA GRANDE VITÓRIA
Horto da Serra
O parque natural fica aberto das 8h às 18h30. Essa hora a mais proporciona uma vista surpreendente do pôr do sol. Nos outros meses, o parque fecha uma hora mais cedo. O local tem trilhas leves e as crianças podem ter contato com a natureza. A entrada é gratuita. (Endereço: Rodovia Serafim Derenzi - Grande Vitória - Vitória)
O local tem área para piqueniques, lagos e alguns animais. O espaço abre de terça a domingo das 5h às 22h. Às segundas-feiras, o horário é diferente: o local fecha para manutenção das 9h às 17h. (Endereço: Rua Ana Viêira Mafra - Mata da Praia - Vitória)
O local fica aberto todos os dias e aos domingos, a partir das 10h, tem atividades culturais voltadas para as crianças, além de atrações musicais para toda a família. (Endereço: Centro - Vila Velha)
O parque fica localizado em Valparaíso, na Serra, e sempre atrai muitas famílias com crianças para brincar e realizar piqueniques. Lá também tem parquinho, área pet e quadras. O parque abre todos os dias, das 6h às 22h. (Endereço: Rua Anchieta - Valparaíso - Serra)
O parque proporciona um contato direto com o meio ambiente. Lá, as crianças podem correr e brincar ao ar livre. (Endereço: Rua Estudantes - Centro - Serra)
PRAIAS
Praia de Manguinhos
A praia de Vitória tem poucas ondas e oferece menos riscos para os pequenos.
A praia fica no finalzinho da Praia da Costa, em Vila Velha. As águas lá são bem tranquilas.
Levar as crianças à praia de Manguinhos, na Serra, pode ser uma ótima experiência. O mar é calmo e raso. A criançada pode se divertir bastante.
Com tantas alternativas, agora é só escolher o local e levar as crianças para passear durante as férias de julho.