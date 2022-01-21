Férias: mais tolerância com as crianças nos condomínios

É fundamental que alguns adultos se revezem nesta função, ou até mesmo, contratar uma recreação pode ser possível Crédito: Freepik

Nas férias escolares é comum que os condomínios tenha mais movimento de crianças pelos prédios e condomínios.

Para viver em comunidade as regras são fundamentais mas, penso que os acordos devem ser refeitos em função das necessidades e das demandas.

Para quem mora em condomínios, sugiro a organização de um plano onde um grupo de pais reúna-se e combinem algumas atividades em um determinado espaço do prédio. Algumas sugestões: jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, bonecas e carrinhos, desenhos, pinturas com tinta a base de água, aula de culinária, confecção de fantasia…

Condomínios com espaços maiores com quadra de esportes podem organizar campeonatos e gincanas. É muito importante lembrar que porteiros e funcionários não são responsáveis pelas crianças. É fundamental que alguns adultos se revezem nesta função, ou até mesmo, contratar uma recreação pode ser possível

Durante o período de férias o barulho e o movimento costumam aumentar e, quando bem orientados, isso não deve ser encarado como problema.