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Cotidiano

Férias: mais tolerância com as crianças nos condomínios

Para viver em comunidade as regras são fundamentais mas, penso que os acordos devem ser refeitos em função das necessidades e das demandas.

Públicado em 

21 jan 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

crianças na piscina
É fundamental que alguns adultos se revezem nesta função, ou até mesmo, contratar uma recreação pode ser possível Crédito: Freepik
Nas férias escolares é comum que os condomínios tenha mais movimento de crianças pelos prédios e condomínios.
Para viver em comunidade as regras são fundamentais mas, penso que os acordos devem ser refeitos em função das necessidades e das demandas.
Para quem mora em condomínios, sugiro a organização de um plano onde um grupo de pais reúna-se e combinem algumas atividades em um determinado espaço do prédio. Algumas sugestões: jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, bonecas e carrinhos, desenhos,  pinturas com tinta a base de água, aula de culinária, confecção de fantasia…
Condomínios com espaços maiores com quadra de esportes podem organizar campeonatos e gincanas. É muito importante lembrar que porteiros e funcionários não são responsáveis pelas crianças. É fundamental que alguns adultos se revezem nesta função, ou até mesmo, contratar uma recreação pode ser possível
Durante o período de férias o barulho e o movimento costumam aumentar e, quando bem orientados, isso não deve ser encarado como problema.
Ate a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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