Veja dicas de como fazer uma festa infantil com criatividade

Para organizar uma festa infantil, a criatividade é essencial. Quanto maior a interação, mais animada, divertida e inesquecível ela será.
Os temas centrais, geralmente, ficam por conta do gosto da criança. Mas o formato da festa pode complementar o tema com várias ideias, veja:
- Se o tema for futebol: cada convidado (meninos e meninas) chega vestido com a camisa do seu time preferido. A decoração pode ser de acordo com o time do aniversariante. Torneios, gincanas, corrida de saco, cabo de guerra e brindes para todos.
- Circo: contrate uma cama elástica, um mágico e uma pessoa para fazer maquiagens artísticas. Um show de calouros e karaokê também dão super certo.
- Chá de bonecas: um tema só para meninas. Neste clube da Luluzinha cada uma leva sua boneca preferida para um gostoso lanche.
- Festa japonesa: hoje em dia, a maioria das crianças adora comida japonesa. Enfeite o ambiente com lanternas de papel e objetos pretos, branco e vermelho. Contrate um professor de origami para ensinar dobraduras durante a festa.
A diversão é o que importa.
Até a próxima!