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Cotidiano

Veja dicas de como fazer uma festa infantil com criatividade

Os temas centrais, geralmente, ficam por conta do gosto da criança. Mas o formato da festa pode complementar o tema com várias ideias

Públicado em 

08 jan 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Festa infantil
Quanto maior a interação, mais animada, divertida e inesquecível ela será. Crédito: Anna Bizon/ Freepik
Para organizar uma festa infantil, a criatividade é essencial. Quanto maior a interação, mais animada, divertida e inesquecível ela será.
Os temas centrais, geralmente, ficam por conta do gosto da criança. Mas o formato da festa pode complementar o tema com várias ideias, veja:
  • Se o tema for futebol: cada convidado (meninos e meninas) chega vestido com a camisa do seu time preferido. A decoração pode ser de acordo com o time do aniversariante. Torneios, gincanas, corrida de saco, cabo de guerra e brindes para todos.
  • Circo: contrate uma cama elástica, um mágico e uma pessoa para fazer maquiagens artísticas. Um show de calouros e karaokê também dão super certo.
  • Chá de bonecas: um tema só para meninas. Neste clube da Luluzinha cada uma leva sua boneca preferida para um gostoso lanche.
  • Festa japonesa: hoje em dia, a maioria das crianças adora comida japonesa. Enfeite o ambiente com lanternas de papel e objetos pretos, branco e vermelho. Contrate um professor de origami para ensinar dobraduras durante a festa.
A diversão é o que importa.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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