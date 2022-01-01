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Luciana Almeida

O trem para 2022 chegou. O que esperar dessa viagem?

Um Ano Novo acaba de chegar a esta estação. Se não puder ser o maquinista, seja o seu mais divertido passageiro

Públicado em 

01 jan 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Trem, estação, viagem, transporte
Chegou a hora de embarcar no trem rumo a 2022 Crédito: Pixabay
A virada de ano vem, sempre, acompanhada de desejos de mudança. E, é nesse trem da vida, sempre em movimento que devemos, de tempo em tempo, parar, pensar e redefinir a rota.
Afinal, não chegaremos a novos lugares percorrendo os mesmos caminhos. Coragem!
Tenho guardado comigo, um cartão e, de tempos em tempos, eu abro e leio para não me esquecer do que deve ser feito.  Vou compartilhar e, juro, vou me esforçar para seguir este roteiro:
Um Ano Novo acaba de chegar a esta estação. Se não puder ser o maquinista, seja o seu mais divertido passageiro.

via GIPHY

Procure um lugar próximo à janela desfrute de cada uma das paisagens que o tempo lhe oferecer, com o prazer de quem realiza a primeira viagem. Não se assuste com os abismos, nem com as curvas que não lhes deixam ver os caminhos que estão por vir.
Procure curtir a viagem da vida, observando cada arbusto, cada riacho, beirais de estrada e tons mutantes de paisagem. Desdobre o mapa e planeje roteiros. 

via GIPHY

Preste atenção em cada ponto de parada, e fique atento ao apito da partida. E quando decidir descer na estação onde a esperança lhe acenou não hesite. Desembarque nela os seus sonhos... 
Desejo que a sua viagem pelos dias deste novo ano, seja de primeira classe. 
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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