O trem para 2022 chegou. O que esperar dessa viagem?

Chegou a hora de embarcar no trem rumo a 2022 Crédito: Pixabay

A virada de ano vem, sempre, acompanhada de desejos de mudança. E, é nesse trem da vida, sempre em movimento que devemos, de tempo em tempo, parar, pensar e redefinir a rota.

Afinal, não chegaremos a novos lugares percorrendo os mesmos caminhos. Coragem!

Tenho guardado comigo, um cartão e, de tempos em tempos, eu abro e leio para não me esquecer do que deve ser feito. Vou compartilhar e, juro, vou me esforçar para seguir este roteiro:

Um Ano Novo acaba de chegar a esta estação. Se não puder ser o maquinista, seja o seu mais divertido passageiro.

Procure um lugar próximo à janela desfrute de cada uma das paisagens que o tempo lhe oferecer, com o prazer de quem realiza a primeira viagem. Não se assuste com os abismos, nem com as curvas que não lhes deixam ver os caminhos que estão por vir.

Procure curtir a viagem da vida, observando cada arbusto, cada riacho, beirais de estrada e tons mutantes de paisagem. Desdobre o mapa e planeje roteiros.

Preste atenção em cada ponto de parada, e fique atento ao apito da partida. E quando decidir descer na estação onde a esperança lhe acenou não hesite. Desembarque nela os seus sonhos...

Desejo que a sua viagem pelos dias deste novo ano, seja de primeira classe.