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Cotidiano

A importância do LinkedIn atualizado

Seja para conquistar um emprego ou potencializar um negócio próprio, a rede traz uma infinidade de possibilidades e informações que podem ajudar na trajetória profissional

Públicado em 

14 jan 2022 às 15:04
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Linkedin
A rede é boa tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Crédito: Freepik
Quem não é visto não é lembrado.
Com mais de 200 milhões de usuários mensais, o LinkedIn é considerado a principal rede social corporativa e, dessa forma, traz inúmeras vantagens para o profissional que se mantém ativo e atento aos movimentos da rede.
Seja para conquistar um emprego ou potencializar um negócio próprio, a rede traz uma infinidade de possibilidades e informações que podem ajudar na trajetória profissional. Ela é boa tanto para pessoas físicas quanto para empresas.
O networking é uma ferramenta poderosa para aproximar as pessoas e interesses. Nessa rede social, você pode avaliar os que mais agregam ao seu nicho, para formar aquela parceria ou até mesmo ampliar sua rede para oportunidades futuras.
Para os estudantes que estão entrando no mercado de trabalho, ter um perfil do LinkedIn é uma peça-chave. Muitas empresas avaliam as informações dos candidatos por meio das mídias sociais.
Ter perfil no LinkedIn pode gerar ligações significativas.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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