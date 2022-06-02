Praia de Vila Velha ganha selo nacional de qualidade novamente e disputa etapa internacional

Programa Bandeira Azul, principal certificação dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2022/2023. A Praia da Sereia, em Vila Velha , voltou a receber o selo nacional de qualidade e agora disputa novamente a etapa internacional do, principal certificação dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de

Após avaliação em nível nacional, foram pré-aprovados 40 locais, sendo 29 praias e 11 marinas, que serão recomendadas para a avaliação do júri internacional. Dessa forma, o Brasil deve ampliar o número de locais certificados com a Bandeira Azul. Na última temporada, 22 praias e 6 marinas receberam o selo ecológico. Segundo a organização, o júri internacional se reúne em setembro para a escolha dos aprovados.

A Praia da Sereia, na Praia da Costa, é a única do ES a concorrer à etapa internacional do selo andeira Azul Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV

A conquista foi comemorada pelo prefeito Arnaldinho Borgo por meio das redes sociais. “Trabalho árduo da nossa equipe que mantém Vila Velha no holofote do Brasil e do Mundo. Podem vir, nossa praia é massa!”

BANDEIRA AZUL

O selo Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.

São avaliados critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.

O Programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (EDE), instituição internacional com representantes de vários países. No Brasil, o Operador Nacional do programa é o Instituto Ambientes em Rede (IAR), localizado em Florianópolis (SC).

PRAIAS INDICADAS PARA A TEMPORADA 2022/2023

Praia do Tombo – Guarujá, SP

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

Praia de Piçarras – Balneário Piçarras – SC

Praia de Guarajuba, Camaçari – BA

Praia de Itacimirim, Camaçari – BA

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

Praia da Conceição, Bombinhas – SC

Prainha, São Francisco do Sul – SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

Praia Grande, Penha – SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

Praia da Saudade, Penha – SC

Praia da Sereia, Vila Velha – ES

Praia do Sossego, Niterói – RJ

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

Praia de Itaúna, Saquarema – RJ

Praia do Cerro, Barra Velha – SC

Praia do Sol, Barra Velha - SC

Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC

Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

Praia do Ervino, São Francisco do Sul - SC

MARINAS INDICADAS PARA A TEMPORADA 2022/2023