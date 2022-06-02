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Única no ES

Praia de Vila Velha ganha selo nacional de qualidade novamente e disputa etapa internacional

Após avaliação em nível nacional, foram pré-aprovados 40 locais, sendo 29 praias e 11 marinas, que serão recomendadas para a avaliação do júri internacional, prevista para setembro

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 10:32

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 jun 2022 às 10:32
A Praia da Sereia, em Vila Velha, voltou a receber o selo nacional de qualidade e agora disputa novamente a etapa internacional do Programa Bandeira Azul, principal certificação dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2022/2023.
Após avaliação em nível nacional, foram pré-aprovados 40 locais, sendo 29 praias e 11 marinas, que serão recomendadas para a avaliação do júri internacional. Dessa forma, o Brasil deve ampliar o número de locais certificados com a Bandeira Azul. Na última temporada, 22 praias e 6 marinas receberam o selo ecológico. Segundo a organização, o júri internacional se reúne em setembro para a escolha dos aprovados.
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A Praia da Sereia, na Praia da Costa, é a única do ES a concorrer à etapa internacional do selo andeira Azul Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV
Novamente, a praia do município canela-verde foi o único balneário capixaba com esse reconhecimento.
A conquista foi comemorada pelo prefeito Arnaldinho Borgo por meio das redes sociais. “Trabalho árduo da nossa equipe que mantém Vila Velha no holofote do Brasil e do Mundo. Podem vir, nossa praia é massa!”

BANDEIRA AZUL

O selo Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.
São avaliados critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.
O Programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (EDE), instituição internacional com representantes de vários países. No Brasil, o Operador Nacional do programa é o Instituto Ambientes em Rede (IAR), localizado em Florianópolis (SC).

PRAIAS INDICADAS PARA A TEMPORADA 2022/2023

  • Praia do Tombo – Guarujá, SP
  • Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA
  • Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
  • Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
  • Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC
  • Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC
  • Praia de Piçarras – Balneário Piçarras – SC
  • Praia de Guarajuba, Camaçari – BA
  • Praia de Itacimirim, Camaçari – BA
  • Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC
  • Praia de Mariscal, Bombinhas – SC
  • Praia da Conceição, Bombinhas – SC
  • Prainha, São Francisco do Sul – SC
  • Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC
  • Praia Grande, Penha – SC
  • Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC
  • Praia da Saudade, Penha – SC
  • Praia da Sereia, Vila Velha – ES
  • Praia do Sossego, Niterói – RJ
  • Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL
  • Lagoa do Peri, Florianópolis – SC
  • Praia de Itaúna, Saquarema – RJ
  • Praia do Cerro, Barra Velha – SC
  • Praia do Sol, Barra Velha - SC
  • Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ
  • Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC
  • Praia do Cumbuco, Caucaia – CE
  • Praia Grande, São Francisco do Sul – SC
  • Praia do Ervino, São Francisco do Sul - SC

MARINAS INDICADAS PARA A TEMPORADA 2022/2023

  • Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ
  • Marinas Nacionais, Guarujá – SP
  • ICSC, Florianópolis – SC
  • Marina Kauai, Ubatuba – SP
  • Tedesco Marina – Balneário Camboriú – SC
  • Marina Itajaí, Itajaí – SC
  • Voga Marine, Ubatuba – SP
  • Iate Clube de Santos, Angra dos Reis - RJ
  • Iate Clube de Santos, Guarujá – SP
  • Marina da Conceição, Florianópolis – SC
  • Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA

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