Praia de Vila Velha ganha selo nacional de qualidade novamente e disputa etapa internacional

A Praia da Sereia, em Vila Velha, voltou a receber o selo nacional de qualidade e agora disputa novamente a etapa internacional do Programa Bandeira Azul, principal certificação dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo, para a temporada de verão 2022/2023.
Após avaliação em nível nacional, foram pré-aprovados 40 locais, sendo 29 praias e 11 marinas, que serão recomendadas para a avaliação do júri internacional. Dessa forma, o Brasil deve ampliar o número de locais certificados com a Bandeira Azul. Na última temporada, 22 praias e 6 marinas receberam o selo ecológico. Segundo a organização, o júri internacional se reúne em setembro para a escolha dos aprovados.
A conquista foi comemorada pelo prefeito Arnaldinho Borgo por meio das redes sociais. “Trabalho árduo da nossa equipe que mantém Vila Velha no holofote do Brasil e do Mundo. Podem vir, nossa praia é massa!”
BANDEIRA AZUL
O selo Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.
São avaliados critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.
O Programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (EDE), instituição internacional com representantes de vários países. No Brasil, o Operador Nacional do programa é o Instituto Ambientes em Rede (IAR), localizado em Florianópolis (SC).
PRAIAS INDICADAS PARA A TEMPORADA 2022/2023
- Praia do Tombo – Guarujá, SP
- Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA
- Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC
- Praia do Peró, Cabo Frio – RJ
- Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC
- Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC
- Praia de Piçarras – Balneário Piçarras – SC
- Praia de Guarajuba, Camaçari – BA
- Praia de Itacimirim, Camaçari – BA
- Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC
- Praia de Mariscal, Bombinhas – SC
- Praia da Conceição, Bombinhas – SC
- Prainha, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC
- Praia Grande, Penha – SC
- Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC
- Praia da Saudade, Penha – SC
- Praia da Sereia, Vila Velha – ES
- Praia do Sossego, Niterói – RJ
- Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL
- Lagoa do Peri, Florianópolis – SC
- Praia de Itaúna, Saquarema – RJ
- Praia do Cerro, Barra Velha – SC
- Praia do Sol, Barra Velha - SC
- Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ
- Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC
- Praia do Cumbuco, Caucaia – CE
- Praia Grande, São Francisco do Sul – SC
- Praia do Ervino, São Francisco do Sul - SC
MARINAS INDICADAS PARA A TEMPORADA 2022/2023
- Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ
- Marinas Nacionais, Guarujá – SP
- ICSC, Florianópolis – SC
- Marina Kauai, Ubatuba – SP
- Tedesco Marina – Balneário Camboriú – SC
- Marina Itajaí, Itajaí – SC
- Voga Marine, Ubatuba – SP
- Iate Clube de Santos, Angra dos Reis - RJ
- Iate Clube de Santos, Guarujá – SP
- Marina da Conceição, Florianópolis – SC
- Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA