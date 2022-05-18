Ilha do ES é principal área de desova da tartaruga-verde no Brasil

A tartaruga-verde recebe esse nome devido à cor esverdeada do casco Crédito: Banco de Imagens da Fundação Projeto Tamar

Chelonia mydas) em todo o país, ficando na frente de Atol das Rocas (RN) e até de Fernando de Noronha (PE). É nesse berço capixaba que nascem, em média, 270 mil tartaruguinhas por ano. Ilha de Trindade – que fica a cerca de 1.200 km da costa do Espírito Santo – é a principal área de desova das tartarugas-verdes () em todo o país, ficando na frente de Atol das Rocas (RN) e até de Fernando de Noronha (PE). É nesse berço capixaba que nascem, em média, 270 mil tartaruguinhas por ano.

Analista ambiental do Centro Tamar , a veterinária Cecília Baptistotte afirma que a posição de destaque é assegurada de longe. Enquanto no arquipélago capixaba são registrados aproximadamente 3 mil ninhos por temporada, esse número não costuma passar de 500 nas outras duas concorrentes oceânicas.

O que não se sabe ao certo é o que causou essa liderança. "Ser uma área protegida e isolada pode ter contribuído para aumentar a população, pela ausência de predação. Além de estar no cinturão tropical do mundo e ter praias com areia, condições necessárias para a incubação dos ovos", esclarece.

Desde filhote, a tartaruga-verde tem a parte ventral (de baixo) branquinha Crédito: Banco de Imagens da Fundação Projeto Tamar

O período de desova da tartaruga-verde é uma das particularidades da espécie. Diferentemente das demais, ele começa em dezembro, com pico nos meses de janeiro e fevereiro, e se estende até maio – justamente quando há uma maior concentração do nascimento dos filhotes.

"Em períodos mais chuvosos e com tempo mais ameno, a incubação dos ninhos é mais longa. Já quando as temperaturas são mais elevadas e não há precipitação, os filhotes nascem mais rápido. De uma maneira geral, o período de incubação costuma variar entre 45 e 60 dias", explica.

120 ovos por temporada É a média que cada fêmea de tartaruga-verde coloca. Deles, entre 70% e 80% resultam em filhotinhos

Outro processo que a temperatura afeta é a determinação do sexo da nova tartaruguinha. "Quando está em torno de 29°C, nasce metade macho e metade fêmea, aproximadamente. Abaixo disso, nascem mais machos. Já acima, nascem mais fêmeas, como é o caso no Espírito Santo", revela Cecília.

O casco ajuda a identificar a espécie: no caso da tartaruga-verde, ele possui quatro placas laterais Crédito: Banco de Imagens da Fundação Projeto Tamar

Chelonia mydas pode medir até 1,40 metro de casco e costuma pesar em torno de 180 kg, sendo a mais comum de ser avistada no litoral capixaba. Segunda maior espécie de tartaruga – menor apenas que a gigante, que tem o Espírito Santo como único ponto regular de desova do país –, apode medir até 1,40 metro de casco e costuma pesar em torno de 180 kg, sendo a mais comum de ser avistada no litoral capixaba.

"Se você estiver em um píer ou na Baía de Vitória e ver uma tartaruga subindo para respirar, provavelmente vai ser a Chelonia mydas. Elas estão ao longo de toda a costa brasileira" Cecília Baptistotte - Veterinária e analista ambiental do Centro Tamar

Essa fácil visualização acontece porque elas migram para águas mais rasas atrás de comida, ao se tornarem herbívoras na fase juvenil. "Essa é a única espécie que passa por mudança de dieta. Ela nasce onívora e muda o modelo de alimentação quando atinge cerca de 30 cm de casco", revela a especialista.

A ranfoteca (bico) da tartaruga-verde é serrilhada para ajudar na alimentação. Cabeça da espécie também é arredondada Crédito: Banco de Imagens da Fundação Projeto Tamar

Por viver boa parte da vida mais perto da costa, é também uma das espécies que mais sofre com ameaças relacionadas à atividade humana, como pesca e poluentes, incluindo esgoto e plástico. É por causa disso que, às vezes, as tartarugas-verdes apresentem uma doença chamada Fibropapilomatose.

"É como se fossem verrugas. Apesar de serem benignas, elas podem ficar no olho, impedindo a visão, ou atrapalhar a natação, quando nas nadadeiras. Em alguns casos pode levar a tartaruga à morte", comentou Cecília, que também afirmou que a população de Chelonia mydas segue estável nos últimos anos.