Parques de trampolim são a novidade para as férias no ES; veja outras atrações

As férias escolares prometem ser de muitos pulos para as crianças. Tudo porque os parques de trampolim são uma das atrações para aproveitar o período. Inaugurados recentemente em Vitória e Vila Velha, eles são algumas das opções de diversão. (Confira a lista completa de atrações no fim da matéria).
O Vila Trampolim Park, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, tem parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Já o Jump Trampolim Park, na Praia do Canto, é a novidade em Vitória. O parque abre as portas a partir do dia 01 de julho.
O universo lúdico também chegam com tudo. O espaço temático da Hello Kitty, no Shopping Vitória, em Vitória, conta com diversos brinquedos, atividades lúdicas e jogos digitais que entretêm e ao mesmo tempo desenvolvem as habilidades das crianças. A Hello Kitty também estará presente em alguns dias específicos para alegrar e interagir com os pequenos fãs No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, as atrações são a recreação infantil e apresentação teatral com espetáculo inspirado no enredo de Toy Story.
Já o Boulevard Shopping Vila Velha traz atividades como recreação e oficina artesanal de malabares, onde os participantes vão aprender a executar algumas atividades que certamente já viram no circo. Terá oficinas de balangandã, que é um brinquedo feito com jornal e fitas, além de vivências em perna de pau, em prancha de equilíbrio, pocket show de palhaçaria e shows de mágica.
Enquanto isso, o Shopping Vila Velha terá oficinas e brincadeiras. Já o Shopping Moxuara, em Cariacica, conta com um parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Confira a programação.
VITÓRIA
- SHOPPING VITÓRIA
Espaço Mundo Bita
Data: até 13/08
Local: 1º piso do Shopping Vitória, onde era a Americanas. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)
Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas
Valor: R$ 35,00 para 30 minutos de permanência. E R$ 1,00 por minuto excedente
Encontro com o Personagem: em julho acontece nos dias 08, 09, 22, 23 (das 14h às 19h) e nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 (das 13h às 19h). No mês de agosto o encontro acontece nos dias 05 e 06, das 14h às 19h
Faixa Etária: crianças de até 06 anos deverão estar acompanhadas de um responsável.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Data: até 30/07
Local: Praça Central do Shopping Vitória. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)
Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas
Ingresso: R$ 30,00 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento
Faixa etária: a atração é para crianças de 1 a 12 anos. Os menores de 6 anos podem entrar na atração, desde que, obrigatoriamente acompanhados por um adulto responsável.
Encontro com a Hello Kitty: acontece nos dias 01, 15 e 29 de julho. Serão 04 entradas de 30 minutos cada com a personagem interagindo com as crianças. Horários: 15h15 às 15h45; 16h15 às 16h45; 17h15 às 17h4 5 e das 18h15 às 18h45.
- JUMP TRAMPOLIM PARK
Endereço: Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória
Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábado e domingo das 10h às 22 horas.
Ingresso: terça, quarta e quinta-feira - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 60,00), meia entrada (R$ 65,00), entrada inteira (R$ 130,00); sexta-feira, sábado e domingo - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 70,00), meia entrada (R$ 75,00), entrada inteira (R$ 150,00)
Faixa etária: de 03 a 05 anos acompanhados dos pais ou responsável. A partir dos 06 anos pode pular sozinho.
- COLÔNIA DE FÉRIAS DA TOCA
Espaço para se aventurar no mundo dos esportes radicais, com atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social, como escalada livre, circuito radical, oficina de slime, tirolesa, entre outros.
Data: Na 1ª semana acontece de 17 a 21 de julho. Na segunda 2ª semana acontece de 24 a 28 de julho
Endereço: Rua Neves Armond, 399, Bento Ferreira, Vitória
Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h:30 às 17h:30
Ingresso: O dia único custa R$115,00. A semana custa R$ 350,00
Faixa etária: crianças de 7 a 11 anos.
VILA VELHA
- BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
Local: Teatro Clubinho no 1º piso, entrada A. (Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha)
Horário: 01/07 - Recreação das 15h às 17 horas; oficina artesanal de malabares das 17h às 18 horas
02/07 - Encontro com personagens às 16 horas
08/07 - Recreação das 15h às 17h; oficina artesanal de swing (fitinha de rave) das 17h às 18 horas
09/07 - Pocket show de mágica as 16 horas
15/07 - Recreação das 15h às 17 horas; Oficina de balangandã das 17h às 18 horas
16/07 - Os três porquinhos as 16 horas
22/07 - Recreação das 15h às 17 horas; Vivência em prancha de equilíbrio das 17h às 18 horas
23/07 - Pocket show de palhaçaria as 16 horas
29/07 - Recreação das 17h às 18 horas; Vivência em perna de pau das 17h às 18 horas
30/07 - Era uma vez
Ingresso: entrada gratuita
- SHOPPING PRAIA DA COSTA
Museu do Videogame Itinerante
Vai contar com exibição de games antigos, consoles, concurso de cosplay, entre outras atrações, como campeonato e competições.
Data: de 01 a 16 de julho
Local: Pracinha do Praia, piso L1. (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
Horário: a exposição é aberta ao público todos os dias durante o horário de funcionamento normal do shopping. As atrações acontecem de segunda a sábado das 15h às 21 horas. Domingos e feriados das 14h às 20 horas.
Ingresso: entrada gratuita
Diversão na Praça
Atrações como Arraiá do Praia com brincadeiras típicas, quadrilha, oficina de balão, futebol de tecido, coelhinho sai da toca, brincadeiras antigas, jogos coletivos, oficina de fantasminha, brincando com tecido mágico, castelo de lego, oficina coroa, brincadeiras musicais, cantigas de roda, oficina de chocalho, cantinho do bebê, pula-pula e chuva de balões
Data: aos sábados e domingos, durante todo mês de julho
Local: Pracinha do Praia, piso L1. (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
Horário: das 17h às 20 horas
Ingresso: entrada gratuita.
Tarde Encantada
Espetáculo do Sítio do Pica Pau; Mágica e Palhaçaria; Musical “Um mar de aventuras” (Moana); Musical Aladim e Musicalização
Data: dias 02, 09, 16, 23 e 30 de julho
Local: no Piso L3 (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha).
Horário: sessões às 15h e às 16 horas.
Ingresso: entrada gratuita. As inscrições para o dia 02/07 devem ser feita no site. As inscrições dias 09,16, 23 e 30 de julho devem ser feitas no site.
Vila Trampolim Park
Data: todos os dias
Local: no Piso L3 (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha).
Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas
Ingresso: meia entrada: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos).
Faixa etária: a partir de 2 anos
- SHOPPING VILA VELHA
Clubinho SVV
Data: 01/07 - Oficina cavalinho de macarrão e de apresentação Palhaçaria “o desafio da criança mais corajosa do mundo”
08/07 - Oficinas e brincadeiras
15/08 - Encontro de Hot Wheels (serão 35 colecionadores de Hot Wheels) e uma oficina de pinturinha temática
Local: no Piso L2 (Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha)
Horário: a partir das 14 horas
Ingresso: entrada gratuita
SERRA
- SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Data: 01/07 - Recreação e Teatro Toy Story
02/07 – Oficina Passa Bolinha
08/07 - Recreação e Teatro de Fantoche
09/07 – Oficina de Quebra-cabeça
15/07 – Recreação e Show de Circo
16/07 – Oficina de Slime
22/07 – Recreação e Show Musical
23/07 – Oficina de Jogo da Velha
29/07 – Recreação e Show de Mágica
30/07 – Oficina de Labirinto
Local: no Piso L2 (Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra)
Horário: das 15h às 18 horas
Ingresso: entrada gratuita
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas
Data: de 11 de julho a 29 de agosto
Local: na Praça central. (Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra)
Horário: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30.
Ingresso: de 1 a 15 minutos (R$ 30,00); de 16 a 30 minutos (R$ 35,00) e para 60 minutos (R$ 60,00). Após 30 minutos, há um acréscimo de R$ 5,00 a cada 5 minutos adicionais.
Faixa etária: a idade máxima permitida é de 13 anos, e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável, assim como crianças com necessidades, essas têm direito a um desconto de 50%.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante.
Data: todos os dias
Local: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
Horário: de segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Ingresso: R$ 119,90 (para sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados). R$ 109,90 (de segunda a quinta-feira). O valor é referente a uma hora de boliche.
CARIACICA
- SHOPPING MOXUARA
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, entre outros.
Data: todos os dias
Local: área de eventos externa ( Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica)
Horário: de segunda a sexta-feira, das 18h às 22 horas. Sábado, Domingo e Feriados, das 16 h às 22 horas.
Ingresso: Passaporte para brincar à vontade - R$ 40,00 (meia), de segunda a sexta-feira. R$ 50,00 (meia) aos sábados, domingos e feriados. Ingresso individual: 1 ingresso custa R$ 10,00.