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Vamos pular

Parques de trampolim são a novidade para as férias no ES; veja outras atrações

Além de camas elásticas, os shoppings das cidades trazem oficinas, teatros e brincadeiras para as férias escolares
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 09:48

Vila Trampolim
O Vila Trampolim Park, no Shopping Praia da Costa, tem parede de escalada e piscina de espuma Crédito: Vila Trampolim
As férias escolares prometem ser de muitos pulos para as crianças. Tudo porque os parques de trampolim são uma das atrações para aproveitar o período. Inaugurados recentemente em Vitória e Vila Velha, eles são algumas das opções de diversão. (Confira a lista completa de atrações no fim da matéria).
O Vila Trampolim Park, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, tem parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Já o Jump Trampolim Park, na Praia do Canto, é a novidade em Vitória. O parque abre as portas a partir do dia 01 de julho. 
O universo lúdico também chegam com tudo. O espaço temático da Hello Kitty, no Shopping Vitória, em Vitória, conta com diversos brinquedos, atividades lúdicas e jogos digitais que entretêm e ao mesmo tempo desenvolvem as habilidades das crianças.  A Hello Kitty também estará presente em alguns dias específicos para alegrar e interagir com os pequenos fãs No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, as atrações são a recreação infantil e apresentação teatral com espetáculo inspirado no enredo de Toy Story.
Espaço Hello Kity no Shopping Vitória
O espaço Hello Kitty e amigos, no Shopping Vitória, conta com diversos brinquedos Crédito: Camilla Baptistin
Já o Boulevard Shopping Vila Velha traz atividades como recreação e oficina artesanal de malabares, onde os participantes vão aprender a executar algumas atividades que certamente já viram no circo. Terá oficinas de balangandã, que é um brinquedo feito com jornal e fitas, além de vivências em perna de pau, em prancha de equilíbrio, pocket show de palhaçaria e shows de mágica.
Enquanto isso, o  Shopping Vila Velha terá  oficinas e brincadeiras. Já o Shopping Moxuara, em Cariacica, conta com um parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Confira a programação. 

VITÓRIA

  • SHOPPING VITÓRIA
Espaço Mundo Bita

Data: até 13/08

Local: 1º piso do Shopping Vitória, onde era a Americanas. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)

Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas

Valor: R$ 35,00 para 30 minutos de permanência. E R$ 1,00 por minuto excedente

Encontro com o Personagem: em julho acontece nos dias 08, 09, 22, 23 (das 14h às 19h) e nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 (das 13h às 19h). No mês de agosto o encontro acontece nos dias 05 e 06, das 14h às 19h

Faixa Etária: ﻿﻿﻿﻿crianças de até 06 anos deverão estar acompanhadas de um responsável.


Fun City da Hello Kitty e Amigos

Data: até 30/07

Local: Praça Central do Shopping Vitória. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)

Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas

Ingresso: R$ 30,00 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento

Faixa etária: a atração é para crianças de 1 a 12 anos. Os menores de 6 anos podem entrar na atração, desde que, obrigatoriamente acompanhados por um adulto responsável.

Encontro com a Hello Kitty: acontece nos dias 01, 15 e 29 de julho. Serão 04 entradas de 30 minutos cada com a personagem interagindo com as crianças.  Horários: 15h15 às 15h45; 16h15 às 16h45; 17h15 às 17h4 5 e das 18h15 às 18h45.


  • JUMP TRAMPOLIM PARK 
Data: a partir do dia 01 de julho

Endereço: Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória

Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábado e domingo das 10h às 22 horas.

Ingresso: terça, quarta e quinta-feira - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 60,00), meia entrada (R$ 65,00), entrada inteira (R$ 130,00); sexta-feira, sábado e domingo - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 70,00), meia entrada (R$ 75,00), entrada inteira (R$ 150,00)

Faixa etária: de 03 a 05 anos acompanhados dos pais ou responsável. A partir dos 06 anos pode pular sozinho.


  • COLÔNIA DE FÉRIAS DA TOCA 
Espaço para se aventurar no mundo dos esportes radicais, com atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social, como escalada livre, circuito radical, oficina de slime, tirolesa, entre outros. 

Data: Na 1ª semana acontece de 17 a 21 de julho. Na segunda 2ª semana acontece de 24 a 28 de julho

Endereço: Rua Neves Armond, 399, Bento Ferreira, Vitória

Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h:30 às 17h:30

Ingresso: O dia único custa R$115,00. A semana custa R$ 350,00

Faixa etária: crianças de 7 a 11 anos.

VILA VELHA

  • BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA 
Data: até 30/07

Local: Teatro Clubinho no 1º piso, entrada A. (Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha)

Horário: 01/07 - Recreação das 15h às 17 horas; oficina artesanal de malabares das 17h às 18 horas 

                     02/07 - Encontro com personagens às 16 horas

                     08/07 - Recreação das 15h às 17h; oficina artesanal de swing (fitinha de rave) das 17h às 18 horas

                     09/07 - Pocket show de mágica as 16 horas

                     15/07 - Recreação das 15h às 17 horas; Oficina de balangandã das 17h às 18 horas

                     16/07 - Os três porquinhos as 16 horas

                     22/07 - Recreação das 15h às 17 horas; Vivência em prancha de equilíbrio das 17h às 18 horas 

                     23/07 - Pocket show de palhaçaria as 16 horas

                     29/07 - Recreação das 17h às 18 horas; Vivência em perna de pau das 17h às 18 horas

                     30/07 - Era uma vez

Ingresso: entrada gratuita


  • SHOPPING PRAIA DA COSTA
Museu do Videogame Itinerante

Vai contar com exibição de games antigos, consoles, concurso de cosplay, entre outras atrações, como campeonato e competições.

Data: de 01 a 16 de julho

Local: Pracinha do Praia, piso L1. (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)

Horário: a exposição é aberta ao público todos os dias durante o horário de funcionamento normal do shopping. As atrações acontecem de segunda a sábado das 15h às 21 horas. Domingos e feriados das 14h às 20 horas.

Ingresso: entrada gratuita


Diversão na Praça

Atrações como Arraiá do Praia com brincadeiras típicas, quadrilha, oficina de balão, futebol de tecido, coelhinho sai da toca, brincadeiras antigas, jogos coletivos, oficina de fantasminha, brincando com tecido mágico, castelo de lego, oficina coroa, brincadeiras musicais, cantigas de roda, oficina de chocalho, cantinho do bebê, pula-pula e chuva de balões

Data: aos sábados e domingos, durante todo mês de julho

Local: Pracinha do Praia, piso L1. (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)

Horário: das 17h às 20 horas

Ingresso: entrada gratuita.


Tarde Encantada

Espetáculo do Sítio do Pica Pau; Mágica e Palhaçaria; Musical “Um mar de aventuras” (Moana); Musical Aladim e Musicalização

Data: dias 02, 09, 16, 23 e 30 de julho

Local: no Piso L3 (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha).

Horário: sessões às 15h e às 16 horas.

Ingresso: entrada gratuita. As inscrições para o dia 02/07 devem ser feita no site. As inscrições dias 09,16, 23 e 30 de julho devem ser feitas no site


Vila Trampolim Park

Data: todos os dias

Local: no Piso L3 (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha).

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas

Ingresso: meia entrada: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e  R$ 40,00 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). 

Faixa etária: a partir de 2 anos


  • SHOPPING VILA VELHA
Clubinho SVV

Data:  01/07 - Oficina cavalinho de macarrão e de apresentação Palhaçaria “o desafio da criança mais corajosa do mundo”

               08/07 - Oficinas e brincadeiras

               15/08 - Encontro de Hot Wheels (serão 35 colecionadores de Hot Wheels) e uma oficina de pinturinha temática

Local: no Piso L2 (Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha)

Horário: a partir das 14 horas

Ingresso: entrada gratuita

SERRA

  • SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Recreações infantis e oficinas

Data: 01/07 - Recreação e Teatro Toy Story

             02/07 – Oficina Passa Bolinha

             08/07 - Recreação e Teatro de Fantoche 

             09/07 – Oficina de Quebra-cabeça

             15/07 – Recreação e Show de Circo

             16/07 – Oficina de Slime

            22/07 – Recreação e Show Musical

            23/07 – Oficina de Jogo da Velha

            29/07 – Recreação e Show de Mágica

            30/07 – Oficina de Labirinto

Local: no Piso L2 (Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra)

Horário: das 15h às 18 horas

Ingresso: entrada gratuita


Brinquedolândia 

Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas

Data: de 11 de julho a 29 de agosto

Local: na Praça central. (Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra)

Horário: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. 

Ingresso: de 1 a 15 minutos (R$ 30,00); de 16 a 30 minutos (R$ 35,00) e para 60 minutos (R$ 60,00). Após 30 minutos, há um acréscimo de R$ 5,00 a cada 5 minutos adicionais. 

Faixa etária: a idade máxima permitida é de 13 anos, e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável, assim como crianças com necessidades, essas têm direito a um desconto de 50%.


Vila Parque Boliche 

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. 

Data: todos os dias

Local: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Horário: de segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Ingresso:  R$ 119,90 (para sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados). R$ 109,90 (de segunda a quinta-feira). O valor é referente a uma hora de boliche.

CARIACICA

  • SHOPPING MOXUARA
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, entre outros. 

Data: todos os dias

Local: área de eventos externa ( Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica)

Horário: de segunda a sexta-feira, das 18h às 22 horas. Sábado, Domingo e Feriados, das 16 h às 22 horas.

Ingresso: Passaporte para brincar à vontade - R$ 40,00 (meia), de segunda a sexta-feira. R$ 50,00 (meia) aos sábados, domingos e feriados. Ingresso individual: 1 ingresso custa R$ 10,00.

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