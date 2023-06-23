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Festa Junina

Festa junina no Sul do ES terá fogueira de 23 metros

Comunidade em Rio Novo do Sul promete bater o próprio recorde em cerimônia realizada no próximo sábado (24), durante festa na localidade
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 10:19

Festa junina no sul do ES terá fogueira de 23 metros
Seu José Carlos posa na estrutura, de 23 metros que está sendo construída há 30 dias. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Rio Novo do Sul
Uma festa junina no Sul do Espírito Santo promete chamar atenção de longe. Tudo porque ela vai contar com uma fogueira de 23 metros de altura. É a tradicional festa de São João Batista, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul, que está marcada para o próximo sábado (24). Realizado há 10 anos, o evento já é conhecido pelas fogueiras gigantes.
A estrutura é construída pelo morador aposentado José Carlos Fachim, de 74 anos, com a ajuda de voluntários. Neste ano, ela bate mais um recorde na cidade. A primeira versão tinha sete metros de altura e, no decorrer dos anos, o tamanho foi aumentando gradativamente, com registros de fogueiras com 12, 14, 16, 18 e 21 metros. Hoje, ela chega aos imponentes 23 metros.
As pessoas daqui sempre pediam pra eu fazer a fogueira, perguntavam, e com o tempo foi virando tradição. Começamos a sempre a juntar madeira e construir
As madeiras utilizadas na estrutura são retiradas da propriedade do José. Para a construção, eles contam com o apoio de uma carretilha que ajuda a subir com o material. “Na mão é pesado. Então, a gente amarra a madeira no carro e consegue subir”, conta José.

ÚLTIMO ANO?

Devoto de São João, padroeiro do município, José chegou a dizer que essa seria a última fogueira que faria para a festa, por conta da idade, mas admite que ainda não tomou a decisão final. “Vou pensar direitinho. A comunidade vai sentir falta”, relata.
Festa junina no sul do ES terá fogueira de 23 metros
Zezé Fachim, morador da localidade, constrói o monumento com a ajuda de voluntários. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Rio Novo do Sul
Como uma boa festa junina, a programação também conta com quadrilhas, bingos e comidas típicas, mas é a fogueira a atração principal, garante a prefeitura. A programação é aberta ao público e começa a partir das 18h, na Comunidade de Cachoeirinha, na  Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul.
"Além de ser uma tradição na comunidade de Cachoeirinha, também é um ato de fé. Atrai praticamente 100% da comunidade de católicos. É uma tradição ", ressalta o prefeito de Rio Novo, Jocenei Castelari.

SERVIÇO:

  • FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA
  • Quando: sábado (24), a partir das 18h
  • Onde: na Paróquia Santo Antônio de Pádua, na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul
  • Entrada franca.

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