Festival de Música de Colatina abre inscrições para competidores de todo país

Fornalha, de Clauber Martins, de Marabá-PA, foi a grande vencedora da 16ª edição 2022 do FestCol de Colatina. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina

A 17ª edição do Festival Nacional de Música de Colatina (FestCol) começa a ganhar forma. Marcado para acontecer entre os dias 3 e 6 de agosto de 2023, na área de eventos da avenida Beira Rio, em Colatina, o evento está com inscrições abertas para músicos e bandas interessados em divulgar seus trabalhos. Neste ano, além dos novos talentos, o festival ganha um dia extra de programação (domingo) com shows variados fora da competição.

Neste ano, cada músico ou grupo poderá se inscrever e concorrer com até duas composições, porém apenas uma poderá ser classificada para a semifinal. Vale lembrar que só podem concorrer canções inéditas.

SELETIVAS

O processo seletivo será realizado por uma comissão julgadora, que vai selecionar 20 composições para serem apresentadas no festival. As músicas serão avaliadas pela letra, interpretação e critérios técnicos. E todo o resultado desta pré-seleção será divulgado no site e nas redes sociais da Prefeitura de Colatina.

Na fase eliminatória, serão selecionadas 10 composições para serem apresentadas no dia 3 de agosto e outras 10 para 4 de agosto. Das 20 apresentadas, 10 serão apresentadas na final, no dia 05 de agosto. Serão premiados os cinco primeiros lugares, o Melhor Intérprete e a canção escolhida pelo público. Os prêmios consistem numa quantia em dinheiro, além do troféu.