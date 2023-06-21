Festival de Música de Colatina abre inscrições para competidores de todo país

A 17ª edição do Festival Nacional de Música de Colatina (FestCol) começa a ganhar forma. Marcado para acontecer entre os dias 3 e 6 de agosto de 2023, na área de eventos da avenida Beira Rio, em Colatina, o evento está com inscrições abertas para músicos e bandas interessados em divulgar seus trabalhos. Neste ano, além dos novos talentos, o festival ganha um dia extra de programação (domingo) com shows variados fora da competição.
A inscrição das canções é gratuita e deve ser feita no site da Prefeitura de Colatina até o dia 20 de julho. Podem participar músicos e grupos de todo país, que vão disputar uma premiação de até R$ 8 mil.
Neste ano, cada músico ou grupo poderá se inscrever e concorrer com até duas composições, porém apenas uma poderá ser classificada para a semifinal. Vale lembrar que só podem concorrer canções inéditas.
SELETIVAS
O processo seletivo será realizado por uma comissão julgadora, que vai selecionar 20 composições para serem apresentadas no festival. As músicas serão avaliadas pela letra, interpretação e critérios técnicos. E todo o resultado desta pré-seleção será divulgado no site e nas redes sociais da Prefeitura de Colatina.
Na fase eliminatória, serão selecionadas 10 composições para serem apresentadas no dia 3 de agosto e outras 10 para 4 de agosto. Das 20 apresentadas, 10 serão apresentadas na final, no dia 05 de agosto. Serão premiados os cinco primeiros lugares, o Melhor Intérprete e a canção escolhida pelo público. Os prêmios consistem numa quantia em dinheiro, além do troféu.
- 1º Lugar: R$ 8 mil mais troféu
- 2º Lugar: R$ 6 mil mais troféu
- 3º Lugar: R$ 5 mil mais troféu
- 4º Lugar: R$ 4 mil mais troféu
- 5º Lugar: R$ 3 mil mais troféu
- Melhor Intérprete: R$ 3 mil mais troféu
- Prêmio Povo: R$ 2 mil mais troféu