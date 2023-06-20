Fest Gastronomia divulga novas atrações musicais e abre 2° lote

Está chegando a hora de curtir o megaevento Fest Gastronomia, que vai agitar a nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, com uma programação recheada de atrações, de 7 a 9 de julho. O evento é realizado pela Rede Gazeta.
Embora os comes e bebes sejam os protagonistas do festival, a música também terá lugar de destaque e shows com nomes de peso da música nacional, como Frejat e Vanessa da Mata, estão confirmados.
Um line-up especial composto de artistas e bandas locais, com repertório que vai do samba ao rock, acaba de ser anunciado. O músico e compositor capixaba André Prando faz parte da lista e convida Beat Clube para um show dedicado aos Beatles.
Mas o rock não acabai aí. Saulo Simonassi também confirmou presença e vai se apresentar com Dona Fran e Luiza Pastore em um show com repertório especial, que inclui hits de Marisa Monte e um tributo à inesquecível Rita Lee.
A programação musical do evento contará ainda com Fino da Bossa, Brasil Pandeiro e Na Intimidade do Samba, além de DJs.
ATRAÇÕES GASTRONÔMICAS
O Fest Gastronomia vai reunir 12 restaurantes da Grande Vitória, renomados em suas especialidades, e também food trucks, feira de pequenos produtores, atrações culturais, espaço kids e diversas outras opções para toda a família.
Outro destaque são as aulas-shows com chefes de cozinha famosos no Espírito Santo e fora dele. Quem abre a programação é o chef e apresentador de TV Claude Troisgros, um dos principais nomes da cozinha internacional.
A carioca Kátia Barbosa, criadora do icônico bolinho de feijoada, e o capixaba Juarez Campos também confirmaram presença. A lista completa de chefs e aulas, com seus respectivos dias e horários, será divulgada em breve, aqui, em HZ.
No primeiro dia do Fest Gastronomia serão premiados os vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023, eleitos pelo público em votação popular no site A Gazeta.
Os troféus serão entregues em 13 categorias aos melhores restaurantes, cafeterias e docerias da Grande Vitória, e uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada na cerimônia.
PROGRAMAÇÃO*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 17h - Abertura
- 21h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros
- Palco SUNSET:
- 19h às 20h - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore e Dona Fran
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore e Dona Fran
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - Bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco Gastrô:
- 18h às 20h - Fino da Bossa
- 23h à 0h - DJ
- 0h - Encerramento
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 15h - DJ
- 18h10 às 20h50 - DJ
- 23h à 0h - DJ
- Carreta Senac:
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Fatto a Mano
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 15h - Serginho (MPB)
- 16h10 às 20h50 - DJ
- 23h à 0h - DJ
- Encerramento: 0h
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais
- Palco SUNSET:
- 12h às 16h30 - DJs
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 12h - Brasil Pandeiro
- 14h - DJ
- 15h30 - DJ
- Encerramento: 17h
- *A programação está sujeita a alterações.
VENDA DE INGRESSOS
Ainda não garantiu seus ingressos para o maior evento da gastronomia capixaba? Uma dica é comprar o passaporte para os três dias. Já no 2º lote, o bilhete sai a R$ 140 e dá direito a conferir toda a programação, de 7 a 9 de julho.
Se a sua ideia é ir ao Fest apenas na sexta (7) ou no sábado (8), o ingresso custa R$ 60 por dia. No domingo (9), o preço da entrada é R$ 50. Todos esses valores são referentes à meia solidária no 2º lote.
FEST GASTRONOMIA
Quando: de 7 a 9 de julho
Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral.
*O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
Quando: de 7 a 9 de julho
Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral.
*O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
Atualização
27/06/2023 - 12:02
A programação musical do Fest Gastronomia foi atualizada e está sujeita a novas alterações.
Correção
21/06/2023 - 4:01
Na primeira versão desta matéria, publicamos que o tombinho da polenta fará parte do evento, mas a atração ainda não está confirmada. Devido a essa pendência, a programação foi atualizada. A foto escolhida para ilustrar a matéria refere-se ao Tombo da Polenta realizado pela Associação Festa da Polenta (Afepol), em Venda Nova do Imigrante, e não corresponde ao formato que está sendo negociado para o Fest Gastronomia. A foto foi excluída.