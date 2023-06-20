Fest Gastronomia divulga novas atrações musicais e abre 2° lote

André Prando, Dona Fran e Luiza Pastore farão shows especiais no evento Crédito: Montagem/Instagram

Está chegando a hora de curtir o megaevento Fest Gastronomia, que vai agitar a nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, com uma programação recheada de atrações, de 7 a 9 de julho. O evento é realizado pela Rede Gazeta.

Embora os comes e bebes sejam os protagonistas do festival, a música também terá lugar de destaque e shows com nomes de peso da música nacional, como Frejat e Vanessa da Mata, estão confirmados.

Um line-up especial composto de artistas e bandas locais, com repertório que vai do samba ao rock, acaba de ser anunciado. O músico e compositor capixaba André Prando faz parte da lista e convida Beat Clube para um show dedicado aos Beatles.

Mas o rock não acabai aí. Saulo Simonassi também confirmou presença e vai se apresentar com Dona Fran e Luiza Pastore em um show com repertório especial, que inclui hits de Marisa Monte e um tributo à inesquecível Rita Lee.

A programação musical do evento contará ainda com Fino da Bossa, Brasil Pandeiro e Na Intimidade do Samba, além de DJs.

ATRAÇÕES GASTRONÔMICAS

O Fest Gastronomia vai reunir 12 restaurantes da Grande Vitória, renomados em suas especialidades, e também food trucks, feira de pequenos produtores, atrações culturais, espaço kids e diversas outras opções para toda a família.

Outro destaque são as aulas-shows com chefes de cozinha famosos no Espírito Santo e fora dele. Quem abre a programação é o chef e apresentador de TV Claude Troisgros, um dos principais nomes da cozinha internacional.

A carioca Kátia Barbosa, criadora do icônico bolinho de feijoada, e o capixaba Juarez Campos também confirmaram presença. A lista completa de chefs e aulas, com seus respectivos dias e horários, será divulgada em breve, aqui, em HZ.

Frejat e Vanessa da Mata se apresentam no Fest Gastronomia Crédito: Divulgação

No primeiro dia do Fest Gastronomia serão premiados os vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023, eleitos pelo público em votação popular no site A Gazeta.

Os troféus serão entregues em 13 categorias aos melhores restaurantes, cafeterias e docerias da Grande Vitória, e uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada na cerimônia.

PROGRAMAÇÃO*

SEXTA-FEIRA (7/07)

Abertura dos portões: 16h

Palco FEST:

17h - Abertura

21h - Frejat

Auditório Senac/Fecomércio:

18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023

20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros

Palco SUNSET:

19h às 20h - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore e Dona Fran

23h à 0h - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore e Dona Fran

Carreta Senac:

18h às 19h - Aberta para visitação

19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra

20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria

21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - Bartender Pedro Rosa (Senac)

Palco Gastrô:

18h às 20h - Fino da Bossa

23h à 0h - DJ

0h - Encerramento SÁBADO (8/07)

Abertura dos portões: 12h

Palco FEST:

18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles

21h - Vanessa da Mata

Auditório Senac/Fecomércio:

14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa

15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora

17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella

18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena

19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023

20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi

Palco SUNSET:

14h10 às 15h - DJ

18h10 às 20h50 - DJ

23h à 0h - DJ

Carreta Senac:

13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos

14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Fatto a Mano

15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)

16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café

17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates

18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa

19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas

20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria

Palco GASTRÔ:

14h10 às 15h - Serginho (MPB)

16h10 às 20h50 - DJ

23h à 0h - DJ

Encerramento: 0h DOMINGO (9/07)

Abertura dos portões: 11h

Palco FEST:

13h às 15h - Na Intimidade do Samba

Auditório Senac/Fecomércio:

13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada

14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)

15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais

Palco SUNSET:

12h às 16h30 - DJs

Carreta Senac:

12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate

13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake

14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba

15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros

Palco GASTRÔ:

12h - Brasil Pandeiro

14h - DJ

15h30 - DJ

Encerramento: 17h

*A programação está sujeita a alterações.

VENDA DE INGRESSOS

Ainda não garantiu seus ingressos para o maior evento da gastronomia capixaba? Uma dica é comprar o passaporte para os três dias. Já no 2º lote, o bilhete sai a R$ 140 e dá direito a conferir toda a programação, de 7 a 9 de julho.

Se a sua ideia é ir ao Fest apenas na sexta (7) ou no sábado (8), o ingresso custa R$ 60 por dia. No domingo (9), o preço da entrada é R$ 50. Todos esses valores são referentes à meia solidária no 2º lote.

FEST GASTRONOMIA

Quando: de 7 a 9 de julho

Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h

Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória

Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral.

*O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.



Atualização A programação musical do Fest Gastronomia foi atualizada e está sujeita a novas alterações.