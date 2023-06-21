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Cultura

Espetáculo Cordéis dos Cafundós ganha três sessões gratuitas no ES

Apresentações serão realizadas neste sábado (24) e domingo (25), em Vitória e Vila Velha; veja a programação e locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 14:28

Espetáculo Cordéis dos Cafundós
Espetáculo Cordéis dos Cafundós Crédito: Divulgação

Correção

21/06/2023 - 8:00
Publicamos, inicialmente, que as apresentações seriam na sexta (23) e no sábado (24) quando, na verdade, serão realizadas no sábado (24) e no domingo (25). A data foi alterada e o texto foi corrigido.
Tem teatro gratuito na área! O espetáculo "Cordéis dos Cafundós", do Grupo Parangolé, terá uma curta temporada no próximo fim de semana, na Grande Vitória. No sábado (24), ele será encenado no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória, e na Barra do Jucu, em Vila Velha. Já no domingo (25), ele segue para a orla da Praia de Itaparica, também no município canela-verde.
Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, o espetáculo tem uma década de trajetória e chega ao Espírito Santo pela primeira vez. As apresentações do “Cordéis dos Cafundós” fazem parte das ações extramuros do Museu Vale. Vale lembrar que a entrada é gratuita.

A PEÇA

Cordéis dos Cafundós é um espetáculo cênico-musical que alia a tradição de raiz aos desafios da contemporaneidade através da literatura de cordel. Com cerca de uma hora de duração é encenado pelo ator, dramaturgo e fundador do Grupo Parangolé, Rodolfo Cascão, e o Trio dos Cafundó com 12 declamações de poemas: alguns de sua autoria, outros selecionados do nosso romanceiro popular, muitos deles anônimos.
O personagem vivido por Cascão é um caixeiro viajante que vende raízes, brinquedos e folhetos de cordel. A atmosfera cênica é uma praça onde ele, como artista mambembe, manipula mamulengo, dança com a boneca namoradeira, joga diabolô e é ventríloquo. Esse contador de histórias chega a uma grande cidade e vê confrontado o ambiente urbano e tecnológico.
Ao som da sanfona, instrumentos de corda e percussão, a música costura todo o enredo do espetáculo.
Com mais de cem encenações desde que foi criado, encantou crianças e adultos em diversas localidades, como Minas Gerais, Brasília e até mesmo Barcelona, na Espanha.
“Levaremos o Cordéis dos Cafundós para ambientes com grande circulação de pessoas com o objetivo de promover a literatura de cordel e sua importância na cultura popular brasileira”, diz Ronaldo Barbosa, diretor do Museu Vale.
*Com informações da assessoria da Vale

SERVIÇO:

  • ESPETÁCULO "CORDÉIS DOS CAFUNDÓS"
  • Dia: 24/06
  • Horário: 10h
  • Local: Parque Botânico Vale, na Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória

  • Dia: 24/06
  • Horário: 19h
  • Local: Praça Pedro Valadares na Barra do Jucu, Vila Velha

  • Dia: 25/06
  • Horário: 10h
  • Local: Rua do Lazer na orla de Itaparica (Avenida Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha)
  • *Classificação: Livre para todos os públicos

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