Museu do Videogame chega a Vila Velha com mais de 350 consoles de todas as gerações

É (sem exageros) como se estivéssemos em uma viagem pelo túnel do tempo. Maior evento itinerante de jogos eletrônicos retrôs do país, de acordo com certificação do Ranking Brasil, o Guinness Brasileiro, o Museu do Videogame será instalado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a partir deste sábado (1). Entre as atrações, exposições de consoles antigos, palco de dança, concurso de cosplay e simuladores de corrida. O melhor é que a programação é totalmente gratuita.
Segundo a organização, serão mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, encontro K-Pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.
A programação é totalmente interativa e resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos games. Conforme o curador do museu, Cleidson Lima, entre as relíquias presentes no acervo estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); e o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogame fabricado no Brasil); entre muitos outros.
Em conversa com "HZ", Lima falou sobre a criação do projeto. "A exposição itinerante nasceu em 2011, em Campo Grande/MS, sendo fruto da minha coleção de mais de 25 anos. E o mais interessante é que o evento surgiu após uma 'DR de casal'! Os mais de 200 videogames na época ficavam pendurados na casa inteira como se fossem quadros. Só não tinha jogos no banheiro e na cozinha. Até que em um 'dia de fúria', minha esposa Janaína me deu um ultimato: 'ou você cria um museu para tirar esses videogames de casa ou você vai sair de casa com eles'. Mostrei que quem mandava em casa era ela", diverte-se, afirmando que uma coleção antes restrita a amigos e parentes passou a ser visitada e jogada por milhões de pessoas pelo Brasil.
Claro que perguntamos como ele conseguiu criar um acervo com tantas "relíquias sagradas". "Viajei o mundo inteiro em meu trabalho como jornalista especializado em tecnologia. Como sempre gostei de games, e tive uma infância que não tinha condições de comprá-los, pude matar a vontade de ter os clássicos que conseguia aquirir em países que visitava. Depois que amigos e conhecidos descobriram que estava colecionando, passaram a me doar videogames, jogos e acessórios que muitas vezes iriam para a lixeira. Quando me dei conta, já tinha mais de 200 jogos em casa".
O curador fala com entusiamo dos jogos interativos que marcam presença no evento. "O grande charme dos torneios do Museu do Videogame Itinerante é que eles contemplam não só os jogadores atuais no PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox, como também os mais antigos. Entre os torneios estão River Raid (jogo clássico do Atari), Street Fighter II Turbo e Mortal Kombat 3, no Super Nintendo, além dos torneios de futebol e o jogo de dança mais famoso do mundo: o Just Dance", aponta.
Uma super estrutura será montada na praça de eventos do estabelecimento comercial e funcionará todos os dias, sendo que as atrações com interações terão horários de funcionamento pré-definidos. Marcus Aguiar, o gerente de marketing do centro de compras, destaca que a expectativa é de receber um grande público, com visitantes de todo o Estado.
"Estamos muito animados em poder trazer para os capixabas uma atração tão interessante, que é um sucesso até internacional. Queremos movimentar as férias de julho com uma opção de entretenimento gratuita para todos os públicos, idades, e famílias se divertirem todos juntos e, o melhor, pela primeira vez no Estado", destaca.
MUSEU DO VIDEOGAME
- CONFIRA: Museu do Videogame, com mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, encontro K-Pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch
- QUANDO: De sábado (1) até 16 de julho, na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
- FIQUE LIGADO: As exposições são abertas ao público todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h, com entrada franca. As atrações especiais acontecem de segunda a sábado, das 15h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h, também gratuitamente.
CRONOGRAMA DE TORNEIOS – MUSEU DO VIDEOGAME ITINERANTE
- Sábado (1) a 14 de julho. SELETIVAS JUST DANCE 2022
- Das 15h às 21h, de segunda a sábado, e às 14h às 20h, domingo
- Os 10 jogadores com as maiores pontuações de sábado (1) a 14 de julho farão a grande final no dia 15 de julho, às 19 horas, no palco do Museu do Videogame Itinerante
- Sábado (1), às 19h – RIVER RAID – ATARI 2600
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Domingo (2), às 15h – INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER DELUXE – SUPER NINTENDO
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 14 horas
- Segunda (3), às 19h – MARIO KART 8 DELUXE SWITCH
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Terça (4), às 19h – ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3. SUPER NINTENDO
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Quarta (5), às 19h – STREET FIGHTER II TURBO. SUPER NINTENDO
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Quinta (6), às 19h – KOF XV PS4
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Sexta (7), às 19h – SUPER SMASH BROS. NINTENDO SWITCH
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Sábado (8), às 16h – FIFA 23 - PS4
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 15 horas
- Domingo (9), às 16h, COPA FUTEBOL DIGITAL . eFOOTBALL 2023 – PS4
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 15 horas
- Segunda (10), às 19h, STREEET FIGHTER V - PS4
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Terça (11), às 19h, TEKKEN 7 – XBOX ONE
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Quarta (12), às 19h, DRAGON BALL FIGHTER Z – PS4
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Quinta (13), às 19h - MORTAL KOMBAT 11 - PS4
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Sexta (14), às 19h – NARUTO STORM 4 – ROAD TO BORUTO - PS4
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas
- Sábado (15), às 16h – COPA FUTEBOL DIGITAL – BOMBA PATCH 2022 - PS2
- Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 15 horas
- Sábado (15), às 19h – FINAL CONCURSO JUST DANCE
- Os 10 jogadores com as maiores pontuações nas seletivas de 1 a 14 de julho farão a grande final
- Domingo (16), às 17h – CONCURSO DE COSPLAY
- Inscrições gratuitas e on-line de 1 a 15 de julho por meio de link disponível na bio do Instagram do Museu do Videogame Itinerante