Museu do Videogame chega a Vila Velha com mais de 350 consoles de todas as gerações

O Museu do Videogame Itinerante ficará instalado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, até 16 de julho Crédito: Divulgação/Museu do Videogame Itinerante

É (sem exageros) como se estivéssemos em uma viagem pelo túnel do tempo. Maior evento itinerante de jogos eletrônicos retrôs do país, de acordo com certificação do Ranking Brasil, o Guinness Brasileiro, o Museu do Videogame será instalado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a partir deste sábado (1). Entre as atrações, exposições de consoles antigos, palco de dança, concurso de cosplay e simuladores de corrida. O melhor é que a programação é totalmente gratuita.

Segundo a organização, serão mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, encontro K-Pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.

A programação é totalmente interativa e resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos games. Conforme o curador do museu, Cleidson Lima, entre as relíquias presentes no acervo estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); e o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogame fabricado no Brasil); entre muitos outros.

Museu do Videogame Itinerante chega a Vila Velha Crédito: Divulgação/Museu do Videogame

Em conversa com "HZ", Lima falou sobre a criação do projeto. "A exposição itinerante nasceu em 2011, em Campo Grande/MS, sendo fruto da minha coleção de mais de 25 anos. E o mais interessante é que o evento surgiu após uma 'DR de casal'! Os mais de 200 videogames na época ficavam pendurados na casa inteira como se fossem quadros. Só não tinha jogos no banheiro e na cozinha. Até que em um 'dia de fúria', minha esposa Janaína me deu um ultimato: 'ou você cria um museu para tirar esses videogames de casa ou você vai sair de casa com eles'. Mostrei que quem mandava em casa era ela", diverte-se, afirmando que uma coleção antes restrita a amigos e parentes passou a ser visitada e jogada por milhões de pessoas pelo Brasil.

Claro que perguntamos como ele conseguiu criar um acervo com tantas "relíquias sagradas". "Viajei o mundo inteiro em meu trabalho como jornalista especializado em tecnologia. Como sempre gostei de games, e tive uma infância que não tinha condições de comprá-los, pude matar a vontade de ter os clássicos que conseguia aquirir em países que visitava. Depois que amigos e conhecidos descobriram que estava colecionando, passaram a me doar videogames, jogos e acessórios que muitas vezes iriam para a lixeira. Quando me dei conta, já tinha mais de 200 jogos em casa".

O curador fala com entusiamo dos jogos interativos que marcam presença no evento. "O grande charme dos torneios do Museu do Videogame Itinerante é que eles contemplam não só os jogadores atuais no PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox, como também os mais antigos. Entre os torneios estão River Raid (jogo clássico do Atari), Street Fighter II Turbo e Mortal Kombat 3, no Super Nintendo, além dos torneios de futebol e o jogo de dança mais famoso do mundo: o Just Dance", aponta.

Uma super estrutura será montada na praça de eventos do estabelecimento comercial e funcionará todos os dias, sendo que as atrações com interações terão horários de funcionamento pré-definidos. Marcus Aguiar, o gerente de marketing do centro de compras, destaca que a expectativa é de receber um grande público, com visitantes de todo o Estado.

Museu do Videogame Itinerante chega a Vila Velha Crédito: Divulgação/Museu do Videogame

"Estamos muito animados em poder trazer para os capixabas uma atração tão interessante, que é um sucesso até internacional. Queremos movimentar as férias de julho com uma opção de entretenimento gratuita para todos os públicos, idades, e famílias se divertirem todos juntos e, o melhor, pela primeira vez no Estado", destaca.

MUSEU DO VIDEOGAME

CONFIRA: Museu do Videogame, com mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, encontro K-Pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch

Museu do Videogame, com mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, encontro K-Pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch QUANDO: De sábado (1) até 16 de julho, na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

De sábado (1) até 16 de julho, na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha FIQUE LIGADO: As exposições são abertas ao público todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h, com entrada franca. As atrações especiais acontecem de segunda a sábado, das 15h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h, também gratuitamente.

CRONOGRAMA DE TORNEIOS – MUSEU DO VIDEOGAME ITINERANTE