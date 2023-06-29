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Museu do Videogame chega a Vila Velha com mais de 350 consoles de todas as gerações

Exposição será aberta no Shopping Praia da Costa, neste sábado (1), com consoles antigos, jogos, palco de dança, concurso de cosplay e simuladores de corrida
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 10:43

O Museu do Videogame Itinerante ficará instalado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, até 16 de julho
O Museu do Videogame Itinerante ficará instalado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, até 16 de julho Crédito: Divulgação/Museu do Videogame Itinerante
É (sem exageros) como se estivéssemos em uma viagem pelo túnel do tempo. Maior evento itinerante de jogos eletrônicos retrôs do país, de acordo com certificação do Ranking Brasil, o Guinness Brasileiro, o Museu do Videogame será instalado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a partir deste sábado (1). Entre as atrações, exposições de consoles antigos, palco de dança, concurso de cosplay e simuladores de corrida. O melhor é que a programação é totalmente gratuita. 
Segundo a organização, serão mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, encontro K-Pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.
A programação é totalmente interativa e resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos games. Conforme o curador do museu, Cleidson Lima, entre as relíquias presentes no acervo estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); e o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogame fabricado no Brasil); entre muitos outros.
Museu do Videogame Itinerante chega a Vila Velha
Museu do Videogame Itinerante chega a Vila Velha Crédito: Divulgação/Museu do Videogame
Em conversa com "HZ", Lima falou sobre a criação do projeto. "A exposição itinerante nasceu em 2011, em Campo Grande/MS, sendo fruto da minha coleção de mais de 25 anos. E o mais interessante é que o evento surgiu após uma 'DR de casal'! Os mais de 200 videogames na época ficavam pendurados na casa inteira como se fossem quadros. Só não tinha jogos no banheiro e na cozinha. Até que em um 'dia de fúria', minha esposa Janaína me deu um ultimato: 'ou você cria um museu para tirar esses videogames de casa ou você vai sair de casa com eles'. Mostrei que quem mandava em casa era ela", diverte-se, afirmando que uma coleção antes restrita a amigos e parentes passou a ser visitada e jogada por milhões de pessoas pelo Brasil.
Claro que perguntamos como ele conseguiu criar um acervo com tantas "relíquias sagradas". "Viajei o mundo inteiro em meu trabalho como jornalista especializado em tecnologia. Como sempre gostei de games, e tive uma infância que não tinha condições de comprá-los, pude matar a vontade de ter os clássicos que conseguia aquirir em países que visitava. Depois que amigos e conhecidos descobriram que estava colecionando, passaram a me doar videogames, jogos e acessórios que muitas vezes iriam para a lixeira. Quando me dei conta, já tinha mais de 200 jogos em casa".
O curador fala com entusiamo dos jogos interativos que marcam presença no evento. "O grande charme dos torneios do Museu do Videogame Itinerante é que eles contemplam não só os jogadores atuais no PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox, como também os mais antigos. Entre os torneios estão River Raid (jogo clássico do Atari), Street Fighter II Turbo e Mortal Kombat 3, no Super Nintendo, além dos torneios de futebol e o jogo de dança mais famoso do mundo: o Just Dance", aponta.
Uma super estrutura será montada na praça de eventos do estabelecimento comercial e funcionará todos os dias, sendo que as atrações com interações terão horários de funcionamento pré-definidos. Marcus Aguiar, o gerente de marketing do centro de compras, destaca que a expectativa é de receber um grande público, com visitantes de todo o Estado.
Museu do Videogame Itinerante chega a Vila Velha
Museu do Videogame Itinerante chega a Vila Velha Crédito: Divulgação/Museu do Videogame
"Estamos muito animados em poder trazer para os capixabas uma atração tão interessante, que é um sucesso até internacional. Queremos movimentar as férias de julho com uma opção de entretenimento gratuita para todos os públicos, idades, e famílias se divertirem todos juntos e, o melhor, pela primeira vez no Estado", destaca.

MUSEU DO VIDEOGAME

  • CONFIRA: Museu do Videogame, com mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, encontro K-Pop, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch
  • QUANDO: De sábado (1) até 16 de julho, na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha 
  • FIQUE LIGADO: As exposições são abertas ao público todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h, com entrada franca. As atrações especiais acontecem de segunda a sábado, das 15h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h, também gratuitamente. 

CRONOGRAMA DE TORNEIOS – MUSEU DO VIDEOGAME ITINERANTE

  • Sábado (1) a 14 de julho. SELETIVAS JUST DANCE 2022
  • Das 15h às 21h, de segunda a sábado, e às 14h às 20h, domingo 
  • Os 10 jogadores com as maiores pontuações de sábado (1) a 14 de julho farão a grande final no dia 15 de julho, às 19 horas, no palco do Museu do Videogame Itinerante

  • Sábado (1), às 19h – RIVER RAID – ATARI 2600
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Domingo (2), às 15h – INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER DELUXE – SUPER NINTENDO
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 14 horas

  • Segunda (3), às 19h – MARIO KART 8 DELUXE SWITCH
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Terça (4), às 19h – ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3. SUPER NINTENDO
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Quarta (5), às 19h – STREET FIGHTER II TURBO. SUPER NINTENDO
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Quinta (6), às 19h – KOF XV PS4
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Sexta (7), às 19h – SUPER SMASH BROS. NINTENDO SWITCH
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Sábado (8), às 16h – FIFA 23 - PS4
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 15 horas

  • Domingo (9), às 16h, COPA FUTEBOL DIGITAL . eFOOTBALL 2023 – PS4
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 15 horas

  • Segunda (10), às 19h, STREEET FIGHTER V - PS4
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Terça (11), às 19h, TEKKEN 7 – XBOX ONE
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Quarta (12), às 19h, DRAGON BALL FIGHTER Z – PS4
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Quinta (13), às 19h - MORTAL KOMBAT 11 - PS4 
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Sexta (14), às 19h – NARUTO STORM 4 – ROAD TO BORUTO - PS4
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 18 horas

  • Sábado (15), às 16h – COPA FUTEBOL DIGITAL – BOMBA PATCH 2022 - PS2
  • Inscrições gratuitas e presenciais a partir das 15 horas

  • Sábado (15), às 19h – FINAL CONCURSO JUST DANCE
  • Os 10 jogadores com as maiores pontuações nas seletivas de 1 a 14 de julho farão a grande final

  • Domingo (16), às 17h – CONCURSO DE COSPLAY
  • Inscrições gratuitas e on-line de 1 a 15 de julho por meio de link disponível na bio do Instagram do Museu do Videogame Itinerante

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