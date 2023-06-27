Circuito traz peças com Vera Holtz e Denise Fraga ao ES; veja programação

Vera Holtz em cena do espetáculo "Ficções" Crédito: Ale Catan

Após um hiato de três anos, por conta da pandemia da Covid-19, o Circuito Banestes de Teatro, comandado pela WB Produções, retorna em sua 12ª edição com três espetáculos e apostando no (grande) talento de três atrizes: Vera Holtz, Denise Fraga e Grace Gianoukas.

Estrelas dos palcos, do cinema e da TV, as artistas protagonizam, respectivamente, "Ficções" (em cartaz entre 14 e 16 de julho), "Eu de Você" (com montagem prevista para 5 e 6 de agosto), e "Nasci para ser Dercy" (dias 23 e 24 de setembro). As apresentações acontecem no recém-reformado Teatro Universitário (Ufes).

O lançamento de mais uma edição do projeto - iniciado em 2009 - e a divulgação das peças selecionadas aconteceu na tarde desta terça (27), durante entrevista coletiva que contou com participação de "HZ".

Bruna Dornelas, da WB, comemorou o retorno do circuito, encaixando a iniciativa com o atual momento de retomada da cultura no país. "Estávamos ansiosos. Voltamos exatamente com o retorno do Ministério da Cultura, que traz mais solidez às leis de incentivo como também impulsiona mais empresas a apoiar o setor. A cultura não é autossustentável, mas consegue gerar emprego e renda. Por isso, parceiras são essenciais nessa caminhada", aponta.

Denise Fraga estrela monólogo "Eu de Você" Crédito: Cacá Bernardes

Questionada sobre a redução do número de peças do circuito, que normalmente varia entre oito a dez, Bruna ressaltou que o momento é de reconstrução.

"Estamos na metade do ano e da temporada de espetáculos, como também tivemos dificuldade em conseguir espaços no Estado, mas posso garantir que as peças selecionadas representam o que de melhor está em cartaz no eixo Rio e São Paulo, com montagens premiadas e aclamadas pela plateia", garante a produtora cultural, afirmando que, desde o início do projeto, passaram pelos palcos capixabas 33 espetáculos, totalizando mais de 150 apresentações, com público estimado em 90 mil espectadores, confirmando a capacidade de fomento de público da iniciativa.

Também presente na coletiva, Jose Amarildo Casagrande, diretor-presidente do Banestes, confirmou a continuidade do circuito para 2024. "Nossa expectativa é trazer mais montagens, como também fazer com que as peças circulem pelo interior do Estado. Investimos cerca de R$ 5 milhões por ano em projetos relacionados à cultura e ao esporte. Saímos de um período complicado imposto pela pandemia. Nossa meta com o circuito continua a mesa: aproximar grandes peças, tanto nacionais quanto locais, do público capixaba".

ATRAÇÕES

A programação da 12ª edição do Circuito Banestes de Teatro começa de forma magistral com "Ficções", que marca o retorno de Vera Holtz aos palcos em um dos espetáculos mais premiados da atualidade (acabou de levar o Prêmio Shell de Melhor Atriz). A peça reflete sobre a condição humana e a capacidade do homem de inventar, criar ficções, imaginar coisas e, mais importante (ou seria perigoso?) crer coletivamente nelas.

Em agosto, nos dias 05 e 06, é a vez de Denise Fraga chegar com "Eu de Você", indicado a vários prêmios. A peça revisita reflexões sobre o que nos mantém humanos em um mundo onde as relações e os afetos ganham cada vez mais complexidade. Tem uma vibe "Retrato Falado", quadro que Denise apresentava no "Fantástico" com sucesso de audiência.

Grace Gianoukas vem ao Estado com o espetáculo "Nasci para ser Dercy" Crédito: Heloísa Bortz

Para encerrar o circuito, Grace Gianoukas (consagrada com "Terça Insana") vem ao Estado com o espetáculo "Nasci para ser Dercy". O monólogo, escrito e dirigido por Kiko Rieser, busca unir o apelo popular e o carisma da atriz a uma profunda pesquisa que mostra a importância, muitas vezes ignorada, de Dercy para o teatro brasileiro e para a liberdade de expressão.

PEÇAS DA 12ª EDIÇÃO DO CIRCUITO BANESTES DE TEATRO

PEÇA: "Ficções", com Vera Holtz

"Ficções", com Vera Holtz QUANDO: 14, 15 e 16 de julho (sexta, sábado e domingo)

14, 15 e 16 de julho (sexta, sábado e domingo) ONDE: Teatro Universitário (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Teatro Universitário (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória HORÁRIOS: 20 horas (dias 14, sexta, e 15, sábado) e 17 horas (16, domingo). Domingo haverá intérprete de libras



20 horas (dias 14, sexta, e 15, sábado) e 17 horas (16, domingo). Domingo haverá intérprete de libras INGRESSOS:



Térreo: R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia)

R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia) Mezanino: R$ 50 (inteira) – R$ 25 (meia)

R$ 50 (inteira) – R$ 25 (meia) À venda pela internet e na bilheteria do teatro, de terça a sexta, de 14 às 19h. Clientes Banestes terão 50% de desconto em cima do valor da inteira, em até 2 ingressos por cliente



PEÇA: " EU DE VOCÊ", com Denise Fraga

EU DE VOCÊ", com Denise Fraga QUANDO: 05 e 06 de agosto (sábado e domingo)

05 e 06 de agosto (sábado e domingo) ONDE: Teatro Universitário (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Teatro Universitário (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória HORÁRIOS: 20 horas (5, sábado) e 17 horas (6, domingo). No domingo com intérprete de libras

20 horas (5, sábado) e 17 horas (6, domingo). No domingo com intérprete de libras INGRESSOS:



Térreo: R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia)

R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia) Mezanino: R$ 50 (inteira) – R$ 25 (meia)

R$ 50 (inteira) – R$ 25 (meia) À venda pela internet e na bilheteria do teatro, de terça a sexta, de 14 às 19h. Clientes Banestes terão 50% de desconto em cima do valor da inteira, em até 2 ingressos por cliente