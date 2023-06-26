2° Prêmio da Música Capixaba anuncia semifinalistas e abre votação popular

A segunda edição do Prêmio da Música Capixaba já está chegando e, para definir quem subirá ao palco do Teatro Universitário (Ufes), em 26 de setembro, o público tem um papel fundamental. Entre os dias 7 e 21 de julho, a etapa de votação popular estará aberta no site oficial do evento. Os internautas poderão escolher um semifinalista nas 24 categorias.
Divididos em três grupos de destaques (produtos musicais, artísticos e técnicos), os participantes foram indicados em 24 categorias, que incluem Melhor Intérprete, Composição, Videoclipe, Impacto Social e Roadie. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de setembro. Para os que não puderem estar presentes, o evento contará com transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal do prêmio no YouTube.
Conhecido por consagrar nomes talentosos, como Afronta MC, André Prando, Cesar MC e Budah, o Prêmio da Música Capixaba contribui para fortalecer a identidade cultural do Espírito Santo, promovendo a diversidade musical e valorizando o trabalho dos profissionais envolvidos na indústria fonográfica capixaba. Entre os nomes na edição de 2023, estão artistas como Bella Mattar, Maré Tardia, Manfredo e Anastácia.
Conheça os semifinalistas:
DESTAQUES PRODUTOS MUSICAIS
- ÁLBUM
- Akilla – "Onipresente"
- Bella Mattar – "A Rua e Seus Encantos"
- Dudu – "2002"
- Eloá Puri – "Luare"
- Izar – "Fantástica Realidade"
- Maré Tardia – "Maré Tardia"
- Mukeka di Rato – "Boiada Suicida"
- Nogueira – "Avenida Saudade"
- Pedro de Alcântara convida Bebê Kramer – "No Mesmo Barco"
- Solveris – "Coisa Popular"
- ARTE VISUAL/DESIGN DE ÁLBUM E/OU SINGLE
- A Transe - Single – "Taróloga Pessimista Com Sintomas de Ansiedade" - Foto: Marcela Bicalho; Direção de Arte e Figurino: Figurina.
- Anastácia - Álbum – "Anastácia (Remix)" - Ilustração: Leon.
- Anelis Assumpção - Álbum – "Sal" - Artista Visual: Kika Carvalho.
- Bad Feels Club - Álbum – "Badland" - Artista Plástica: Amanda Miranda.
- Coral Guarani Kuara’y Retxakã – "Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea". - Artista: Giulyanna Cipriano.
- Dudu – Álbum – "2002" - Fotografia: Ellen Ribeiro.
- Fabriccio & DJ Will – Single – "Grajaú Girl" - Designer: Lucas Bonifácio.
- Inseton - EP – "Monstros Reais" - Ilustração: Rayan Casagrande.
- Izar - Álbum – "Fantástica Realidade" - Direção de arte: Janaína Salgado; Designer: Lucas de Carvalho.
- Novelo – Single – "A Festa" - Artista: Bárbarete.
- COMPOSIÇÃO
- Akilla – "Carta pro Stephan"
- Bella Mattar, Frederico Nery – "Deixa Ela" (Macucos e Maneva)
- Beth MC – "Lipgloss"
- Dan Abranches – "Quinta no Bairro"
- Eloá Puri e Marília Café – "Você Não Me Conhece" (Eloá Puri)
- Fabriccio – "Grajaú Girl"
- Igor Kobata – "Igual Pelé e Garrincha" (Lisergia Tropical)
- Joe Caetano – "A Flor"
- Manfredo – "Fica"
- W.I. e V.G. – "Manifesto"
- EP
- Anastácia – "Anastácia (Remix)"
- Coral Guarani Kuara'y Retxakã – "Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea"
- Daniel Silva – "Desencontros"
- Jonathan Silva – "Poema na Garganta"
- Júlia Nali – "Abra Mundo"
- Júlia Smith – "Espelho"
- Lamart – "Administrando"
- Lisergia Tropical – "A Lisergia Tropical"
- Luccas Martins – "Voar Doce Lar"
- Vitu – "Despedida"
- MÚSICA
- Ada Koffi – "Sabor"
- Akilla, Rod3030 e Biab – "Diamante Negro"
- Budah – "Quando Eu te Olhei"
- Coral Guarani Kuara'y Retxakã – "Txondaro'i Txondaria'i"
- Eloá Puri – "Você Não Me Conhece"
- Fabriccio & DJ Will – "Grajaú Girl"
- Nogueira – "Avenida Saudade"
- Pedro de Alcântara convida Bebê Kramer – "No Mesmo Barco"
- Sambasoul – "De Repente"
- W.I. e V.G. – "Manifesto"
- SEMIFINALISTA - PRODUTOS MUSICAIS - VIDEOCLIPE
- Akilla – "Carta Pro Stephan"
- Anastácia – "Rainha, Sereia e Sto. Antônio Remix" part. Fábio Carvalho e Rev Beats
- Budah, Cesar MC e Bk' – "Reis e Rainhas em Bel-Air"
- Cesar MC e Lourena - "Posturadin"
- Dan Abranches – "Nó" part. Gabriela Brown
- Joe Caetano – "Flor"
- Monique Rocha – "Sou Negro"
- Rodrigo Novo – "Voltar o Dia"
- Sambasoul – "De Repente"
- W.I. e V.G – "Manifesto"
DESTAQUES ARTÍSTICOS
- ARTISTA SOLO OU DUO
- Ada Koffi
- Afronta
- Anastácia
- Bella Mattar
- Budah
- Cesar MC
- Daniel Silva
- Eloá Puri
- Fabriccio
- Pedro de Alcântara
- DJ
- Álice
- DJ Esquilo
- DJ Manux
- Karolla
- Lowez
- Masknobeat
- MR Dedus
- Paolla B
- Tibery
- WCnobeat
- GRUPO OU BANDA
- Açúcar no Malbec
- Auri
- Aurora Gordon
- Bloco Afrokizomba
- Casaca
- Chorou Bebel
- Forrofiá
- Lisergia Tropical
- Pura Vida
- Suindara
- IMPACTO SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA
- Instituto Cultural das Montanhas
- Instituto Manguerê
- Instituto Serenata de Favela
- Instituto Todos os Cantos
- Música Na Rede – Fames
- Preservarte
- Projeto Som e Esperança
- SOCA / Projeto Cena Diversa - Slam Corpo Grita e Coral de Cegos
- Som do Lixo ES
- Vale Música
- INSTRUMENTISTA
- Geremias Rocha
- Gessé Paixão
- Igor Morais
- Jacqueline Lima
- JaySant'
- Joabe Reis
- Léo de Paula
- Maicon Gomes
- Pedro de Alcântara
- Yasmin Miyeko
- INTÉRPRETE
- Ada Koffi
- Anastácia
- Anderson Ventura
- André Prando
- Bella Mattar
- Beth MC
- Budah
- Cesar MC
- Eloá Puri
- Luiza Dutra
- LGBTQIAPN+
- Afronta
- BDON
- Dan Abranches
- DJ Ursula
- Enzo Salviato - Bad Feels Club
- Lou Fonsceca
- Nogueira
- Roberta de Razão
- Suindara
- Ury
- LINGUAGENS URBANAS
- Ada Koffi
- Afronta
- Akilla
- Beth MC
- Budah
- Cesar MC
- Conteúdo Paralelo
- Jota 3
- Kael STN
- VK Mac
- PRODUTOR MUSICAL
- Barol Beats e Felipe Gama - "Detonautas - Não existe Salvador da Pátria"
- Daniel Silva - "Eloá Puri - Luare"
- Frederico Nery - "Bella Mattar - A Rua e Seus Encantos"
- Henrique Paoli - "Manfredo - #NVCNOA"
- JaySant’ - "Ada Koffi - Sabor"
- Luccas Martins - "Coral Guarani Kuara’y Retxakã - Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea"
- Moyz - "Dudu - 2002"
- Thaysa Pizzolato - "Rocco - Diamante"
- Tibery - "Budah - Quando Eu te Olhei"
- Warlen Neto - "Ococha - Trippy, Flashes n Loves"
- REVELAÇÃO MUSICAL:
- Ada Koffi
- Akilla
- BDON
- Beth MC
- Eloá Puri
- Gastação Infinita
- Joe Caetano
- Lisergia Tropical
- Luiza Dutra
- Quarteto Zuri
- VOZES NEGRAS:
- Afari
- Beth MC
- Budah
- Elaine Vieira
- Eugênio Goulart
- Fabriccio
- JOSA
- Kayonavoz
- Mary Jane
- Monique Rocha
DESTAQUES TÉCNICOS
- DIRETOR DE PALCO:
- Billy Marreiro
- Dhonas Cordeiro
- Erique Luna
- Negoleo
- Viturino
- TÉCNICO DE LUZ:
- Billy Marreiro
- Bokinha
- Bruno Pinho
- Diego de Souza
- Erique Luna
- Fábio Prieto
- Heitor Wyatt
- Júlio Sunderhus
- Mayson Almeida
- Toninho dos Anjos
- LUTHIER:
- Adriel Estevão Pagoto
- Alexandre Barcelos
- Deluthi
- Pablo e Ùrsula Moá
- Rony Bass
- Teodoro Sodré Luthieria
- Vercin Luthier
- Waldez
- PRODUTOR EXECUTIVO DE PROJETOS MUSICAIS:
- Adalgisa Rosa
- Billy Marreiro
- Bruno Lima
- Dani Nogueira
- Henrique Mattiuzzi
- Lucia Caus
- Naiara Abdalla
- Sandrinha Vasconcellos
- Tarcísio Santório
- Vanessa Yee
- ROADIE:
- Daniel Roadie
- Danilo Amaral
- Felipe Caixote
- Gustavo Araújo
- Jonatan Kusch
- Luigi Alegro
- Markito
- Matheus Lamarca
- Vinny Roadie
- Viturino
- TÉCNICO DE SOM DE SHOW:
- Buia
- Daniel Seraphim
- Gelcimar
- JP Mix
- Mamede
- Markinho Brasil
- Marquinho
- Rafael Barbosa
- Ronald Igidio
- Valdo Viana
- TÉCNICO DE SOM DE ESTÚDIO:
- Bebici
- Felipe Artioli
- Felipe Gama
- Igor Comério
- Jackson Pinheiro da Silva
- Ricardo Ton
- Rodolfo Simor
- Roger da Silva Rocha
- Tibery
- Xande Barcelos
SERVIÇO
- VOTAÇÃO POPULAR DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA
- PERÍODO: De 7 a 21 de julho
- ONDE: Através do site oficial do prêmio
- CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO - 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA
- QUANDO: 26 de setembro
- HORÁRIO: 19h, com transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal do prêmio no oYutube
- ONDE: Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
- MAIS INFORMAÇÕES: (27) 3376-1674 - WhatsApp (27) 99930-1103