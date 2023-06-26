Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  2° Prêmio da Música Capixaba anuncia semifinalistas e abre votação popular
2° Prêmio da Música Capixaba anuncia semifinalistas e abre votação popular

Eleição acontece entre os dias 7 e 21 de julho por meio do site do prêmio; confira artistas e técnicos selecionados
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 18:07

Afronta MC levou dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Gustavo Louzada
A segunda edição do Prêmio da Música Capixaba já está chegando e, para definir quem subirá ao palco do Teatro Universitário (Ufes), em 26 de setembro, o público tem um papel fundamental. Entre os dias 7 e 21 de julho, a etapa de votação popular estará aberta no site oficial do evento. Os internautas poderão escolher um semifinalista nas 24 categorias. 
Divididos em três grupos de destaques (produtos musicais, artísticos e técnicos), os participantes foram indicados em 24 categorias, que incluem Melhor Intérprete, Composição, Videoclipe, Impacto Social e Roadie. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de setembro. Para os que não puderem estar presentes, o evento contará com transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal do prêmio no YouTube.
Conhecido por consagrar nomes talentosos, como Afronta MC, André Prando, Cesar MC e Budah, o Prêmio da Música Capixaba contribui para fortalecer a identidade cultural do Espírito Santo, promovendo a diversidade musical e valorizando o trabalho dos profissionais envolvidos na indústria fonográfica capixaba. Entre os nomes na edição de 2023, estão artistas como Bella Mattar, Maré Tardia, Manfredo e Anastácia.
Conheça os semifinalistas:

DESTAQUES PRODUTOS MUSICAIS

  • ÁLBUM
  • Akilla – "Onipresente"
  • Bella Mattar – "A Rua e Seus Encantos"
  • Dudu – "2002"
  • Eloá Puri – "Luare"
  • Izar – "Fantástica Realidade"
  • Maré Tardia – "Maré Tardia"
  • Mukeka di Rato – "Boiada Suicida"
  • Nogueira – "Avenida Saudade"
  • Pedro de Alcântara convida Bebê Kramer – "No Mesmo Barco"
  • Solveris – "Coisa Popular"
  • ARTE VISUAL/DESIGN DE ÁLBUM E/OU SINGLE
  • A Transe - Single – "Taróloga Pessimista Com Sintomas de Ansiedade" - Foto: Marcela Bicalho; Direção de Arte e Figurino: Figurina.
  • Anastácia - Álbum – "Anastácia (Remix)" - Ilustração: Leon.
  • Anelis Assumpção - Álbum – "Sal" - Artista Visual: Kika Carvalho.
  • Bad Feels Club - Álbum – "Badland" - Artista Plástica: Amanda Miranda.
  • Coral Guarani Kuara’y Retxakã – "Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea". - Artista: Giulyanna Cipriano.
  • Dudu – Álbum – "2002" - Fotografia: Ellen Ribeiro.
  • Fabriccio & DJ Will – Single – "Grajaú Girl" - Designer: Lucas Bonifácio.
  • Inseton - EP – "Monstros Reais" - Ilustração: Rayan Casagrande.
  • Izar - Álbum – "Fantástica Realidade" - Direção de arte: Janaína Salgado; Designer: Lucas de Carvalho.
  • Novelo – Single – "A Festa" - Artista: Bárbarete.
  • COMPOSIÇÃO
  • Akilla – "Carta pro Stephan"
  • Bella Mattar, Frederico Nery – "Deixa Ela" (Macucos e Maneva)
  • Beth MC – "Lipgloss"
  • Dan Abranches – "Quinta no Bairro"
  • Eloá Puri e Marília Café – "Você Não Me Conhece" (Eloá Puri)
  • Fabriccio – "Grajaú Girl"
  • Igor Kobata – "Igual Pelé e Garrincha" (Lisergia Tropical)
  • Joe Caetano – "A Flor"
  • Manfredo – "Fica"
  • W.I. e V.G. – "Manifesto"
  • EP
  • Anastácia – "Anastácia (Remix)"
  • Coral Guarani Kuara'y Retxakã – "Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea"
  • Daniel Silva – "Desencontros"
  • Jonathan Silva – "Poema na Garganta"
  • Júlia Nali – "Abra Mundo"
  • Júlia Smith – "Espelho"
  • Lamart – "Administrando"
  • Lisergia Tropical – "A Lisergia Tropical"
  • Luccas Martins – "Voar Doce Lar"
  • Vitu – "Despedida"
  • MÚSICA
  • Ada Koffi – "Sabor"
  • Akilla, Rod3030 e Biab – "Diamante Negro"
  • Budah – "Quando Eu te Olhei"
  • Coral Guarani Kuara'y Retxakã – "Txondaro'i Txondaria'i"
  • Eloá Puri – "Você Não Me Conhece"
  • Fabriccio & DJ Will – "Grajaú Girl"
  • Nogueira – "Avenida Saudade"
  • Pedro de Alcântara convida Bebê Kramer – "No Mesmo Barco"
  • Sambasoul – "De Repente"
  • W.I. e V.G. – "Manifesto"
  • SEMIFINALISTA - PRODUTOS MUSICAIS - VIDEOCLIPE
  • Akilla – "Carta Pro Stephan"
  • Anastácia – "Rainha, Sereia e Sto. Antônio Remix" part. Fábio Carvalho e Rev Beats
  • Budah, Cesar MC e Bk' – "Reis e Rainhas em Bel-Air"
  • Cesar MC e Lourena - "Posturadin"
  • Dan Abranches – "Nó" part. Gabriela Brown
  • Joe Caetano – "Flor"
  • Monique Rocha – "Sou Negro"
  • Rodrigo Novo – "Voltar o Dia"
  • Sambasoul – "De Repente"
  • W.I. e V.G – "Manifesto"

DESTAQUES ARTÍSTICOS

  • ARTISTA SOLO OU DUO
  • Ada Koffi
  • Afronta
  • Anastácia
  • Bella Mattar
  • Budah
  • Cesar MC
  • Daniel Silva
  • Eloá Puri
  • Fabriccio
  • Pedro de Alcântara
  • DJ
  • Álice
  • DJ Esquilo
  • DJ Manux
  • Karolla
  • Lowez
  • Masknobeat
  • MR Dedus
  • Paolla B
  • Tibery
  • WCnobeat
  • GRUPO OU BANDA
  • Açúcar no Malbec
  • Auri
  • Aurora Gordon
  • Bloco Afrokizomba
  • Casaca
  • Chorou Bebel
  • Forrofiá
  • Lisergia Tropical
  • Pura Vida
  • Suindara
  • IMPACTO SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA
  • Instituto Cultural das Montanhas
  • Instituto Manguerê
  • Instituto Serenata de Favela
  • Instituto Todos os Cantos
  • Música Na Rede – Fames
  • Preservarte
  • Projeto Som e Esperança
  • SOCA / Projeto Cena Diversa - Slam Corpo Grita e Coral de Cegos
  • Som do Lixo ES
  • Vale Música
  • INSTRUMENTISTA
  • Geremias Rocha
  • Gessé Paixão
  • Igor Morais
  • Jacqueline Lima
  • JaySant'
  • Joabe Reis
  • Léo de Paula
  • Maicon Gomes
  • Pedro de Alcântara
  • Yasmin Miyeko
  • INTÉRPRETE
  • Ada Koffi
  • Anastácia
  • Anderson Ventura
  • André Prando
  • Bella Mattar
  • Beth MC
  • Budah
  • Cesar MC
  • Eloá Puri
  • Luiza Dutra
  • LGBTQIAPN+
  • Afronta
  • BDON
  • Dan Abranches
  • DJ Ursula
  • Enzo Salviato - Bad Feels Club
  • Lou Fonsceca
  • Nogueira
  • Roberta de Razão
  • Suindara
  • Ury
  • LINGUAGENS URBANAS
  • Ada Koffi
  • Afronta
  • Akilla
  • Beth MC
  • Budah
  • Cesar MC
  • Conteúdo Paralelo
  • Jota 3
  • Kael STN
  • VK Mac
  • PRODUTOR MUSICAL
  • Barol Beats e Felipe Gama - "Detonautas - Não existe Salvador da Pátria"
  • Daniel Silva - "Eloá Puri - Luare"
  • Frederico Nery - "Bella Mattar - A Rua e Seus Encantos"
  • Henrique Paoli - "Manfredo - #NVCNOA"
  • JaySant’ - "Ada Koffi - Sabor"
  • Luccas Martins - "Coral Guarani Kuara’y Retxakã - Originários do Agora, Música Ancestral Contemporânea"
  • Moyz - "Dudu - 2002"
  • Thaysa Pizzolato - "Rocco - Diamante"
  • Tibery - "Budah - Quando Eu te Olhei"
  • Warlen Neto - "Ococha - Trippy, Flashes n Loves"
  • REVELAÇÃO MUSICAL:
  • Ada Koffi
  • Akilla
  • BDON
  • Beth MC
  • Eloá Puri
  • Gastação Infinita
  • Joe Caetano
  • Lisergia Tropical
  • Luiza Dutra
  • Quarteto Zuri
  • VOZES NEGRAS:
  • Afari
  • Beth MC
  • Budah
  • Elaine Vieira
  • Eugênio Goulart
  • Fabriccio
  • JOSA
  • Kayonavoz
  • Mary Jane
  • Monique Rocha

DESTAQUES TÉCNICOS

  • DIRETOR DE PALCO:
  • Billy Marreiro
  • Dhonas Cordeiro
  • Erique Luna
  • Negoleo
  • Viturino
  • TÉCNICO DE LUZ:
  • Billy Marreiro
  • Bokinha
  • Bruno Pinho
  • Diego de Souza
  • Erique Luna
  • Fábio Prieto
  • Heitor Wyatt
  • Júlio Sunderhus
  • Mayson Almeida
  • Toninho dos Anjos
  • LUTHIER:
  • Adriel Estevão Pagoto
  • Alexandre Barcelos
  • Deluthi
  • Pablo e Ùrsula Moá
  • Rony Bass
  • Teodoro Sodré Luthieria
  • Vercin Luthier
  • Waldez
  • PRODUTOR EXECUTIVO DE PROJETOS MUSICAIS:
  • Adalgisa Rosa
  • Billy Marreiro
  • Bruno Lima
  • Dani Nogueira
  • Henrique Mattiuzzi
  • Lucia Caus
  • Naiara Abdalla
  • Sandrinha Vasconcellos
  • Tarcísio Santório
  • Vanessa Yee
  • ROADIE:
  • Daniel Roadie
  • Danilo Amaral
  • Felipe Caixote
  • Gustavo Araújo
  • Jonatan Kusch
  • Luigi Alegro
  • Markito
  • Matheus Lamarca
  • Vinny Roadie
  • Viturino
  • TÉCNICO DE SOM DE SHOW:
  • Buia
  • Daniel Seraphim
  • Gelcimar
  • JP Mix
  • Mamede
  • Markinho Brasil
  • Marquinho
  • Rafael Barbosa
  • Ronald Igidio
  • Valdo Viana
  • TÉCNICO DE SOM DE ESTÚDIO:
  • Bebici
  • Felipe Artioli
  • Felipe Gama
  • Igor Comério
  • Jackson Pinheiro da Silva
  • Ricardo Ton
  • Rodolfo Simor
  • Roger da Silva Rocha
  • Tibery
  • Xande Barcelos

SERVIÇO

  • VOTAÇÃO POPULAR DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA
  • PERÍODO: De 7 a 21 de julho
  • ONDE: Através do site oficial do prêmio
  • CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO - 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA
  • QUANDO: 26 de setembro
  • HORÁRIO: 19h, com transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal do prêmio no oYutube
  • ONDE: Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • MAIS INFORMAÇÕES: (27) 3376-1674 - WhatsApp (27) 99930-1103

Veja Também

Gilberto Gil celebra Rita Lee e Gal Costa ao lado dos filhos e netos no festival Turá

Vital 2023 tem quase 90% dos ingressos para o bloco vendidos

De Ariel Morena a Sabrina Lemos, os novos singles capixabas do “Tocou, Pocou”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados