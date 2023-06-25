De Ariel Morena a Sabrina Lemos, os novos singles capixabas do “Tocou, Pocou”

O inverno chegou trazendo muitas músicas para acalentar o coração dos capixabas. Nesta semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Sabrina Lemos, em “Deixa a Menina”, Ariel Morena, no single “Além da Janela”, “Caçando Notas”, do cantor NIU, e ainda “Vaqueiro Na Lona”, do cantor Derick do Piseiro.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"DEIXA A MENINA” - SABRINA LEMOS

Nosso primeiro lançamento do dia é “Deixa a Menina”, da artista Sabrina Lemos com os músicos Filipe Dias, Renato Rocha e Pedro de Alcântara. Pela primeira vez, a cantora paulista, mas que reside em Vitória, irá gravar uma canção de outro compositor. A escolha foi Chico Buarque, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, renomado tanto pela música, quanto pela literatura.

Cantora, compositora, arranjadora e produtora musical, Sabrina sabe bem como trazer novos sons. Além disso, a artista coleciona diversos prêmios com as canções “Vai Não Vai” e “Dor Que Me Invade”, como Best Song no Los Angeles Cinematography Awards, Best Original Song no New York Movie Awards, Best Jazz Song no Munich Music Video Awards, Best Latin Song no Prague Music Video Awards, dentre outros.

“ALÉM DA JANELA” - ARIEL MORENA

Outra novidade na área é a cantora Ariel Morena, que traz um lançamento intitulado “Além da Janela”. O single marca a abertura do seu EP de estreia, em que atua como cantora e produtora, chamado “Na Beira do Rio”. O trabalho, com seis faixas, foi gravado entre 2020 e 2022 no Braza Estúdio, em parceria com o produtor musical Hugo Paraizo. Segundo Ariel, o EP de nova MPB traz uma atmosfera de "beira de Rio" misturando brasilidades e elementos regionais.



“Eu sou nascida e criada na Barra do Jucu. Cresci consumindo essa cultura de vilas ribeirinhas, sabe? Onde toca muito forró, samba, congo e reggae. Cada uma das faixas traz uma dessas referências” conta a cantora e compositora.

“Todas as letras também são bem íntimas e falam de dores e forças que todos temos na vida. O 'Na Beira do Rio' tem sido um processo de cura muito grande pra mim e eu espero compartilhar essa cura com todo mundo que escutar a minha história”, acrescenta.

cc

“CAÇANDO NOTAS” - NIU

O “Tocou, Pocou” também costuma trazer muito trap por aqui. Por isso, nosso próximo single se chama “Caçando Notas”, do cantor NIU. Artista independente de Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, o capixaba apostou no seu novo trabalho junto com o produtor musical ProdbyPiero. Os amantes do gênero musical já podem conferir o som nas principais plataformas digitais.

“VAQUEIRO NA LONA” - DERICK DO PISEIRO