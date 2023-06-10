"Tocou, Pocou" traz as novas músicas de Daniel Caon, Bifão, Auri e Lane

O Tocou Pocou continua trazendo novidades da música feita por capixabas. Nesta segunda semana de junho, temos os lançamentos de Daniel Caon, Sabrina Lemos, banda Lane e Marcos Bifão. Confere abaixo.

Quer ver sua música no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"AMOR CACHORRO" - DANIEL CAON

A leva de hits começa pelo cantor Daniel Caon. O linharense apresenta a música "Amor Cachorro", canção de fala de um relacionamento sem amarras. Nesse desapego, quando ambos se encontram, a coisa pega fogo. A música chega com clipe que embarca no mundo dos animes.

A canção sinaliza uma nova leva de lançamentos do capixaba que mistura o pop e o sertanejo em suas composições. Segundo o cantor em suas redes sociais, tem mais coisa nova vindo por aí.

"COISAS NATURAIS" - MARCOS BIFÃO

Marcos Bifão segue lançando os singles que vão compor o seu primeiro EP. Chamado de "Verdade", o trabalho contará com cinco músicas. Nesta semana, ele lançou a terceira, que recebeu o nome de "Coisas Naturais". A letra fala de situações cotidianos como a chegada do sol e da lua num local paradisíaco.

Desde 2022, Bifão lançou "Minha Luz" e "011" que integram o projeto. Capixaba de Vila Velha, o cantor de 42 anos já passou por várias bandas locais, como Fulano de tal, Bloco breque, Orquestra Urbana de Vitória, Luau do Casa Nova e Som de Fogueira.

"AINDA" - LANE

Tem música de capixabas premiados também. A banda Lane, que venceu o concurso e se aprentou no João Rock, no último fim de semana também está com a produção a mil. Hoje trazemos a canção "Ainda". Lançada no último mês, a canção fala de um fim que ainda não foi superado no ritmo que eles denominam como Tropical Baile, misturando o rock, pop e reggae.

E a banda vem com mais novidades em breve. No show realizado no festival paulista no fim de semana, eles lançaram o álbum "Só Se Fala em Outr Coisa". Com 10 faixas, o trabalho deve chegar nas plataformas digitais em breve. Enquanto isso, confira "Ainda".

"TIRAR O MELHOR DO PIOR" - AURI