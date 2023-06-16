Do Rap ao Lo-fi, "Tocou, Pocou" traz Cesar MC, JP Pires, Kayonavoz e Vinicius Gigante

E o que não faltam são opções para curtir músicas capixabas de boa qualidade. Do rap ao lo-fi, o "Tocou, Pocou" te deixa antenado nos últimos lançamentos do momento para você se divertir e atualizar sua playlist. Nesta semana, temos os trabalhos de Cesar Mc, JP Pires, Kayonavoz e Vinicius Gigante. Confira.

Quer ver sua música no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui, confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"ORAÇÃO DE MÃE" - CESAR MC FEAT. MC LELE JP

O primeiro hit da lista fica com Cesar MC em parceria com o Mc Lele JP. O single "Oração de Mãe" mistura batidas do rap e do funk e fala sobre toda a trajetória do cantor até aqui. Na letra, Cesar expõe todas suas dificuldades no início da carreira e a importância do apoio de sua mãe na sua caminhada.

A canção, que chega com videoclipe, também busca encorajar a vida de milhares de meninos sonhadores vindos de periferias, como um incentivo para sempre irem atrás de seus objetivos.

"MAIS UMA NOITE" - KAYONAVOZ

O próximo single fica com o cantor Kayonavoz. O hit "Mais uma noite" fala sobre alguém que, mesmo se relacionando com outras pessoas, não consegue esquecer do ex. Essa é forte tá? A canção tem batida romântica e melancólica, perfeita para sofrer por aquele amor não superado.

Além disso, nas redes sociais, o cantor brinca e já deixa avisado que é melhor se certificar que os ex-ficantes e namorados estejam todos bloqueados antes de escutar o som. Olha aí.

"LOVE IS KIND" - VINICIUS GIGANTE

Com uma atmosfera delicada e acolhedora, que leva o ouvinte a uma sensação de carinho e calmaria, os arranjos simples e delicados de "Love Is Kind", de Vinicius Gigante acalmam o coração.

Baseados no estilo lo-fi, suas músicas tem influência no Neo Soul, no R&B, e em beats da banda Pink Floyd. Combinação perfeita se você quer relaxar após um dia cheio. Sinta essa imersão abaixo.

"MINHA ARTE" - JP PIRES

Novidade na área do cantor JP Pires, com a música "Minha Arte". A proposta do artista de rap foi utilizar o estilo Drill, vertente do Hip Hop, e evidenciar na letra da canção que não é preciso falar de ostentação, drogas ou mulheres para ter destaque no rap e levar uma mensagem positiva para os ouvintes.