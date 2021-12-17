Bancos digitais: vale a pena ter conta-corrente em fintechs?

Relatório do Banco Central mostra que a quantidade de CPFs vinculados a algum produto ou serviço financeiro aumentou 50% entre 2018 e 2020. Para instituições de pagamento, que utlizam o sistema PIX, a alta foi ainda mais expressiva: 180% no período.

A vantagem dos cartões de crédito das fintechs está na facilidade em obter um, cancelar, pedir novo cartão em caso de perda (sem cobrança adicional, em alguns casos). Bom exemplo para os bancões brasileiros. Até bem pouco tempo, cinco bancos brasileiros juntos dominavam quase 80% do mercado de crédito nacional. Isso precisa mudar a galope, a competição é boa para o consumidor e gera eficiência nos serviços financeiros.