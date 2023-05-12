Planejamento familiar: cuidar das finanças é cuidar do próximo

Infelizmente, é comum ouvir em consultorias que não há intenção em deixar algo para os herdeiros. Há ainda afirmações do tipo: “Se eu me virei, eles que se virem também”. É uma dicotomia que não precisa virar dilema se nos ativermos aos riscos e aos benefícios de se pensar não só nos herdeiros, mas nas gerações futuras.

A falta de planejamento sucessório pode pegar de surpresa muitas famílias e interromper ciclos e fases importantes, como a primeira infância e a adolescência. Já o contrário, por menor que seja, propicia um respiro mínimo para a sobrevivência de quem fica.

A falta de planejamento sucessório pode pegar muitas famílias de surpresa Crédito: Shutterstock

Embora ninguém queira falar de morte, tomá-la como bússola faz com que muitas famílias sejam bem-sucedidas. Pensar nessa etapa inevitável torna o ser humano mais humilde e mais cauteloso. O desejo de adiar a morte, inclusive, melhora o orçamento; pessoas mais atentas aos sinais do corpo se alimentam melhor, fazem exercícios, cuidam do sono e gastam menos com remédio. Economizando com remédios é possível fazer um seguro de vida para a família, uma previdência privada , fazer um aporte no Tesouro Direto Renda+.

Quem cuida das finanças evita ralos financeiros e foca no que importa. E cuidar do outro importa. Uma criança não tem que ter preocupação com finanças, não é próprio dos pequeninos terem esse fardo. Um casal em que um dos dois não trabalha por opção ou por necessidade, por exemplo: ter que começar a trabalhar na emergência não terá a qualidade de quem tem uma reserva ou de quem está há mais tempo no mercado.

Esses são só alguns exemplos; os casos são reais e inúmeros. Agora, pense maior, em termos de humanidade. Quem tem reserva e seguro perpetua o ciclo do cuidado; quem não tem, mesmo sem querer, perpetua o trabalho infantil, a prostituição, a criminalidade, os vícios, a precariedade nos estudos, empregos com menor valor agregado.

Ver o dinheiro como mal da humanidade só prolonga uma cultura de falácias financeiras. Enxergá-lo como meio de troca por serviços, por objetos e por produtos financeiros que podem prover um futuro melhor faz com que quebremos paradigmas e projetemos um mundo melhor. Isso não é utopia, é uma possibilidade que precisa de ampla educação financeira.

Consequências na família

Para reforçar a importância do que abordamos até aqui, darei um exemplo razoável. Não tão trágico nem tão fácil. Suponhamos uma família de quatro pessoas, pai, mãe, um filho de 16 anos e outro de 12 anos. O pai vem a falecer, não deixa dívidas, porém não deixa reservas. Como as pensões vêm a ser menores que o salário de quem está na ativa, a mãe precisa cortar gastos. Onde cortar? Primeiramente, vem os supérfluos e, depois, na maioria das vezes, nos estudos dos filhos. Ainda nas suposições, o de 16 anos já não terá um preparatório para o Enem com a mesma qualidade, seja pelo abalo psicológico, seja também pela redução de custos. O adolescente de 12 anos terá mais abalos psicológicos, próprios da idade. Além disso, pode ter que mudar de escola.