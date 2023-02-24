Educação financeira: tenha fome de aprendizado sobre investimentos

Pessoa estudando sobre investimentos Crédito: Shutterstock

A fome é uma sensação fisiológica recorrente. Do nascer ao morrer, o sentimento de fome é real e importante para a manutenção da vida. O importante não é comer tudo de uma vez; a recorrência é que mantém o indivíduo nutrido e saudável.

Traga essa associação para o aprendizado. Melhor do que ficar um dia inteiro estudando para uma prova, o ideal é estudar todo dia com disciplina e com frequência e, no dia de qualquer teste, você estará pronto. Um progresso lento e constante é melhor do que zero progresso.

Esse comportamento gerará um hábito saudável e, naturalmente, você terá necessidade de aprender todo dia um pouco. Mais uma vez, o importante é pouco e sempre.

A educação financeira traz essa realidade provada no tempo. A maioria dos investidores conscientes não aprendeu tudo de uma vez; se dedicou dia a dia em aprender cada termo, cada conceito e cada sigla (o mundos das finanças tem muitas siglas).

Se em um dia você aprender um termo, quanto terá aprendido em um mês, um ano, dez anos?

Um exercício prático: o que é o Tesouro Direto? Tesouro remete a bem, a ouro, a joia, a barras de ouro, enfim, a algo precioso. O direto remete a algo sem intermediários, um relacionamento direto entre o investidor e o Tesouro Nacional. Agora que a curiosidade foi despertada, jogue em um site de buscas e pesquise. Treine digitar o endereço oficial do Tesouro Direto em vez de só salvar no “Favoritos”. A repetição ao digitar o mesmo endereço várias vezes torna mais automática sua intimidade com o Tesouro Direto.

Leia o site de segunda a sexta. Na próxima semana, faça uma simulação. Em seguida, vá para a prática, crie o cadastro, compre um pouco, bem pouco. O “skin in the game” (a pele em jogo) é a melhor forma de aprender. Depois, treine olhar todos os dias o extrato.

Investimento é um aprendizado teórico e prático. Seu cérebro, no início, sente uma perda de oportunidade de comprar algo no presente (em algumas pessoas, gera até sintomas físicos, como ansiedade, palpitação, insônia). Com o tempo, ele entende que esse “Custo de Oportunidade” abriu a possibilidade de ter um dinheiro a mais. É aquele R$ 100 que se transforma em R$ 100,01, R$ 100,50... R$ 101,00. A matemática aplicada no dia a dia vai transformando os reais em percentuais e se instala o ciclo virtuoso da Economia Comportamental.

A educação financeira é por toda a vida. Sempre surgirão novos produtos, novas tendências, novas crises, novas oportunidades. Há alguns anos, poucos imaginavam o Pix; hoje, é quase inconcebível nos vermos sem ele.

Atualmente, há uma possibilidade infinita de economias bancárias que nossos pais e avós não tiveram. Pagava-se para tudo: tirar mais de um extrato por semana, sacar mais que determinadas vezes no mês, fazer transferências, investir em ações. Imagine que até para adquirir um título do Tesouro Direto pagava-se taxa de custódia para a corretora. Hoje, os custos podem ser zero. Só de taxas economizadas é possível comprar 0,01 de Tesouro Direto IPCA+ no mínimo por mês.

Não importa o valor. É possível começar com R$ 20, R$ 35, R$ 115 em investimentos de renda fixa, sem falar da velha poupança, que aceita centavos.

Aqui foi abordado sobre Tesouro Direto; então, já deixo duas siglas para anotar no caderninho e estudar: CDB (Certificado de Depósito Bancário) e CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Junte a seus aprendizados de Tesouro Direto, CDB e CDI, sem medo de ser feliz. Eles estão muito interligados.