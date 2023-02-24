Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conhecimento

Educação financeira: tenha fome de aprendizado sobre investimentos

Estudar o mundo das finanças, de forma lenta e constante, na teoria e na prática, formará investidores conscientes e criará o hábito de poupar para ganhar mais

Públicado em 

24 fev 2023 às 09:29
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Pessoa estudando sobre investimentos
Pessoa estudando sobre investimentos Crédito: Shutterstock
A fome é uma sensação fisiológica recorrente. Do nascer ao morrer, o sentimento de fome é real e importante para a manutenção da vida. O importante não é comer tudo de uma vez; a recorrência é que mantém o indivíduo nutrido e saudável.
Traga essa associação para o aprendizado. Melhor do que ficar um dia inteiro estudando para uma prova, o ideal é estudar todo dia com disciplina e com frequência e, no dia de qualquer teste, você estará pronto. Um progresso lento e constante é melhor do que zero progresso.
Esse comportamento gerará um hábito saudável e, naturalmente, você terá necessidade de aprender todo dia um pouco. Mais uma vez, o importante é pouco e sempre.
A educação financeira traz essa realidade provada no tempo. A maioria dos investidores conscientes não aprendeu tudo de uma vez; se dedicou dia a dia em aprender cada termo, cada conceito e cada sigla (o mundos das finanças tem muitas siglas).
Se em um dia você aprender um termo, quanto terá aprendido em um mês, um ano, dez anos?

Veja Também

Invista de acordo com o seu perfil e construa seu patrimônio sem sustos

Um exercício prático: o que é o Tesouro Direto? Tesouro remete a bem, a ouro, a joia, a barras de ouro, enfim, a algo precioso. O direto remete a algo sem intermediários, um relacionamento direto entre o investidor e o Tesouro Nacional. Agora que a curiosidade foi despertada, jogue em um site de buscas e pesquise. Treine digitar o endereço oficial do Tesouro Direto em vez de só salvar no “Favoritos”. A repetição ao digitar o mesmo endereço várias vezes torna mais automática sua intimidade com o Tesouro Direto.
Leia o site de segunda a sexta. Na próxima semana, faça uma simulação. Em seguida, vá para a prática, crie o cadastro, compre um pouco, bem pouco. O “skin in the game” (a pele em jogo) é a melhor forma de aprender. Depois, treine olhar todos os dias o extrato.
Investimento é um aprendizado teórico e prático. Seu cérebro, no início, sente uma perda de oportunidade de comprar algo no presente (em algumas pessoas, gera até sintomas físicos, como ansiedade, palpitação, insônia). Com o tempo, ele entende que esse “Custo de Oportunidade” abriu a possibilidade de ter um dinheiro a mais. É aquele R$ 100 que se transforma em R$ 100,01, R$ 100,50... R$ 101,00. A matemática aplicada no dia a dia vai transformando os reais em percentuais e se instala o ciclo virtuoso da Economia Comportamental.
A educação financeira é por toda a vida. Sempre surgirão novos produtos, novas tendências, novas crises, novas oportunidades. Há alguns anos, poucos imaginavam o Pix; hoje, é quase inconcebível nos vermos sem ele.

Veja Também

O ano novo e a longa vida da velha poupança: o que explica isso?

Atualmente, há uma possibilidade infinita de economias bancárias que nossos pais e avós não tiveram. Pagava-se para tudo: tirar mais de um extrato por semana, sacar mais que determinadas vezes no mês, fazer transferências, investir em ações. Imagine que até para adquirir um título do Tesouro Direto pagava-se taxa de custódia para a corretora. Hoje, os custos podem ser zero. Só de taxas economizadas é possível comprar 0,01 de Tesouro Direto IPCA+ no mínimo por mês.
Não importa o valor. É possível começar com R$ 20, R$ 35, R$ 115 em investimentos de renda fixa, sem falar da velha poupança, que aceita centavos.
Aqui foi abordado sobre Tesouro Direto; então, já deixo duas siglas para anotar no caderninho e estudar: CDB (Certificado de Depósito Bancário) e CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Junte a seus aprendizados de Tesouro Direto, CDB e CDI, sem medo de ser feliz. Eles estão muito interligados.
A fome de aprendizagem se expandirá não só para finanças, atingirá diversas áreas, como história e filosofia. O bom comportamento nessa área ramificará para toda a sua vida. O aprendizado é universal, não para e é transformador.

Veja Também

Tenha uma lista de desejos e evite cair nos 'gatilhos' do consumo

Confira dicas de 3 investimentos para se fazer com R$ 60

Começou a investir? Veja dicas para garantir resultados consistentes

Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

Tópicos Relacionados

dinheiro Investimentos Educação Financeira Mercado Financeiro Tesouro Nacional Tesouro Direto Carol Campos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados