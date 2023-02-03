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Educação mental e financeira

Tenha uma lista de desejos e evite cair nos 'gatilhos' do consumo

Listar seus desejos, nomeá-los e descrevê-los gera uma recompensa mental no presente, evitando que você compre o que não é necessário

Públicado em 

03 fev 2023 às 09:34
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Consumidores pesquisam comportamento das empresas antes de comprar
Fazer uma lista de desejos ajuda a controlar impulsos de consumo  Crédito: Pixabay
Em economia, falamos muito de Valor Futuro e de Valor Presente. Digamos que a aquisição de um produto é o Valor Futuro e que o produto na sua lista é o Valor Presente. A vantagem é que não é preciso ficar calculando e decorando fórmulas. Bateu a vontade de comprar, leia a lista; seu cérebro faz o cálculo rapidamente de forma inimaginável. São milhões de conexões que serão ativadas e ajudarão você a frear a compulsão.
A Economia Comportamental é baseada em estudos de comportamentos primitivos que não nos abandonaram. O "ronco" na barriga que sentimos e ouvimos quando estamos com fome é, provavelmente, o mesmo que nossos ancestrais sentiam quando a fome anunciava sua chegada.
Com o avançar da sociedade, o homem deixa de ser nômade, cria-se o conceito de propriedade, tem-se um lugar para armazenar o excedente. O homem aprende a cuidar da terra, do gado, do próximo. Decorre uma longa história, que passa pelo escambo, as primeiras moedas com reservas de valor, até os dias atuais.

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Isso é fato. Com fome, seus sentidos ficam aguçados para “caçar” qualquer coisa que te alimente, mesmo que seja um doce. Entende? Ouvimos muitas frases feitas, mas não entendemos o porquê.
Se está endividado, evite lojas com aromas de baunilha e com outros aromas aconchegantes que remetem à infância, bala, sorvete, chocolate ao leite. Mesmo sem necessidade, você comprará a loja inteira.

Escolhas e compromissos

Para evitar essas "armadilhas", escolha sua liberdade e se comprometa com ela, como se fosse um membro importante do seu convívio. Precisa formar uma reserva de emergência? Inclua uma linha no seu orçamento “Minha Reserva”, “Reserva de Emergência”, “Minha Liberdade”, “Ser Livre”, entre outros. Dê um nome. E, assim que receber a renda do mês, faça isso primeiro. Melhor começar com pouco e sempre do que muito e depois precisar resgatar.
Assuma o compromisso de passar longe das dívidas. Case-se com sua reserva de emergência. Seja fiel. Não compre o que não precisa para se manter. Primeiro, o essencial. Enquanto isso, invista assiduamente na sua educação financeira, de preferência todos os dias — 30 minutos diários, no início, fazem uma diferença exponencial. Após a formação dessa reserva, aí sim, pense em outras aquisições, até mesmo através de financiamentos. Mas quando o momento chegar, estará com o conhecimento afiado.
Faça uma conexão neural e silenciosa com você. Dívida não se anuncia. Nem mesmo a abundância. É natural as pessoas visualizarem bens materiais, uma roupa nova, um carro, um imóvel; mas dívida não se estampa em sociedade. Não comunique ao mundo externo que está endividado, que está mal, que está sem dormir, que está cansado. Tudo que se declara, diminui-se o compromisso. Tenha consciência da dívida, administre-a e saía dela, sempre em silêncio.
Criar responsabilidade de ir de etapa em etapa rumo a sua liberdade é de um poder sem tamanho. Você é potencialmente um investidor, somos todos investidores. Só é preciso escolher controlar sua vida financeira. Você domina o extrato da sua conta; não ele te domina. Lembre-se que você tem uma lista de desejos a ser realizada e só você poderá cumprir essa tarefa.

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Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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