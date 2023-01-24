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Educação financeira

Volta às aulas: hora de economizar e de falar de dinheiro com as crianças

Conheça as possibilidades para economizar e sobre como estimular as crianças a se tornarem adultos conscientes financeiramente

Públicado em 

24 jan 2023 às 11:05
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Janeiro é um mês de muitos gastos, com despesas como IPTU e DPVAT, além de período de comprar material escolar, uniformes e livros para as crianças que já estão retornando para as aulas. Mas, indo além dos gastos, é um ótimo momento para falar de dinheiro com as crianças e uma oportunidade para que elas compreendam a necessidade de planejamento financeiro.
Ensinar as crianças a ter um relacionamento saudável com o dinheiro é fundamental e determinante para que se tornem adultos conscientes financeiramente, pois é na infância que aprendemos valores que levamos por toda a vida.
Saiba como você pode economizar e como falar sobre dinheiro com seus filhos, para que entendam a importância do trabalho e saibam quando é possível comprar e quando é necessário economizar.

Material escolar

Entre as ações para economizar, a velha pesquisa em sites e lojas físicas ainda é uma medida eficaz. Compras coletivas e a reutilização de materiais disponíveis do ano anterior, além de contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente, também são opções que geram ótimos frutos financeiros.
Outro ponto importante é fazer um planejamento prévio dos gastos e incluí-los no orçamento anual, separando valores mensais, nos meses anteriores, dedicados especificamente para essas despesas.

Livros

Os livros, em geral, pesam bastante no bolso. Uma alternativa é reaproveitar os livros utilizados nos anos anteriores por outros alunos ou comprá-los em sebos. Além disso, você também pode vender os livros usados pelo seu filho no ano anterior.
Em ambos os casos, provavelmente os custos serão menores. Além disso, as crianças podem aprender a preservar os livros e entender a importância do reaproveitamento como ação de sustentabilidade.

Uniformes

Uma opção é vender os uniformes que estejam em bom estado de uso por preços mais acessíveis. Com esse dinheiro, você pode comprar peças novas ou usadas, de outros pais de alunos que também estejam desapegando.
Outra possibilidade é se juntar com outros pais e comprar em quantidades maiores, pois, normalmente nesses casos, é mais fácil obter descontos.
Lembre-se sempre que as crianças se espelham nos adultos e, por isso, é preciso dar exemplo aos filhos, para que eles percebam o uso do dinheiro com consciência no ambiente familiar, aumentando as chances de aprendizado e de se tornarem adultos conscientes financeiramente.
Outras dicas para praticar educação financeira para crianças, no dia a dia:

01

Inclua o tema “dinheiro” nas brincadeiras

Brincar é uma das melhores maneiras das crianças aprenderem. Portanto, incluir a abordagem sobre finanças nesses momentos pode ser bastante efetivo. É possível utilizar brinquedos como caixas registradora e utilizar notas de dinheiro e cartões fictícios. Para crianças maiores, jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário ou Jogo da Vida também são ótimas oportunidades para aprenderem conceitos financeiros de forma leve, enquanto se divertem.

02

Envolva a criança em pequenas decisões financeiras

Convide seus filhos para participarem de decisões financeiras do dia a dia. Uma ida ao supermercado ou padaria pode ser uma oportunidade de aprendizado: durante as compras, você pode definir um valor e pedir para que a criança te ajude na escolha de alguns itens. Além de demonstrar que é preciso selecionar os itens para não ultrapassar o valor definido, seu filho se sentirá importante em fazer parte de todo esse processo.

03

Utilize a mesada para ensinar seu filho a poupar

Muitas vezes, a mesada é o primeiro contato real das crianças com o dinheiro e pode ser uma estratégia educativa pois, ao ter a sua própria grana, a criança começa a entender, na prática, o seu valor. Mas cabe a cada família definir um valor que caiba no orçamento, sem excessos e observando as necessidades de cada idade. Caso você opte pela mesada, cumpra a frequência, a data e a quantia combinadas, para que a criança possa planejar seus gastos, se organizar e ter controle do seu orçamento. Mas, mais importante do que dar mesada, é auxiliar a criança na organização dos gastos e definição de prioridades. Ela deve ficar livre para decidir o destino do dinheiro, porém você pode mostrar para a criança que, se ela conseguir poupar uma parte por certo tempo, poderá utilizar as economias para comprar coisas de maior valor posteriormente. Educação financeira não se trata de apenas acumular dinheiro ou saber fazer contas, mas sim de utilizá-lo de forma consciente, de acordo com cada realidade financeira.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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