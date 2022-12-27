5 dicas para começar 2023 com o pé direito nas finanças

01
Controle o que você ganha e o que você gasta
Conhecer a realidade da sua situação financeira é o ponto de partida para iniciar 2023 no azul. Faça uma lista dos seus gastos e compare com o valor que você recebe mensalmente. Isso pode ser feito anotando essas informações em um caderno, utilizando uma planilha de Excel ou, ainda, por aplicativos gratuitos que facilitam a gestão financeira, como o Mobills, Organizze, entre outros.
02
Gaste de forma consciente
Priorizar o essencial e combater os gastos por impulso são fundamentais para manter o seu balanço financeiro com saldo positivo. Para isso, reflita antes de gastar: "eu preciso mesmo adquirir isso? Tenho dinheiro suficiente para isso? Posso deixar para comprar isso depois? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento?".
03
Quite as dívidas em aberto
Após listar todas as suas dívidas, priorize o pagamento dos débitos que possuem juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Calcule qual é o valor que você pode negociar e aproveite os feirões de renegociação para obter descontos, abatimentos ou até isenção total dos juros.
04
Tenha metas financeiras
Defina suas metas de curto, médio e longo prazo, e estipule o valor que será guardado, mesmo que pouco, todos os meses.
05
Constitua sua reserva de emergência
A reserva de emergência é aquela grana que te deixará tranquilo durante o ano, pois você estará preparado para gastos inesperados. A recomendação dos especialistas é de que essa reserva seja de seis a 12 salários líquidos.