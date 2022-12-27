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Dinheiro

5 dicas para começar 2023 com o pé direito nas finanças

De nada adianta usar roupa amarela ou comer lentilha na noite de Réveillon se você não der aquela forcinha para o seu bolso. Aproveite o clima de virada de ano para definir o planejamento financeiro e garantir a saúde do seu bolso

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 09:42

Públicado em 

27 dez 2022 às 09:42
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O período de final de ano é marcado por celebrações, o clima de reflexão que ocorre na virada pode ser uma excelente oportunidade para definir metas, inclusive financeiras, para o ano que se aproxima. Afinal, de nada adianta usar roupas amarelas ou comer lentilhas na noite de Réveillon se você não der aquela forcinha para o seu bolso.
O planejamento financeiro é o seu maior aliado para começar o ano com o pé direito nas suas finanças. Entender a sua situação financeira atual é o primeiro passo, sendo fundamental conhecer em detalhes o que você ganha e o que você gasta.
A partir disso, priorizar o essencial e combater os gastos por impulso vão te ajudar a economizar.
Para assumir as rédeas e iniciar o ano com o planejamento financeiro em dia também é importante resolver pendências e quitar as dívidas em aberto, como faturas de cartão e empréstimos em atraso.
Nesse caso, fique de olho nos feirões de renegociação que são promovidos pelos próprios bancos, por Procon municipais e outras instituições, para aproveitar as condições mais favoráveis e negociar as dívidas.
Outro ponto relevante é definir suas metas para o ano que se aproxima e ter foco em economizar e poupar, mesmo que pouco, todos os meses, estabelecendo objetivos de curto, médio e longo prazo.
Dicas para começar 2023 com o pé direito
Dicas para começar 2023 com o pé direito Crédito: Freepik
E, se possível, não espere para guardar o dinheiro que sobrar no final do mês. Procure fazer o inverso: separe uma quantia logo no início do mês ou assim que receber o salário. Mesmo que a recomendação dos especialistas seja de economizar 10% da sua renda, a definição desse percentual deve ser feita por você, com base no seu planejamento.
Conseguindo poupar e economizar, a próxima etapa é constituir sua reserva de emergência, que é aquela grana que você pode utilizar caso ocorra qualquer imprevisto. Como não se sabe exatamente quando vai usar, o ideal é que ela esteja disponível no momento da necessidade para acesso imediato.

Confira o passo a passo para garantir a saúde financeira do seu bolso em 2023

01

Controle o que você ganha e o que você gasta

Conhecer a realidade da sua situação financeira é o ponto de partida para iniciar 2023 no azul. Faça uma lista dos seus gastos e compare com o valor que você recebe mensalmente. Isso pode ser feito anotando essas informações em um caderno, utilizando uma planilha de Excel ou, ainda, por aplicativos gratuitos que facilitam a gestão financeira, como o Mobills, Organizze, entre outros.

02

Gaste de forma consciente

Priorizar o essencial e combater os gastos por impulso são fundamentais para manter o seu balanço financeiro com saldo positivo. Para isso, reflita antes de gastar: "eu preciso mesmo adquirir isso? Tenho dinheiro suficiente para isso? Posso deixar para comprar isso depois? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento?".

03

Quite as dívidas em aberto

Após listar todas as suas dívidas, priorize o pagamento dos débitos que possuem juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Calcule qual é o valor que você pode negociar e aproveite os feirões de renegociação para obter descontos, abatimentos ou até isenção total dos juros.

04

Tenha metas financeiras

Defina suas metas de curto, médio e longo prazo, e estipule o valor que será guardado, mesmo que pouco, todos os meses.

05

Constitua sua reserva de emergência

A reserva de emergência é aquela grana que te deixará tranquilo durante o ano, pois você estará preparado para gastos inesperados. A recomendação dos especialistas é de que essa reserva seja de seis a 12 salários líquidos.
Colocar a vida financeira em dia pode parecer difícil, mas o primeiro passo é começar o ano com disciplina, conciliando as obrigações do presente com as metas futuras. Dessa forma, fica mais fácil cantar na hora da virada o trecho de uma famosa canção: “muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender”. Feliz Ano Novo!

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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