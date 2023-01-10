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De olho no bolso

Material escolar: preços chegam a variar 181% em Vitória

Itens básicos como giz de cera, lápis e réguas foram os produtos com maior variação de preço identificada em pesquisa do Procon Municipal
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 jan 2023 às 16:38

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 16:38

Material escolar: preços chegam a variar 181% em Vitória
Material escolar: volta às aulas pesa no bolso das famílias Crédito: Pexels
Com a proximidade do início do ano letivo, vem também a procura por material escolar. Mas se a intenção é economizar, é preciso pesquisar. Um dos principais custos das famílias no período que antecede a volta às aulas pode pesar ainda mais no bolso a depender do local escolhido.
É o que aponta um levantamento divulgado pelo Procon de Vitória, que identificou que alguns itens da lista têm diferenças de preço que superam os 180%. A pesquisa envolveu quatro estabelecimentos de diferentes regiões do município, que foram analisados entre os dias 2 e 3 de janeiro. O estojo de giz de cera (12 cores, Acrilex), por exemplo, foi encontrado por R$ 5,30 em um estabelecimento e por R$ 14,90 em outro.
O preço de um lápis preto grafite (Ecolápis Metallic Nº 2, Faber Castell), por sua vez, varia entre R$ 1,99 e R$ 5, acumulando variação de 151,26% na Capital. Já um apontador de lápis com depósito, da mesma marca, apresenta 117,27% de variação, sendo encontrado por valores que oscilam entre R$ 5,50 e R$ 11,95.
A régua plástica (30 cm, Super Cristal, Waleu) também apresenta preços bem distintos. Um estabelecimento a vende por R$ 2,65, enquanto outro cobra mais do que o dobro pelo mesmo produto (R$ 5,50).

Dicas para economizar

Para economizar, a orientação do Procon Vitória é para que as famílias façam uma pesquisa de preços em diferentes estabelecimentos e considerem ainda “a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.”
Além disso, o órgão chama a atenção para a importância de avaliar a procedência dos produtos, a validade, bem como seu acondicionamento antes de realizar a compra.

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