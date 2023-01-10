Material escolar: preços chegam a variar 181% em Vitória

Material escolar: volta às aulas pesa no bolso das famílias Crédito: Pexels

Com a proximidade do início do ano letivo, vem também a procura por material escolar. Mas se a intenção é economizar, é preciso pesquisar. Um dos principais custos das famílias no período que antecede a volta às aulas pode pesar ainda mais no bolso a depender do local escolhido.

É o que aponta um levantamento divulgado pelo Procon de Vitória, que identificou que alguns itens da lista têm diferenças de preço que superam os 180%. A pesquisa envolveu quatro estabelecimentos de diferentes regiões do município, que foram analisados entre os dias 2 e 3 de janeiro. O estojo de giz de cera (12 cores, Acrilex), por exemplo, foi encontrado por R$ 5,30 em um estabelecimento e por R$ 14,90 em outro.

O preço de um lápis preto grafite (Ecolápis Metallic Nº 2, Faber Castell), por sua vez, varia entre R$ 1,99 e R$ 5, acumulando variação de 151,26% na Capital. Já um apontador de lápis com depósito, da mesma marca, apresenta 117,27% de variação, sendo encontrado por valores que oscilam entre R$ 5,50 e R$ 11,95.

A régua plástica (30 cm, Super Cristal, Waleu) também apresenta preços bem distintos. Um estabelecimento a vende por R$ 2,65, enquanto outro cobra mais do que o dobro pelo mesmo produto (R$ 5,50).

Dicas para economizar

Para economizar, a orientação do Procon Vitória é para que as famílias façam uma pesquisa de preços em diferentes estabelecimentos e considerem ainda “a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.”