O que vem por aí em 2023 nas escolas do ES

Cursos novos, espaços de estudo reformulados e ampliação de atividades são algumas das novidades Crédito: Anna Bizon/Freepik

Os avanços tecnológicos e as novas demandas educacionais ditam uma realidade diferente para as instituições de ensino. Assim, a cada ano, escolas e faculdades buscam aprimoram sua oferta, seja na estrutura física, seja nos equipamentos e, naturalmente, no campo pedagógico.

Há cursos novos, implementação de etapas de ensino, espaços de estudo reformulados, ampliação de atividades. Da educação infantil ao ensino superior, instituições do Espírito Santo pontuaram tudo o que vem por aí em 2023. É só conferir!

Novas séries

Na Escola São Domingos (ESD), por exemplo, uma nova série passará a ser ofertada: o infantil I, para crianças a partir de 1 ano. A instituição também terá novas turmas dos programas Middle e High School, em parceria com a Texas Tech University, além de novas disciplinas no programa avançado Global Citizen da escola, para alunos do 6°, 7° e 8° anos. A escola está preparando novos uniformes, novas fachadas e reformas de sua estrutura em comemoração ao aniversário de 50 anos, celebrado em 2023.

A Escola Americana de Vitória também estreia uma nova etapa: a primeira turma da 1ª série do ensino médio, ou Grade 10, como é chamado nos EUA. Os alunos serão beneficiados pelo projeto EAV Innovators, que vai ajudá-los a escolher a profissão que querem seguir no futuro. Através da parceria com hubs de inovação, startups e grandes empresas, os estudantes serão expostos a diversos ambientes e conteúdos, para que possam melhor definir os 40% de matérias eletivas que irão cursar, conforme as novas regras para o ensino médio.

Nova etapa no pedaço

Quem estreia 2023 contemplando uma nova etapa é o Colégio Salesiano de Jardim Camburi. A instituição anunciou que irá ofertar vagas para o segmento da educação infantil, para crianças entre 2 e 5 anos, nos períodos matutino, vespertino e integral. Com a implementação, a escola passa a atender toda a educação básica. Para recepcionar os pequenos, um novo espaço exclusivo está sendo preparado, pensado especificamente para as necessidades da faixa etária, e voltado ao estímulo de uma aprendizagem criativa, com as mãos na massa e desenvolvendo habilidades diversas, inclusive em inglês.

Reformas nas estruturas

Nada como começar o ano com novos ares e ambientes repaginados. A Crescer PHD informou que está investindo em algumas mudanças: nova sala de artes, novo refeitório com cozinha experimental; reforma no auditório; e reforma na biblioteca com novo espaço para estudo. Além disso, a escola também terá novo material de inglês, mantendo programa bilíngue; e serviço de alimentação saudável para a educação infantil.

A unidade Nossa Senhora da Vitória do Salesiano vai investir em novos laboratórios e nos espaços de convivência e diversão dos alunos.

Novidades nos itinerários formativos

Todo mundo já sabe que o novo ensino médio chegou para transformar a vida dos estudantes, proporcionando uma educação que faça mais sentido para os alunos. Na ESD, vem novidade em relação às disciplinas eletivas e itinerários no novo ensino médio, que chega agora à 2ª série desta etapa.

Na Crescer PHD, os alunos também podem esperar por novidades. A escola informou que prepara novas opções, sempre focando em conteúdos significativos para a trilha que o aluno deseja seguir no seu futuro.

Ampliação da oferta das disciplinas eletivas que integram os itinerários formativos também vai acontecer na Escola Monteiro. Os alunos terão mais opções de matérias em áreas específicas, de acordo com seus interesses.

Novas tecnologias e novos cursos

Na Emescam, por meio do projeto Emescam Mais, haverá a inserção de novas tecnologias nos currículos tradicionais de Enfermagem e Fisioterapia. A faculdade também pretende abrir novos cursos de graduação na área de saúde e gestão de saúde, dentro do projeto de expansão para centro universitário. Os alunos irão ganhar ainda um ambiente virtual de aprendizagem mais moderno e interativo.

A Multivix também chega em 2023 com o pé direito. Isso porque a instituição terá novos cursos. São eles: Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Biomedicina na modalidade EAD. Além disso, houve ampliação de polos pelo Brasil e do número de vagas em diversos outros cursos. O ano vai começar ainda com novo portal acadêmico e com a implementação da assistente virtual para suporte ao atendimento interno e externo. E mais: será instituída a disciplina Prática de Extensão Interdisciplinar e Inovação em todos os cursos, com o objetivo de fomentar a resolução de problemas com a ajuda da tecnologia.

Expansão do EAD

Para 2023, a UniSales mira na expansão dos cursos EAD semipresencial na sede da instituição, em Vitória, além da implantação de polos de ensino EAD em Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e Goiás. A instituição também quer fortalecer a proposta pedagógica inovadora nos cursos de graduação e investir em projetos com foco no desenvolvimento de carreira dos alunos.

A UCL também planeja intensificar a oferta na modalidade EAD com ingresso de novos cursos que aguardam aprovação do Ministério da Educação (MEC). A partir do ano que vem, serão abertas turmas nos cursos relacionados às áreas de informática e análise de sistemas.

Cursos de curta duração

Em 2023, a FDV irá ofertar uma série de cursos de curta duração, no formato híbrido, com aulas ao vivo on-line, envolvendo temas importantes para o mercado de inovação, como aplicação de tecnologia de aprendizagem de máquina (inteligência artificial) na prática jurídica; contratos inteligentes e tecnologia blockchain e Direito e inovação no mercado de startups, entre outros.

Atendimento psicológico

No ano que vem, o Madan pretende apostar no aprimoramento do que já tem dado certo na instituição como, por exemplo, a quantidade de aulas ofertadas aos estudantes. De novidade, a expectativa é expandir o atendimento psicológico aos alunos e suas famílias, bem como a ampliação da oferta de bolsas para quem quer ingressar na instituição em busca do sonho de ter uma carreira profissional.

Incentivo à leitura

O Salesiano passará a adotar a plataforma virtual “Árvore de Livros”, com um acervo de mais de 30 mil títulos, substituindo a indicação de livros paradidáticos que, até este ano, eram adquiridos pelos estudantes.

Aulas intensivas mais cedo

Já o Unipró apostará na antecipação das aulas intensivas preparatórias visando ao ingresso no Ifes. Antes, os cursos intensivos começavam apenas em agosto de cada ano. A partir de 2023, começarão em junho, dando aos alunos a oportunidade de uma melhor preparação. Além disso, a instituição oferecerá descontos aos alunos que optarem por adquirir a versão EAD do preparatório.

Mais cursos

No caso do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), será ampliada a oferta de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação em todo o ES. Há previsão de dois novos cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu o ensino médio em outra escola e deseja fazer um curso técnico no Ifes. São eles: Técnico em Comércio (campus Guarapari); e Técnico em Guia de Turismo (campus Piúma).

Entre os cursos de graduação, o Ifes iniciou cinco novas opções neste ano e, para 2023, o campus Ibatiba ofertará a Licenciatura em Pedagogia.

Na pós-graduação, haverá oferta de vagas nos 12 programas que o Ifes já oferece. Em 2023, terá início a primeira turma do novo programa, na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (ProfNit), ofertada pelo campus Colatina.

Falando em ensino superior, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também prepara uma novidade: há a expectativa de aprovação de, no mínimo, dois novos cursos de pós-graduação pela Capes. Atualmente, a Ufes conta com 64 cursos de mestrado e doutorado, e já é uma das 15 universidades brasileiras com mais de 60 cursos de pós-graduação.

Em 2023, também será realizado o lançamento do Sistema Acadêmico de Pós-graduação, previsto para fevereiro de 2023. A ferramenta será integrada aos demais sistemas da universidade e facilitará o contato com os alunos da pós, além de trazer funcionalidades on-line, tais como a matrícula via Portal do Aluno, a solicitação de carteira estudantil e a emissão de comprovante de matrícula, por exemplo.

No EAD da Ufes, os interessados podem se planejar para se candidatar em três cursos de graduação: as licenciaturas em Biologia, História e Pedagogia. Além disso, terá a oferta de dois cursos de especialização nesta modalidade: Ensino de Matemática no Ensino Médio e Ensino de Química: Ciências, Tecnologia e Sociedade.

Acesso e permanência

Outra iniciativa da Ufes em 2023 será o forte envolvimento com o desenvolvimento da política de acesso, permanência e conclusão dos cursos de graduação pelos estudantes. Dessa forma, investirá em mostra de profissões, ações de inserção dos ingressantes na vida universitária, acompanhamento de desempenho acadêmico, programas de bolsas, programa de assistência estudantil e formação docente, entre outros. Além disso, com as mesmas finalidades, será executado o Programa Permanecer e Concluir.

O Instituto Humboldt também apresenta como novidade para 2023 a oferta dos cursos Técnico de Estética e Técnico em Radiologia.

Inovação

A Fucape está cheia de novidades para 2023. Uma delas é o curso de Ciência de Dados para Negócios, que será inserido em um ambiente de Inteligência Artificial. Já o curso de Direito Econômico será integrado ao Hub de inovação e terá também um Núcleo de Práticas Jurídicas. Háverá ainda a consolidação da metodologia do Challenge Based Learning (CBL), ou seja, aprendizados baseados em desafios nos cursos de graduação, mestrados, doutorados e MBAs e ainda o modelo de EAD que será implementado. Com aulas ao vivo, em que cada estudante terá a oportunidade de interagir diretamente do polo de onde está acompanhando as aulas.

No Colégio Americano, entre as novidades está a implantação do Americano Maker com impressora 3D e todas as salas de aula equipadas com recursos multimídia. Para o próximo ano, os alunos também podem aguardar por projetos na área de lógica da programação, debatedores e Mini ONU, “Meu primeiro livro”, “Brincar Americano - Direito de ser Criança”, assembleia de crianças e horta na escola. Haverá, ainda, grêmio e clubes, ensino médio alinhado com o Enem, plano de estudo personalizado, projeto socioemocional e carga horária estendida de inglês.

Para 2023, o Marista vai investir em inovação por todo o contexto escolar, alcançando o campo metodológico, de infraestrutura, tecnológico, ambiental e de relacionamento humano. Além de metodologias ativas com foco no conhecimento, a instituição planeja valorizar mais os ambientes e a infraestrutura como elementos importantes no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, os espaços vão receber melhorias e reformas que vão cooperar para um melhor convívio e o processo de ensino-aprendizagem.

O Salesiano vai implementar novos Espaços Maker, que são salas voltadas para o desenvolvimento de habilidades em robótica.

Para as unidades da rede estadual, a Sedu planeja implantar o projeto “Escola do Futuro”, também com foco na inovação. Haverá, entre outras iniciativas, ações voltadas a preparar o aluno para o mercado de trabalho, usando recursos tecnológicos.

Parceria com a comunidade

Em 2023, a proposta da UCL é aumentar a presença na comunidade. Haverá uma integração entre a instituição de ensino junto às empresas, bairros, municípios, poder público e instituições privadas por meio da realização de projetos de extensão. O objetivo é unir o potencial acadêmico às demandas locais para criar uma sinergia. Dentro dos cursos serão estabelecidas novas competências relacionadas à extensão, a chamada curricularização da extensão. Serão realizados desde projetos sociais no ambiente acadêmico, com oferta de formação gratuita, até mesmo a resolução de problemas locais.

Aproximação com a natureza

Entre as novidades para 2023, o Centro Educacional Viver destaca a revitalização do espaço “Casa na Árvore”, um ambiente de aproximação das crianças com a natureza. Os “canteiros frutíferos e de hortaliças” também são destaques da instituição, propiciando as percepções visual, tátil, sensorial, degustativa e experimentação da linguagem científica, além de estimular o plantio, a observação e o levantamento de hipóteses diárias sobre o crescimento das plantas.

Com um currículo interdisciplinar pautado na Base Nacional Comum Curricular na Educação Infantil (BNCC), os projetos educacionais do Viver tem como prioridade o brincar e a escuta, fazendo com que a criança desenvolva uma infância feliz.