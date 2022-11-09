"Hoje o profissional tem que ser multidisciplinar"

Para mim, sucesso profissional tem a ver com a ligação de prazer e competência. As pessoas precisam procurar o prazer junto a vocação. Não adianta um trabalho que você acha que vai ser só bem remunerado sem os pilares como prazer ou competência. A pessoa pode até ir bem no trabalho, mas talvez não seja aquilo que ela tem como desejo. Sucesso é quando você tem essas duas coisas funcionando. É claro que todo mundo pensa numa remuneração justa e isso é importante. Mas isso só vai ser alavancado com o seu prazer e sua competência.