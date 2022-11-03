"Precisamos ajudar as crianças a saberem quem são”

Isso desgasta muito e nos empobrece. Tem que saber escolher. E, para escolher, é preciso se conhecer. E para ter autoconhecimento precisamos conviver. Somos o que somos a partir do outro. Nossa rede de convívio, nossa família, nossos amigos dão as pistas do que somos. E como ter isso se não convivemos mais? Eis o paradoxo. Precisamos do outro para navegar na rede com segurança e a rede não nos dá o outro. Ficamos sem retorno do que somos. E vamos acreditando em qualquer coisa. Ou em coisa nenhuma.